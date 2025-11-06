【矢野経済研究所 ワッツセミナーVol.235】11月20日（木）「AI×ウェアラブルで変わる食のパーソナライズ～データに基づく食の設計と超高齢社会での市場展望」 ライブ配信
株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区）では、ワッツセミナーVol.235「AI×ウェアラブルで変わる食のパーソナライズ～データに基づく食の設計と超高齢社会での市場展望」を11月20日にオンラインライブ配信いたします。
日本の高齢化率は29.3％まで上昇し、栄養面の課題と社会負担が顕在化しており、市場面でも介護食品規格は年々生産額が拡大しています。本セミナーでは、PLIMES株式会社 代表取締役副社長の下柿元 智也氏をお迎えし、エビデンス起点の評価（頸部装着型など非侵襲のウェアラブルxAI技術）、臨床データ×食データの連携、大企業との協業スキームを通じて、今後の高齢者向け栄養や食のパーソナライズに向けての最新動向について、お話を頂きます。ご興味をお持ちの皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
13:00～13:50 「AI×ウェアラブルで変わる食のパーソナライズ～データに基づく食の設計と超高齢社会での市場展望」
1．超高齢社会で顕在化する食の社会課題・負担
2．AIxウェアラブルによるエビデンス起点の食の評価
3．大学発スタートアップと大企業との協業モデル
4．食のパーソナライズに向けての将来展望
13:50～14:00 質疑応答
講師：
PLIMES株式会社
代表取締役副社長 兼 共同創業者
下柿元 智也氏
※ 筑波大学大学院修了、生体医工学技術とリハビリテーションの研究開発に従事する。デンマーク工科大学客員研究員、筑波大学研究員を経て、2018年からはPLIMESの共同創業者として参画し、現在に至る。
【開催要綱】
◆開催日時：2025年11月20日（木）13:00～14:00
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2025年11月19日（水）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2025/1120_1.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333585&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
