AI翻訳イヤホン「Heara Air」正式発表。144言語対応、あなたの耳が通訳になる時代へ。

株式会社45.rAI翻訳イヤホン「Heara Air」使用イメージ

株式会社45.r（所在地：東京都世田谷区、代表：山田雅彦）は、AI翻訳イヤホン「Heara Air（ヒアラ・エアー）」を2025年11月6日（木）に正式発表いたします。

本製品は、“聞く力を拡張する”をテーマに、最大144言語のリアルタイム翻訳を実現。

同年11月8日（土）より、クラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」にて先行販売を開始いたします。





AI翻訳イヤホン「Heara Air」は、AIと人の協調をテーマに開発された多言語コミュニケーションデバイスです。

Bluetoothイヤホンの形状に、最新のAI翻訳エンジンとノイズ抑制機能を統合。

主要言語はオフライン環境でも翻訳が可能なため、海外旅行・出張・留学・インバウンド対応など、あらゆるシーンで自然な会話を実現します。

プロジェクト概要



「Heara Air」は、AIを“人を置き換えるものではなく、活かすもの”として設計された製品です。

本プロジェクトは、Heara Air Labが推進する「Power to the People Lab」構想の一環として展開。

“聞く力を拡張する”というコンセプトのもと、AIテクノロジーを通じて言語の壁をなくし、世界中の人々をつなぐことを目指しています。

■ Heara Airの主な特長

- Wi-Fi不要・オフライン翻訳対応

主要言語はネット接続がない環境でも翻訳可能。海外出張・機内・現場利用にも最適。

- 最大144言語対応のリアルタイム翻訳

AIエンジンが音声を瞬時に解析し、自然な文脈で翻訳を出力。

主要言語はオフラインでも利用可能。

- ノイズリダクション搭載

周囲の環境音を自動調整し、クリアな音質で会話をサポート。

- スマートフォンアプリ連携

専用アプリと連動し、会話モード切替をサポート。

- 最速0.5秒の応答速度

音声入力から翻訳出力まで最短0.5秒。リアルタイム会話にストレスなく対応。

- 最大98％の翻訳精度

AIによる学習データ最適化により、日常会話から専門会話まで高精度な翻訳を実現。

■ 製品仕様

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/171482/table/2_1_3c948c30cefea16aa6d5fd2ba5510724.jpg?v=202511060358 ]

■ 販売情報

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/171482/table/2_2_528b79f6013a608dfd5321c33760b673.jpg?v=202511060358 ]

■ クラウドファンディング概要

https://heara.45dr.tokyo/cf/

株式会社45.r について

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/171482/table/2_3_85fb663e5e62184cc05f721e2607db8c.jpg?v=202511060358 ]

会社名：株式会社45.r（ヨンジュウゴドットアール）

所在地：東京都世田谷区

代表者：山田雅彦

事業内容：AI／SaaSプロダクト開発、クラウドサービス運営、IoTデバイス企画

ウェブサイト：https://45dr.tokyo

お問い合わせ先

株式会社45.r

Heara Air Lab 広報担当

E-mail：info@45dr.tokyo

Web：https://heara.45dr.tokyo