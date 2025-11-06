ほしよりこ作品がこの秋、続々登場！『2026年「きょうの猫村さん」卓上カレンダー』発売

株式会社マガジンハウス

株式会社マガジンハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉄尾周一）は、ほしよりこ著『2026年「きょうの猫村さん」卓上カレンダー』を2025年11月6日（木）に全国の書店・インターネット書店にて発売いたします。

10月3日に発売された社内恋愛ラブ猫ストーリー『ラブストーリーを追いかけて』、10月10日に発売された2年ぶりの新刊『きょうの猫村さん 11』も好評で、この秋は”ほしよりこイヤー”ともいえる盛り上がりを見せています。

2026年のカレンダーは”猫村さんクリップシート”が初登場！

【仕様】マルタック封筒／猫村さん型カードスタンド／15cm 正方形マンスリーカード（カバー含む13枚）／カードにつけられるクリップシート１枚（クリップ7点入り）［マンスリーカード］ 四季折々の美しい風景とあわせて、無邪気な猫村さんの一年間を存分にお楽しみください。［カードスタンド］ マンスリーカードはこの猫村さん型スタンドに立てかけてご使用ください。後ろ姿にもご注目。［クリップシート］ たまらなく愛おしい7つのクリップが新登場。あなたの毎日のどこかにおともさせてください。

猫村さん型のカードスタンドに、マンスリーカードを立てかけるタイプの卓上カレンダーです。

2026年の干支、可愛いお馬さんと猫村さんとのかけ合いや、1カ月ごとに変化する愛しい世界を存分にご堪能ください。

さらに、“猫村さんクリップシート”には7つのクリップつき。マンスリーカレンダーにつけてデコレーションするもよし、スマホケースに入れて持ち歩くもよし、オリジナルのカスタマイズをお楽しみください。

そして、これら全てを特製マルタック封筒にセットしてお届けいたします。封筒を開けるとお楽しみも……！

［飾り方例］ クリップはこのようにマンスリーカードに挟むことができ、毎日の癒しをお約束します。

■最新刊『きょうの猫村さん 11』も絶好調！

約２年ぶり、待望の新刊！猫村さんは今日もゆく。ぼっちゃんと会えるその日まで。



ご主人に熱い想いを寄せるパーフェクト編集女史・オモテさんが大活躍の今巻。

猫村さんから、あなたは心がさびしくて貧しくてかわいそうと言われ、激しくショックを受けるオモテさん。

猫村さんに対抗(？)するため、なぜか迷い犬の飼い主探しに精を出します。

それがオモテさんの心に思わぬ変化をもたらして…。

■新作『ラブストーリーを追いかけて』も話題沸騰！

カーサブルータスの大人気連載が待望の単行本化！令和の東京オフィスを舞台に繰り広げられる、社内恋愛ラブ猫ストーリー。



登場猫20匹以上(子猫老猫を含む)。

猫たちのトレンディドラマ（懐かしの昭和感満載！）が止まらない。

全ページフルカラー、少し大きな判型の可愛い一冊でお届け。

この秋、猫村さんが日常を彩る。

カレンダー・コミック・新作――3作品が揃って登場するこの秋。“猫村さん”が再び日常をあたたかく包み込む季節がやってきます。

【作者プロフィール】

ほしよりこ

1974年まれ。関西在住。

2003年7月より「きょうの猫村さん」をネット上で毎日１コマ更新（現在はウェブサイト「猫村.jp」にて継続中）。2005年7月に『きょうの猫村さん 1』を出版して、日本中の老若男女を虜に。2015年には、『逢沢りく』で手塚治虫文化賞マンガ大賞を受賞した。著書に『きょうの猫村さん』『カーサの猫村さん』シリーズのほか、『僕とポーク』『山とそば』『Ｂ＆Ｄ』などがある。

【書誌情報】

書名 ：2026年「きょうの猫村さん」卓上カレンダー

著者 ：ほしよりこ

発売日 ：2025年11月6日

価格 ：3,300円（税込）

ＩＳＢＮ：978-4-8387-9092-0

発行 ：株式会社マガジンハウス

ＵＲＬ ：https://magazineworld.jp/books/paper/9092/