世界イオン液体市場、2031年に2.67億ドル規模へ拡大―年平均9.4％成長が示す「多機能・環境適合」化学の新潮流―
イオン液体とは、有機カチオン（例えばイミダゾリウム、第四級アンモニウム塩、ピリジニウムなど）と無機または有機アニオン（例えばテトラフルオロホウ酸イオン、ヘキサフルオロリン酸イオン、ハロゲンイオンなど）がイオン結合によって結合して形成される液状の塩類である。
イオン液体（またはイオン性液体とも称する）とは、全てがイオンから構成される液体を指す。例えば高温下で KCl や KOH が液体状態となる場合、これらがイオン液体である。室温または室温付近の温度で液状を呈する自由イオンから構成される物質は、室温イオン液体、室温溶融塩（室温イオン液体にはヒドロゲン結合の存在が伴うことが多く、室温溶融塩と定義するのはやや無理がある）、有機イオン液体などと呼ばれ、統一された名称は存在しないが、イオン液体と略称する傾向にある。イオン化合物において、陽イオンと陰イオンの間の作用力はクーロン力であり、その大きさは陽イオンと陰イオンの電荷量および半径に関連する。イオン半径が大きくなるほど、それらの間の作用力は小さくなり、この種のイオン化合物の融点は低くなる。一部のイオン化合物は、陽イオンと陰イオンの体積が非常に大きく構造がゆるいため、それらの間の作用力が低くなり、融点が室温に近くなる。
業界発展の特徴：多機能性と環境適応力が牽引する高次化の波
イオン液体産業の発展は、「多機能化」と「環境適合化」という二つの軸を中心に進展している。かつては研究室レベルの高価な試薬として扱われていたが、現在では工業的製造技術の確立により、コストが着実に低下し、商業応用が拡大している。特に、エネルギー変換・貯蔵分野においては、リチウムイオン電池や燃料電池の安全性を高める非揮発性電解質としての利用が急増しており、次世代電池開発の要素技術となっている。また、化学合成やバイオマス変換における選択的触媒反応の促進、廃棄ガスからのCO?捕集など、環境対応型プロセスにおいても応用範囲が拡大中である。さらに、イオン液体の特性は分子設計によって自在に調整可能であり、「テーラーメイド化学」の象徴として研究開発競争が加速している。こうした技術進化は、化学・エネルギー・製薬など多様な分野の融合を促すとともに、グローバル市場における高付加価値素材への転換を後押ししている。
市場規模と成長動向：年平均9.4%の拡大が示す新材料需要の高まり
LP Informationの最新報告「グローバルイオン液体市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/56159/ionic-liquids）によると、2025年から2031年までのグローバルイオン液体市場は年平均成長率（CAGR）9.4%で拡大し、2031年には市場規模が2.67億米ドルに達すると予測されている。この成長の背景には、リチウム電池や次世代半導体製造プロセスなど、新しい応用分野の需要拡大がある。特に環境規制の強化とサステナブルな化学製造への移行が、イオン液体を従来の有機溶媒の代替として位置づけている。また、アジア太平洋地域では中国・日本・韓国を中心に新規参入企業が増加しており、エネルギー変換や炭素循環技術の商業化に向けた投資が加速している。欧州でも環境政策に連動して再利用可能溶媒の研究が進み、持続的な需要基盤が形成されつつある。市場全体としては、実験室応用から産業量産への転換期を迎えており、化学素材産業の中で最も高成長が期待される分野の一つである。
図. イオン液体世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333561&id=bodyimage1】
