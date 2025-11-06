フルーツマイスターの熟練の目利きで、感謝の気持ちを　フルーツショップ青木が贈る「冬ギフト」受注開始

青木フルーツ株式会社

青木フルーツ株式会社（本社：福島県郡山市、代表取締役社長：青木大輔）は、1924年創業のフルーツ専門店「フルーツショップ青木」全店にて、冬ギフト・お歳暮の受注を開始いたします。今年のギフトは、旬のフルーツの詰め合わせに加え、糖度が高く濃厚な味わいが特長の神奈川県産 『横須賀みかん』や、福島県産のフルーツを厳選した『ふくしまセレクト』など、旬の味覚を取り揃えております。

『横須賀みかん(菊)2.5kg』『冬の贈り物フルーツギフト１.』

ギフトカタログはこちらのリンクよりご覧いただけます。

2025年冬の贈り物 フルーツギフト(https://fruits-aoki.com/wp/wp-content/uploads/HP%E6%8E%B2%E8%BC%89%E3%80%80%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%82%B0%E5%9C%A7%E7%B8%AE.pdf)

今年1年の感謝の気持ちを、華やかな彩りと確かな品質で

1年の締めくくりに、日頃の感謝を込めて贈る冬のギフトとして、フルーツは幅広い世代に喜ばれ、健康を気遣う気持ちも伝わる贈り物です。近年は物価上昇の影響もあり、高品質な果物を特別な贈り物として選ぶ方も増えています。

フルーツショップ青木では、熟練のフルーツマイスターが産地や気候、栽培状況や果物の仕上がりを見極め厳選した、極上のフルーツを詰め合わせたギフトを中心に販売を行っています。創業以来、果物の品質を見極める“目利き力”を培ってきた当社ならではの確かな品質で、贈る方の想いを一つひとつのフルーツに込めてお届けします。

今年の冬ギフトには、神奈川県産『横須賀みかん』も登場します。神奈川県横須賀市で40年間みかん栽培を続ける「原田柑橘園」が手がける一品で、マルチシートで地面を覆う栽培方法により、水分を細やかにコントロールし、樹が枯れないギリギリの水分量を見極めることで、糖度の高さとほどよい酸味、そして深みのあるコクを生み出しています。寒い季節にうれしい濃厚な甘みを、冬のご挨拶とともにお楽しみいただけます。

商品ラインアップ（一部）

■冬の贈り物フルーツギフト当店おすすめ『冬の贈り物フルーツギフト１.』

◆内容：赤いちご1パック、白いちご4~5粒、

シャインマスカット、西洋梨、みかん3個

◆価格：10,000円（税込10,800円）

人気No.1『冬の贈り物フルーツギフト２.』

◆内容：赤いちご・白いちご計6粒、紅まどんな、シャインマスカット、西洋梨、みかん2個

◆価格：8,000円（税込8,640円）

■神奈川県産『横須賀みかん』『横須賀みかん(菊)2.5kg』【手詰め化粧箱】

◆価格：8,500円（税込9,180円）

『横須賀みかん(菊)1kg』【手詰め化粧箱】

◆価格：3,800円（税込4,104円）

■ふくしまセレクト『ふくしまセレクトA』

◆内容：ゆうやけベリー1パック、ル・レクチェ4個

◆価格：8,000円（税込8,640円）

『ふくしまセレクトB』

◆内容：ゆうやけベリー1パック、シャインマスカット、ル・レクチェ、サンふじ

◆価格：8,500円（税込9,180円）

※「冬の贈り物フルーツギフト」に入る西洋梨は、ル・レクチェまたはラ・フランスとなります。

※商品により、発送開始時期が異なります。

※ご予算、お好みに応じて、詰め合わせもお作りできます。

※ギフトに使用する箱資材・色紙は、変更になる場合がございます。

※天候などの影響により、お届けまでお時間をいただく場合がございます。

販売概要

◆販売店舗：フルーツショップ青木 全店 ※東武池袋店は取扱商品が異なります。

◆受注期間：2025年11月6日(木)現在～2025年12月31日(水)まで

◆注文方法：ご来店またはお電話・FAXにてご注文ください。（受付時間 10:00～18:00）

※フルーツショップ青木が運営するECサイト「アオキフルーツオンライン」でも、冬ギフト・お歳暮のご注文を承っております。なお、ギフトの内容および価格は異なりますのでご了承ください。

https://aokifruitsonline.com/

フルーツショップ青木とフルーツマイスターについて

1924年創業のフルーツ専門店「フルーツショップ青木」は、東北・関東に現在5店舗を展開しています。フルーツショップ青木では、熟練のフルーツマイスターが市場や生産農家を訪れ、厳選したフルーツのみを仕入れています。

「フルーツマイスター」はフルーツショップ青木で代々受け継がれる称号。フルーツマイスターが選び抜いた極上のフルーツを、一番おいしいときにお召し上がりいただけるよう、鮮度や熟度を徹底的に管理してお届けしています。

フルーツショップ青木 店舗イメージフルーツショップ青木 イメージ

フルーツショップ青木：https://fruits-aoki.com/

Instagram：https://www.instagram.com/fruit_shop_aoki/

アオキフルーツオンライン：https://aokifruitsonline.com/