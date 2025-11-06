カネリョウ海藻「ぶっかけ有明海苔 旨塩味」が第92回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」にてグランプリを受賞！

カネリョウ海藻株式会社

海藻の総合メーカーであるカネリョウ海藻株式会社（代表取締役社長：高木良樹、本社：熊本県宇土市、URL：https://www.kaneryo.co.jp/）が販売する人気商品「ぶっかけ有明海苔 旨塩味」が一般社団法人日本フードアナリスト協会が主催する「第92回ジャパン・フード・セレクション」食品・飲料部門において、グランプリを受賞いたしました。

「ぶっかけ有明海苔 旨塩味」は、国産有明海苔の豊かな香りと旨みを最大限に引き出した逸品です。

熊本県産「天草の塩」を使用し、なたね油と職人の平窯製法で丹念に仕上げた塩が、海苔本来の風味を引き立てます。板海苔は生海苔を細かくミンチ状に、バラ海苔は生海苔をそのまま乾燥。柔らかな葉質で口どけが良く、旨みと香りが凝縮された贅沢な味わいをお楽しみいただけます。さらに、保存料・着色料を一切使用せず、安心して毎日の食卓に取り入れていただける商品です。

審査では、審査では、海苔の香りと旨塩の絶妙なバランスや、保存料・着色料不使用、幅広い料理に合わせやすい汎用性、安定した品質管理体制などが評価いただきました。

評価されたポイント

・海苔の香りと旨塩のバランスが絶妙

・国産有明海苔と天草の塩の組み合わせが魅力的

・保存料、着色料不使用で安心感がある

・パッケージの背景写真と海苔のコントラストが美しい

・自立可能なマチ付きパッケージで使い勝手が良い

・ご飯だけでなく、ラーメンやサラダにも合う汎用性

・品質管理体制が整っている など

当社は、海藻が持つ多彩な働きや健康への魅力に注目し、日々の研究と商品開発に活かしています。食品学や栄養学の知見を生かした商品づくりに加え、情報発信や食育活動を通じて、毎日の食卓がより健康的で豊かな食生活の実現に貢献してまいります。

また、公式サイトでは海藻を使ったアレンジレシピを多数紹介しています。

ご飯やおかずに手軽に取り入れられるメニューを提案し、海藻の新しい楽しみ方を日々の食卓にお届けしています。

※レシピ：https://www.kaneryo.co.jp/media/recipe/

※カネリョウ海藻公式Instagram：https://www.instagram.com/kaneryokaiso/related_profiles/

■商品概要

商品名：『ぶっかけ有明海苔 旨塩味』

内容量：40g

希望小売価格：498円(税抜き)

販売： 全国量販店

■ジャパン・フード・セレクションとは

一般社団法人日本フードアナリスト協会が主催する、日本初の食品評価制度。食の分析や情報発信の資格を持つ2万3,000人のフードアナリスト資格者が繊細な味覚、嗜好性、感性、食文化に配慮した評価で、公正・中立な審査を行います。

※ジャパン・フード・セレクション：https://www.japan-foodselection.com/



■カネリョウ海藻株式会社

事業内容 ：海藻類（主にもずく、めかぶ）の加工販売、海藻サラ

ダやその他色物海藻、幅広く取り扱っております。

代表者 ：代表取締役社長 高木良樹

所在地 ：熊本県宇土市笹原町1544

営業所 ：東京営業所、大阪営業所

ホームページ：https://www.kaneryo.co.jp

※代表取締役社長の「高木」の「高」は、はしごだかとなります。