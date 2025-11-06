【福岡県小郡市】ストリートピアノでコンサート　演奏者とちびっこアナを募集

筑後地区観光協議会


小郡市のストリートピアノでクリスマスコンサートを開催。ピアノ演奏者と、コンサートを進行するちびっこアナウンサーを募集します。



日時：12月20日(土) 14時半～17時半


会場：イオン小郡ショッピングセンター あまのがわ広場（小郡市大保字弓場110）


参加費：無料




ストリートピアノ「HEIKICHIピアノ」

2022年、小郡市は市民からグランドピアノの寄贈を受けました。
「たくさんの人にピアノに触れてもらい、小郡に明るい話題をもたらしたい」という寄贈者の思いを受けて、誰でも弾けるストリートピアノとして活用しています。


クリスマスコンサートの開催が4回目となる今年は、新たに「ちびっこアナウンサー」も募集します。





ピアノ演奏者 募集


対象：ピアノの演奏が好きな人（年齢・経験不問）


定員：25人程度（抽選・小郡市内在住者優先）


演奏内容：曲のジャンルは不問（歌唱・2人までの連弾可）


申込方法：申込フォームなど（下記詳細を見るボタンより）


申込締切：11月25日(火) 17時





ちびっこアナウンサー 募集


対象：次の1、2に当てはまる小学6年生以下（保護者同伴可）


　1. ひらがなが読める


　2. サンタクロースの衣装を持参できる（帽子のみでも可）


定員：6人程度（抽選・小郡市内在住者優先）


内容：コンサートの進行（スタッフのサポートあり）


　・演奏者へのインタビューがあります


　・原稿は事前に送ります


申込方法：申込フォーム（下記詳細を見るボタンより）


申込締切：11月25日(火) 17時






詳細を見る :
https://www.city.ogori.fukuoka.jp/205/211/heikichi


【主催・問合せ】


小郡市役所商工観光課


TEL:0942-73-9103(#)


参考：小郡市観光ガイド（https://www.crossroadfukuoka.jp/areaguide/ogori-shi）



【発信】


筑後地区観光協議会


（事務局：久留米市役所観光・国際課内）


TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707(#)