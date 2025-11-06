ロート製薬のコラーゲンドリンク『MOCOLA（モコラ）』が日経トレンディ『2026年ヒット予測』ベスト30に選出！

ロート製薬株式会社

ロート製薬株式会社（本社：大阪市、社長：瀬木英俊）は、当社の美容サプリメント『MOCOLA（モコラ） ダブルインパクトショット』（以下、モコラ）が、雑誌『日経トレンディ』が発表する「2026年ヒット予測 ベスト30」に選出されたことをお知らせいたします。

『モコラ』は、ロート製薬の美容科学研究とサプリメント製剤技術を融合し、2025年5月に発売した“ドリンクと粒を一体化した新発想のコラーゲンドリンク”です。発売以降、マツモトキヨシグループ、ココカラファイングループでの先行販売を中心に、SNSや美容誌などで「美容ドリンクの新定番」として注目を集めています。

今回の選出は、海外で注目を集めるドリンクと粒の一体型容器をいち早く日本に導入し、その特長を生かした美容科学メソッドに基づく「タイムコントロール設計」を実現したことや、内側から美を育むウェルビーイング発想が、今後の美容トレンドを牽引する製品として評価されたものと考えています。

■『MOCOLA（モコラ）』について

モコラは、“ドリンク”と“粒”を組み合わせた独自設計の美容サプリメントです。速攻型※の美容成分を配合した“ドリンク”と、じっくり溶け出す※美容サポート成分を含む“粒”を組み合わせることで、成分ごとの働く時間をコントロールする「タイムコントロール設計（特許出願中）」を実現しました。美容意識が高まる中、“外からのスキンケア”に加え“内からのインナーケア”を求める生活者の声に応える製品です。

※製剤特性による

【特長】

１.美容科学メソッドに基づくタイムコントロール設計※1

速攻型※2の美しさの源となる成分を“ドリンク”に、じっくり溶け出る※2美容サポート成分を“粒”に含有し、組み合わせることで、成分ごとに溶ける時間をコントロールしました。

・ブーストMIX（粒）

粒には特許出願済み成分、“ブーストMIX”を配合しています。

・ドリンク

速攻型※2の美しさの源である、コラーゲン、ロート独自成分であるコラプラス等を配合したドリンクです。

ピーチ＆アセロラ味を採用し、飲みやすさにもこだわりました。

※１ 特許出願済み

※2 製剤特性のこと

２.粒とドリンクの入る一体型容器

粒とドリンクを一体型の容器におさめた、1日１本と１粒（目安）に手軽に続けやすい形状です。