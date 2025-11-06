令和7年度 機械系技術者のための「エレクトロニクスの知識」研修のご案内 エレクトロニクス化を実践する上で、最小限必要な事項を選定し、さらに内容の程度を適度に抑えて極力平易に解説します。
公益財団法人名古屋産業振興公社
エレクトロニクスの知識が必要であるが、苦手意識を持つ機械系技術者や営業、購買等の担当者を対象に、最小限必要な事項を選定し、極力平易に解説する講義と、理解を深めるための実習から成る基礎研修です。
詳細を見る :
https://www.nipc.or.jp/kougyou/p_training/pdf/r7_electro.pdf
【開催日時】
日時 令和8年2月5日(木)～3月5日(木)
毎週木曜日の5回開催 毎回9時30分～16時30分
場所 名古屋市工業研究所 会議室
（名古屋市熱田区六番三丁目4番41号）
【受講料】
賛助員企業(名古屋産業振興公社) 1名 46,200円（税込）
一般企業 1名 53,900円（税込）
【講 師】
愛知工業大学 成田 憲一 氏
【申込期限】
令和8年1月22日(木)
【主 催】
公益財団法人名古屋産業振興公社 ものづくり人材育成課
