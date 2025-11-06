令和7年度 機械系技術者のための「エレクトロニクスの知識」研修のご案内 エレクトロニクス化を実践する上で、最小限必要な事項を選定し、さらに内容の程度を適度に抑えて極力平易に解説します。

公益財団法人名古屋産業振興公社

エレクトロニクスの知識が必要であるが、苦手意識を持つ機械系技術者や営業、購買等の担当者を対象に、最小限必要な事項を選定し、極力平易に解説する講義と、理解を深めるための実習から成る基礎研修です。

【開催日時】


　日時 令和8年2月5日(木)～3月5日(木)


　毎週木曜日の5回開催　毎回9時30分～16時30分



　場所 名古屋市工業研究所　会議室


　　　（名古屋市熱田区六番三丁目4番41号）



【受講料】


　賛助員企業(名古屋産業振興公社) 1名 46,200円（税込）


　一般企業 1名 53,900円（税込）



【講　師】


　愛知工業大学　成田　憲一　氏　



【申込期限】


　令和8年1月22日(木)



【主　催】


　公益財団法人名古屋産業振興公社 ものづくり人材育成課




https://www.nipc.or.jp/kougyou/p_training/pdf/r7_electro.pdf