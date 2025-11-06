【出品情報】再生医療研究から誕生したスキンケア『エテルナム』が大丸東京店9F「明日見世-asumise-」に出品！未来の肌を育む先進美容を体感

株式会社エテルナム

『永遠の美しさへの夢が、夢に終わらない未来を創りあげること』を使命に掲げる、化粧品の研究開発・製造販売を行う株式会社エテルナム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松本隆明）は、2025年11月12日(水) ～ 2026年2月3日（火） の期間中、大丸東京店9Fに店舗を構える複合型体験ストア 『明日見世』に出品いたします。アンバサダーからの丁寧な説明を受けながら、11月5日にリニューアルした「エテルナムスキンケア」を含む全商品を店頭でお試しいただけます。

※医療機関専売品の出品はしておりません。

出品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143635/table/47_1_77fe8a2140ec3455eebc2af14f26ffa2.jpg?v=202511060328 ]【イベント公式サイト】 :https://dmdepart.jp/asumise/

●『明日見世』とは

「買う」から「出会う」へ

大丸松坂屋百貨店の複合型体験ストア 『明日見世』

未来につながるアイテムと、そのブランドストーリーを体験できるお店です。

期間限定で入れ替わるカフェ、イベントやインスタレーションもお楽しみいただけます。

エテルナムとは

■Eternamブランド

「エテルナム」それは、再生医療研究から生まれたスキンケアブランド。リップセラム、医療機関専売のスキンケア、一般消費者向けのスキンケアを展開しています。「エテルナム」はラテン語で「永遠」を意味し、希少価値の高い臍帯由来間葉系幹細胞を独自に培養した上清液で、これまでにない美を届けます。心の奥に宿る「永遠の美」への憧れに、贈るもの。 想いに寄り添い、進み続ける自信をくれるもの。エテルナムはそんなブランドでありたいと考えます。

ヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液の効果について

エテルナム製品に配合される「ヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液」は、最も若い細胞を含む希少なへその緒由来を採用しています。さらに、サイトカイン・エクソソームをより豊富にする独自培養技術によって、弊社では以下の研究成果を確認しています。

１.乾燥、紫外線が引き起こす肌荒れを整える

２.肌環境を整える

３.日焼けによるダメージ、乾燥によるくすみ

４.肌の保護力増加

５.肌の弾力を高め、乾燥による小じわを防ぐ

６.肌を支え骨格に沿った立ち上がった肌へ導く

これまで皮膚科学会や抗加齢医学会でも上清液の効果について発表をしてきましたが、2025年6月皮膚科学会でも新たに発見された効果について発表をしています。

臍帯由来の上清液が希少な理由

臍帯は本来、出産に伴って排出されますが、一部の自治体では条例によって利用が禁止されている場合もあるため、一般的には専門者が処理を行います。 臍帯を第三者が原料として入手するためには、医療機関側との契約やドナーの安定的な確保、厚労省の倫理審査委員会の承認や安全な保管・輸送プロセスの確立など、複雑な準備が必要となります。 このように他の由来原料と比べて取り扱うハードルが高いことから、臍帯を扱う中間事業者や上清液原料として使用する企業は多くありません。そのため臍帯は市場流通量が非常に少なく、コストも安定しない希少な原料となっています。

エテルナムの使用するヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液はグループ会社であるCET社が製造していますが、CET社では、医療関係ネットワークを通じて安定して臍帯を入手するプロセスを確立し、信頼できる臍帯を原料として使用することに成功しています。

スキンケア商品特徴

■ 1．ヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液×マルチラメラリポソーム

再生医療研究で用いられることがほとんどで一般にはほとんど出回らない臍帯（へその緒）由来の幹細胞を使用した、独自培養の上清液をリポソーム化し高配合。浸透※1と持続保湿に優れ、成分を保護することで、より効果的に肌に届ける仕組みです。(※1角層奥まで)

エテルナムは再生医療研究を行うグループ会社のCET社と連携。再生医療の現場で局所注射や点滴、ダーマペンなどで使われている幹細胞培養上清液を使い、化粧品に高配合。ホームケアとして毎日、お使いいただけます。

■２．培養上清液の効果をサポートする美容成分をブレンドして配合

分子の大きさが異なるヒアルロン酸やコラーゲンやビタミンC誘導体の他、CICAとして知られるツボクサ葉エキス 、肌のうるおいとハリを与えるビルベリー葉エキス、カンゾウ根、カンゾウ葉エキスなど、多種多様に配合。

化粧水、美容液、クリームという剤形ごとにこれらのサポート成分との相性を見極め、エイジングケア※2としてこだわりの設計でお届けします。 (※2年齢に応じたお手入れのこと)

■３．誰でも、どんな時でも毎日使いやすい処方とテクスチャー＆香り

化粧水・美容液・クリームはヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液や共通の有効成分を配合しながらも製品特性に合わせた美容成分をそれぞれに配合。３品をシリーズで使うことで効果をビルドアップするような設計となっております。肌質や季節、年代や性別を問わず毎日、心地よく使えるテクスチャーと深呼吸を促す天然精油の香りによる至福のスキンケアです。

人気商品のご紹介

■エテルナム リップセラム

10月に新色2色を追加。唇育(R)という新しいコンセプトの唇用美容液。

1日3回のご使用で魅力的な好印象な唇に導きます。

▶おすすめの使い方

・就寝前の集中リップパックとして

・メイク前の下地ケアとして

・日中の乾燥が気になる時のリタッチ保湿に

■エテルナム 上清原液 SAITAI

シリーズ最高濃度の上清液を採用。使うごとに美肌への階段を上る体験が実現。透明感・ハリ・ツヤ・引き締めなど通常のスキンケアに１品追加いただくだけでお手入れを格上げします。

▶おすすめの使い方

・スキンケアの一番最初にブースター美容液として

・気になる箇所に重ねづけで集中ケア

エテルナム出品製品一覧

【リニューアル】エテルナム スキンケア シリーズ

肌の悩みを抱えるすべての人の希望になる、再生医療研究から生まれたスキンケア。

・ローション（100mL) 8,800円（税込）

・セラム （30mL） 14,300円（税込）

・クリーム （30g） 12,100円（税込）

エテルナム 上清原液 SAITAI

1品追加するだけでお手持ちのスキンケアを格上げする、集中ケアの集中ブースター美容液。

・15mL 11,000円（税込）

エテルナム リップセラム

「唇そのものを育てていく」という新発想のリップセラム。

・A001～A007（8mL）6,600円（税込）

※A006,A007は10月1日発売

エテルナム フェイシャルマスク EX

ホームケアのレベルを進歩させる次世代の高機能マスク。

・20mL×5枚入り 16,500円（税込）

トライアルセット（7日分）

「肌が出会う初めての体験」を手軽にお試しいただけるトライアルセット。トライアルセット 1,980円（税込）

・ローション（13mL）

・セラム（5mL）

・クリーム（5g）

公式ブランドショップ :https://ec.eternam.co.jp/

会社概要

社名 ：株式会社エテルナム

本社所在地 ：東京都渋谷区恵比寿1-21-17-7F

代表取締役 ：松本隆明

事業内容 ：化粧品製造販売

創業 ：2023年7月3日