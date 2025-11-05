MONACO SAKE AWARD 2025 受賞酒発表

モナコsakeアワード 日本事務局

最終審査会場の様子

23銘柄、34の賞が選ばれました。


マリアージュ賞のテーマは「モッツァレラチーズ」でした。

MONACO SAKE AWARD 公式サイト


https://monacosake.com/


2025年受賞酒


【グランプリ】


GrandPrix：純米大吟醸　錦帯五橋
出品酒名：純米大吟醸　錦帯五橋

蔵元名　：酒井酒造株式会社(https://gokyo-sake.co.jp/)


都道府県：山口県





【マリアージュ賞（テーマ：モッツァレラチーズ）】

出品酒名：伯楽星 純米大吟醸 ひかり


蔵元名　：株式会社新澤醸造店(https://niizawa-brewery.co.jp/)


都道府県：宮城県



出品酒名：NIIZAWA KIZASHI 2023


蔵元名　：株式会社新澤醸造店(https://niizawa-brewery.co.jp/)


都道府県：宮城県



出品酒名：純米大吟醸「鳥海山」


蔵元名　：天寿酒造株式会社(https://www.tenju.co.jp)


都道府県：秋田県



出品酒名：四季桜　とちぎの星純米酒


蔵元名　：宇都宮酒造株式会社(https://shikisakura.co.jp/)


都道府県：栃木県



出品酒名：吟天花龍


蔵元名　：小田切商事株式会社(https://ginten.tokyo/brand/)


都道府県：東京都



出品酒名：HEAVENSAKE LABEL NOIR 純米大吟醸 x 出羽桜酒造


蔵元名　：HEAVENSAKE(https://heavensake.com/)


都道府県：東京都



出品酒名：HEAVENSAKE LABEL AZUR 純米吟醸 x 七賢


蔵元名　：HEAVENSAKE(https://heavensake.com/)


都道府県：東京都



出品酒名：HEAVENSAKE PRESTIGE II ASSEMBLAGE 純米大吟醸


蔵元名　：HEAVENSAKE(https://heavensake.com/)


都道府県：東京都



出品酒名：生酛 からくち 香住鶴


蔵元名　：香住鶴 株式会社(https://www.fukuchiya.co.jp/)


都道府県：兵庫県



出品酒名：純米大吟醸　錦帯五橋


蔵元名　：酒井酒造株式会社(https://gokyo-sake.co.jp/)


都道府県：山口県


【純米大吟醸・大吟醸部門　GOLD】


出品酒名：伯楽星 純米大吟醸 ひかり


蔵元名　：株式会社新澤醸造店(https://niizawa-brewery.co.jp/)


都道府県：宮城県



出品酒名：NIIZAWA KIZASHI 2023


蔵元名　：株式会社新澤醸造店(https://niizawa-brewery.co.jp/)


都道府県：宮城県



出品酒名：超特選純米大吟醸 残響 2024


蔵元名　：株式会社新澤醸造店(https://niizawa-brewery.co.jp/)


都道府県：宮城県



出品酒名：純米大吟醸「鳥海山」


蔵元名　：天寿酒造株式会社(https://www.tenju.co.jp/)


都道府県：秋田県



出品酒名：銀嶺月山　純米大吟醸（山田錦）


蔵元名　：月山酒造株式会社(http://www.gassan-sake.co.jp/)


都道府県：山形県



出品酒名：吟天花龍


蔵元名　：小田切商事株式会社(https://ginten.tokyo/brand)


都道府県：東京都



出品酒名：HEAVENSAKE PRESTIGE II ASSEMBLAGE 純米大吟醸


蔵元名　：HEAVENSAKE(https://heavensake.com/)


都道府県：東京都



出品酒名：HEAVENSAKE LABEL NOIR 純米大吟醸 x 出羽桜酒造


蔵元名　：HEAVENSAKE(https://heavensake.com/)


都道府県：東京都



出品酒名：HEAVENSAKE LABEL NOIR 純米大吟醸 x 新澤醸造店


蔵元名　：HEAVENSAKE(https://heavensake.com/)


都道府県：東京都



出品酒名：ゆきのまゆ　純米大吟醸　山田40　火入れ


蔵元名　：苗場酒造株式会社(https://www.naebasan.com/)


都道府県：新潟県



出品酒名：梵・特撰純米大吟醸


蔵元名　：合資会社　加藤吉平商店(https://www.born.co.jp/)


都道府県：福井県



出品酒名：梵・夢は正夢


蔵元名　：合資会社　加藤吉平商店(https://www.born.co.jp/)


都道府県：福井県



出品酒名：金鯱超特撰純米大吟醸酒2024BY


蔵元名　：盛田金しゃち酒造株式会社(https://www.kinshachi.co.jp/)


都道府県：愛知県



出品酒名：純米大吟醸　錦帯五橋


蔵元名　：酒井酒造株式会社(https://gokyo-sake.co.jp/)


都道府県：山口県



出品酒名：獺祭　純米大吟醸　磨き二割三分


蔵元名　：旭酒造株式会社(https://www.asahishuzo.ne.jp/)


都道府県：山口県


【純米吟醸・吟醸部門　GOLD】

出品酒名：四季桜　純米吟醸ＡＲＵＳＨＩＲＯＩ


蔵元名　：宇都宮酒造株式会社(https://shikisakura.co.jp)


都道府県：栃木県



出品酒名：HEAVENSAKE LABEL AZUR 純米吟醸 x 七賢


蔵元名　：HEAVENSAKE(https://heavensake.com/)


都道府県：東京都



出品酒名：純米吟醸　玉風味


蔵元名　：玉川酒造株式会社(http://www.yukikura.com/)


都道府県：新潟県



出品酒名：山廃 吟醸純米 香住鶴


蔵元名　：香住鶴 株式会社(https://www.fukuchiya.co.jp/)


都道府県：兵庫県



出品酒名：純米吟醸雪彦山 無ろ過原酒


蔵元名　：壷坂酒造株式会社


都道府県：兵庫県


【純米・本醸造部門　GOLD】

出品酒名：四季桜　とちぎの星純米酒


蔵元名　：宇都宮酒造株式会社(https://shikisakura.co.jp)


都道府県：栃木県



出品酒名：純米　醸し香　翠


蔵元名　：株式会社小山酒造店(https://www.instagram.com/koyama_shuzou)


都道府県：新潟県


【普通酒部門　GOLD】

出品酒名：生酛 からくち 香住鶴


蔵元名　：香住鶴 株式会社


都道府県：兵庫県



審査について


「MONACO SAKE AWARD 2025」の審査は、モナコソムリエ協会のソムリエにご協力いただき、
メリディアンホテルで一次審査を行い、2025年10月6日（月）モナコ公国「Yacht Club de Monaco」において、審査会が開催されました。
本審査の審査員はモナコ在住の識者の方々です。


宮廷シェフ、モナコの一流ホテルやレストランのソムリエなどによって審査がおこなわれました。


23銘柄、34の賞が選ばれました。



マリアージュ賞のテーマは「モッツァレラチーズ」でした。



■ 主催者情報


主催：Association Monaco Friends of Japan(https://amfj-monaco.com/ja/accueil-japanese/)


協力：Yacht Club de Monaco(https://yacht-club-monaco.mc/en/home/)


　　　Association Monegasque des Sommeliers(https://sommeliers-monaco.com/)


　　　Le Meridien Beach Plaza(https://www.marriott.com/fr/hotels/mcmmd-le-meridien-beach-plaza/overview/)


協賛：有限会社プラネット・リンク(https://www.planet-link.co.jp/)



日本事務局：有限会社プラネット・リンク内 モナコSAKEアワード 日本事務局


https://monacosake.com/



■MONACO SAKE AWARD


公式SiteURL：https://monacosake.com/


公式Instagram：https://www.instagram.com/monacosakeaward/