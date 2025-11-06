アイディルートコンサルティング、AIトラストを支える『Active AI Defense』Cloudflareとの戦略的パートナーシップで日本企業の信頼基盤を強化

アイディルートコンサルティング株式会社

アイディルートコンサルティング株式会社（本社：東京都、代表取締役：石川 耕、以下「当社」）は、グローバルなセキュリティ・パフォーマンスプラットフォームを提供するCloudflare, Inc.（本社：米国サンフランシスコ、NYSE: NET、以下「Cloudflare」）と戦略的パートナーシップを締結し、同社のパートナープログラムに正式登録したことをお知らせいたします。

本提携は、AI・AIエージェントの急速な発展と変革が進む現代において、企業が積極的かつ安心してAIを活用できる「AIトラスト」な事業空間の構築を支援するものです。当社は、Cloudflareが掲げる『Security for AI』の理念のもと、AIトラストの実現に必要な技術・支援体制を日本市場において提供してまいります。

提携の背景

近年、サイバー脅威の高度化、ハイブリッドワークの定着、クラウド移行の加速などにより、企業のセキュリティ環境はかつてない複雑性を帯びています。加えて、AIの業務活用が進む中で、企業は単なる技術導入にとどまらず、AIの信頼性・安全性・説明可能性を担保する「AIトラスト」の視点が不可欠となっています。



また、不確実で複雑なビジネス環境において、Cloudflareが提供するZero Trust、DDoS対策、Webアプリケーション保護、CDNサービスなどのソリューションは、AIトラストの技術的基盤として極めて重要な役割を果たします。当社は、Cloudflareとの連携を通じて、AIトラストを支えるセキュリティ環境の構築を日本企業に向けて推進してまいります。

提携の内容

・ Cloudflareの最新ソリューション提供

Zero Trust、アプリケーションセキュリティ、パフォーマンス最適化など、AI活用に不可欠なインフラを日本企業向けに展開



・ 共同マーケティングおよびセミナー開催

Cloudflare社と共に、Security for AIとトラスト設計に関する啓発活動や導入支援セミナーを実施



・ 技術サポート体制の強化

当社エンジニアによる導入・運用支援に加え、Cloudflareのグローバル知見を活かした高度なサポートを提供

今後の展望

当社は本提携を通じて、日本企業におけるAI活用の信頼性と安全性を高めるとともに、クラウド・AI時代にふさわしい迅速で持続可能なIT環境の構築を支援してまいります。

コメント

Cloudflare, Inc. Chief Partner Officer Tom Evans氏

「IdealRoute Consulting Inc.を日本におけるCloudflareの正規パートナーとしてお迎えできることを大変光栄に思います。IdealRoute Consulting Inc.のようなパートナーは、不可欠なセキュリティ保護を提供し、信頼できる現地の専門知識で企業をより良くサポートする上で重要な役割を果たしています。」



アイディルートコンサルティング株式会社 代表取締役 石川 耕

「Cloudflareとのパートナーシップは、日本市場においてAIトラストを実現するための重要なステップです。Security for AIという視点から、お客様のビジネスに新たな価値と信頼を提供できるよう尽力してまいります。」