シンママ・パパ応援プロジェクト ― 子育てをがんばる親同士がつながる“秋の庭園交流会” 11月16日（日）開催 ―

一般社団法人日本婚活支援協会（代表理事：後藤 幸喜）は、東京都の「こどもスマイルムーブメント」の趣旨に賛同し、シングルマザー・シングルファーザー（以下、シンママ・パパ）を対象とした特別イベント「シンママ・パパ応援プロジェクト ― 秋の庭園交流会 ―」 を2025年11月16日（日）、都立清澄庭園「大正記念館」（東京都江東区）にて開催いたします。

本企画は、ひとり親家庭を含む多様な家族形態への理解を広げ、誰もが安心して子育てや再出発に向き合える社会づくりを目指す取り組みです。自然あふれる都立庭園の中で、子育てや生活について語り合い、同じ立場の仲間や共感できる人とつながる温かな時間を提供します。

会場：清澄庭園「大正記念館」会場内の様子

■ 背景 ― ひとり親家庭を取り巻く現状と社会的意義

日本では、母子・父子世帯を合わせたひとり親世帯が約134万世帯にのぼり（令和3年度「全国ひとり親世帯等調査」／こども家庭庁）、その約8割が母子家庭とされています。一方で、子育てや仕事の両立、経済的負担、社会的孤立といった課題を抱える方も少なくありません。



当協会では、15年以上にわたり「独婚祭」や「紹介婚」など、真剣に結婚を考える独身者を対象とした公共型婚活支援を実施してきました。その経験を生かし、結婚支援の枠を越えて、「子育て支援」「再スタート支援」「地域共助」を組み合わせた新しい社会的プロジェクトとして本取り組みを展開しています。

■ イベントのポイント

１. シンママ・パパのための交流イベント

同じ立場の親同士が出会い、日常のことや子育ての話をしながら、交流できる時間をご用意。

２. 多様な立場の方を歓迎

シンママ・パパの方はもちろん、子育てに理解のある独身の方も参加できます。

３. 自然あふれる都立庭園で開催

豊かな緑に囲まれながら、園内を散策したり、リラックスした気分で交流が楽しめます。

４. 無料の託児サービス付き（事前予約制）

0歳～就学前のお子さまをお預かり。専門スタッフが対応、安心してご利用ください。

都立庭園「清澄庭園」涼亭大磯渡り

【掲載ページ】東京都「ふたりSTORY」イベントカレンダー：

https://www.futari-story.metro.tokyo.lg.jp/calendar/20251116_3/

■イベント概要シンママ・パパ応援プロジェクト「秋の庭園交流会」～子育て中のシンママ・パパさんの集い！～

日 程 ：2025年11月16日（日）10：30～12：15（予定）

会 場 ：清澄庭園「大正記念館」（東京都江東区清澄3-3-9）

対 象 ：25歳～45歳くらいまで（男女）

参加資格 ：再婚や新しい出会いを希望するシングルマザー・シングルファーザー

※上記の参加者との出会いに理解のある独身の方も歓迎

※その他、参加規約への同意・公的身分証明書の提示が必要です。

参加費 ：3,000円（会場費・入園料・おやつ代込み）

定 員 ：24名（予定）

託児サービス ：あり（0歳児～就学前まで・無料）

主 催：一般社団法人日本婚活支援協会

イベント詳細ページ：https://konkatu.or.jp/tokyo2025_1116/

申込フォーム：https://pro.form-mailer.jp/lp/fd81745e341071

■ 当協会の取り組み

一般社団法人日本婚活支援協会は、東京都の「こどもスマイルムーブメント」に賛同し、こどもたちが将来に希望を持ち、安心して成長できる社会の実現に向けて取り組んでまいります。当会では、結婚・再婚支援を通じて、安心できる家庭環境の構築を支援するとともに、ひとり親家庭を含む多様な家族形態への理解と支援を大切にしています。

とくに、シングルマザー・シングルファーザーの方々を対象とした交流イベントなど、再スタートを応援する取り組みを行い、こどもとその保護者を社会全体で支える機運の醸成に努めております。今後も、こどもの目線を大切にしながら、誰もが安心して子育てできる社会づくりに貢献してまいります。



【団体概要】

名称 ： 一般社団法人日本婚活支援協会

所在地 ： 〒107-0061 東京都港区北青山3-8-8

代表 ： 代表理事 後藤 幸喜（ごとう こうき）

設立 ： 2010年3月19日

URL ： https://konkatu.or.jp

【本件に関するお問合せ先】

一般社団法人 日本婚活支援協会

お問合せフォーム：https://konkatu.or.jp/contact/