【福岡県小郡市】ストリートピアノでコンサート 演奏者とちびっこアナを募集
小郡市のストリートピアノでクリスマスコンサートを開催。ピアノ演奏者と、コンサートを進行するちびっこアナウンサーを募集します。
日時：12月20日(土) 14時半～17時半
会場：イオン小郡ショッピングセンター あまのがわ広場（小郡市大保字弓場110）
参加費：無料
ストリートピアノ「HEIKICHIピアノ」
2022年、小郡市は市民からグランドピアノの寄贈を受けました。
「たくさんの人にピアノに触れてもらい、小郡に明るい話題をもたらしたい」という寄贈者の思いを受けて、誰でも弾けるストリートピアノとして活用しています。
クリスマスコンサートの開催が4回目となる今年は、新たに「ちびっこアナウンサー」も募集します。
ピアノ演奏者 募集
対象：ピアノの演奏が好きな人（年齢・経験不問）
定員：25人程度（抽選・小郡市内在住者優先）
演奏内容：曲のジャンルは不問（歌唱・2人までの連弾可）
申込方法：申込フォームなど（下記詳細を見るボタンより）
申込締切：11月25日(火) 17時
ちびっこアナウンサー 募集
対象：次の1、2に当てはまる小学6年生以下（保護者同伴可）
1. ひらがなが読める
2. サンタクロースの衣装を持参できる（帽子のみでも可）
定員：6人程度（抽選・小郡市内在住者優先）
内容：コンサートの進行（スタッフのサポートあり）
・演奏者へのインタビューがあります
・原稿は事前に送ります
申込方法：申込フォーム（下記詳細を見るボタンより）
申込締切：11月25日(火) 17時
詳細を見る :
https://www.city.ogori.fukuoka.jp/205/211/heikichi
【主催・問合せ】
小郡市役所商工観光課
TEL:0942-73-9103(#)
参考：小郡市観光ガイド（https://www.crossroadfukuoka.jp/areaguide/ogori-shi）
【発信】
筑後地区観光協議会
（事務局：久留米市役所観光・国際課内）
TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707(#)