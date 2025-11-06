コリニアアンテナの世界市場2025年、グローバル市場規模（ダイポール型コリニアアンテナ、スリーブダイポール型コリニアアンテナ、円筒型コリニアアンテナ）・分析レポートを発表
2025年11月6日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「コリニアアンテナの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、コリニアアンテナのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
概要
本レポートは、世界のコリニアアンテナ市場の現状と将来動向を包括的に分析したものです。2024年の市場規模は約13億8,000万ドルと推定され、2031年には19億7,000万ドルに達する見込みで、年平均成長率（CAGR）は5.3％と予測されています。
また、米国の関税政策や国際的な通信機器規制の変化が市場構造や競争環境、供給網の強靭性に与える影響についても評価しています。
________________________________________
製品概要と技術的特徴
コリニアアンテナは、複数のダイポール素子を垂直方向に一直線上に配置し、同位相で接続した全方向性アンテナです。この構造により、水平方向に広がる強力で均一な信号を生成し、長距離通信に適した高利得特性を実現します。
主な用途は通信、放送、無線LAN、IoTネットワーク、公共安全通信、海上・航空通信など多岐にわたります。特に、垂直偏波を用いた広範囲のカバレッジを求めるシステムにおいて、コリニアアンテナは高い性能を発揮します。
その構造上、設置が容易でメンテナンス性に優れており、都市部の通信塔や移動通信基地局、船舶・航空機用通信装置などにも広く採用されています。
________________________________________
市場セグメンテーション
本市場はタイプ別および用途別に分類されます。
タイプ別分類：
・ダイポール型コリニアアンテナ
・スリーブダイポール型コリニアアンテナ
・円筒型コリニアアンテナ
スリーブダイポール型は低ノイズ特性と高い耐久性を持ち、放送・通信業界で主流となっています。一方、円筒型は高利得と安定性を両立し、海上通信や航空分野など極端な環境下での利用に適しています。
用途別分類：
・通信分野
・放送分野
・Wi-FiおよびIoTネットワーク
・公共安全通信
・海上および航空通信
通信分野が市場の中心であり、特に携帯基地局、無線ネットワーク、IoTデバイス通信などで採用が進んでいます。公共安全通信でも、災害時の非常通信インフラとしての重要性が高まっています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別に見ると、北米が最大の市場を形成しており、米国を中心に防衛通信、無線ブロードバンド、公共安全システムでの需要が堅調です。カナダやメキシコでも政府系通信インフラ整備が進んでいます。
ヨーロッパでは、ドイツ、イギリス、フランスを中心に通信機器の高度化が進み、5Gネットワークやスマートシティ構築におけるアンテナ需要が拡大しています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドが市場成長を主導しており、特にIoT通信網や次世代移動通信（6G）の研究開発が市場拡大の要因となっています。中国は製造拠点としても優位性があり、低コスト製品の供給が世界市場を支えています。
南米や中東・アフリカ地域でも通信インフラ整備が進行中であり、特に中東では石油・ガス施設向けの無線通信需要が増加しています。
________________________________________
主要企業の分析
