結果で選ばれるAI採用「エースジョブ」運営の株式会社フォワード、シリーズAラウンドで4.1億円の資金調達

“結果で選ばれるAI採用”を掲げるエースジョブを運営する株式会社フォワード（本社：東京都新宿区、代表取締役：名古屋考平、以下「フォワード」）は、シリーズAラウンドにおいて、JAFCO・ニッセイキャピタル・りそなキャピタルを引受先とする第三者割当増資を実施し、総額約4.1億円の資金調達を完了いたしました。これにより、累計の資金調達額は6.4億円となりました。

調達した資金は、顧客成果の再現性をさらに高めるための投資に活用いたします。

具体的には、セールス、カスタマーサクセス、プロダクト、マーケティングの体制強化を行う予定です。

エースジョブの詳細はこちら(https://lp.acejob.jp/)

エースジョブ成果事例を公開！

【PIVOT株式会社】

エースジョブのスカウト & 採用代行で4ヶ月で100名面談・6名入社！

採用体制の立ち上げから内定承諾率まで、全体の成果創出に貢献。高負荷なスカウトの送信体制およびカジュアル面談体制の構築を早期に実現。媒体平均の6倍となる返信率30%でのスカウト運用を実現し、営業、映像、MC、経理など各種ポジションで採用実現。

【株式会社miive】

エースジョブの活用により、専任人事なしのコアメンバー採用に成功！

専任人事不在の中、採用の限界を感じていたmiiveはAIスカウトを導入。AIがスカウト文を自動生成し、候補者対応の質が向上しました。結果として重要ポジションの採用に成功し、採用業務の効率化と再現性ある体制づくりを実現。AIネイティブな組織への転換を進めています。

【ベース株式会社】

AI採用で6年ぶりの成果を実現！

SIerの中途採用で課題を抱えていた同社は、AIスカウトを活用できる「エースジョブ」を導入。6年ぶりに承諾者が生まれ、PMやエンジニア人材の採用に成功。AIによる候補者抽出と人の判断の組み合わせで、スカウト精度と選考体験の向上を実現。今後は書類選考自動化などAI活用をさらに拡大し、効率的かつ再現性ある採用体制を目指しています。

【IT系メガベンチャー】

導入2ヶ月で2名の採用決定。部門単体での導入から、全社への拡大を検討中。

【不動産系スタートアップ】

新卒のダイレクト採用でエースジョブを活用し、入社数がダイレクト経由で10名増。

【転職エージェント】

1名体制の転職エージェントの新規媒体立ち上げに伴走し、3名の内定決定。3ヶ月で売上1700万円を実現。

【大手広告会社】

書類選考機能の導入により、書類選考の品質・精度の改善と、月数百万円の外注費用削減が実現。

【大手SES企業】

PM職採用のスカウトで、スカウトの返信率が3倍以上に。

▼その他の事例も公式サイトにて公開中！！



事例詳細を見る



エースジョブの利用に関心のある方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ：partnership@forward-career.jp

資金調達にあたり、投資家からのコメント

今回の資金調達にあたり、投資家のみなさまからコメントをいただきました。

ジャフコ グループ株式会社 パートナー 坂 祐太郎 様

フォワードは、高いお客様の採用現場の解像度×採用特化のAI活用で採用効率を劇的に改善し、有料職業紹介事業のこれまでの常識を更新するチームです！今回のラウンドでデータ活用とオペレーションの再現性を高め、新しい形の採用体験を全国へ一気に拡張してくれると確信しています！これからも泥臭くスピーディに、一緒にやっていきましょう！

ニッセイ・キャピタル株式会社 シニアキャピタリスト 伊藤 紀行 様

海外ではスカウト・選考・評価の各工程でAIの活用が浸透し、成果の再現性が高まる事例も増えてきています。フォワードの皆さんはこの潮流を日本の制度・商習慣に合わせて翻訳し、運用に落とし込む力のあるチームだと感じています。お客様の採用の生産性を向上し、これまではできなかった採用のマッチングを実現していく挑戦を微力ながら応援していく所存です。

りそなキャピタル株式会社 投資第一部 シニアインベストメントマネージャー 喜久田 賢哉 様

りそなキャピタルは、「金融＋で、未来をプラスに。」というグループパーパスを実現するため、より良い未来を作るスタートアップ企業に投資しています。フォワード社は、採用業務の効率化と人材獲得の最適化を高いレベルで実現しており、近い将来、「世界中の才能を、解き放て」というミッションのもと、日本企業の成長を加速させる次世代型採用インフラになると考え、出資させていただきました。りそなグループの機能・サービスを活用し、同社の事業成長を全力で支援して参ります。

エースジョブのスカウトで転職を決めた方の声

「はじめてスカウトで面談を受けてみたいと感じた、それぐらい強い魅力を感じる文章」

（37歳 外資系SaaS企業 → 日系レイターステージのスタートアップ フィールドセールスマネージャーとして転職 ※年収1200万円）

スカウト媒体に登録して5年目で、「この会社に会ってみたい」と思える良いスカウトが届き、初めて面談を受けました。

自分の経歴を、その一貫性も含めしっかり見てくれて、なぜ声をかけてくれたのかが明確に分かりました。ちょうど転職を検討し始めた時期でもあり、スカウトを送ってくれた企業の中でも「しっかり向き合いたい」と思えたのです。

面談ではスカウト文章で興味を持ったため、主体的に企業を調べていました。おかげで、自分のキャリア構築についてのイメージもしやすかったです。

結果、この1社だけ受けて転職に至りました。AIが書いたスカウト文書と聞いて驚きましたが、いい出会いに心から感謝しています。

エースジョブを共に進化させる仲間、募集強化中！

フォワードでは、カスタマーサクセス、セールス、経営企画、エンジニア、ヘッドハンターなどを中心に全職種で募集を強化しております。

生成AIの発展著しい現代、HRという巨大市場の中で、生成AIの強さを引き出すために作られたサービスに携わることは、今後30年続くAI時代を生き抜くための糧になるに違いありません。

ご興味がある方、お気軽にご応募お待ちしております！一緒に時代を切り拓いていきましょう。

YOUTRUST

Wantedly

Herp

パートナー企業様との連携を拡大予定

フォワードでは、エースジョブの販売を行っていただけるパートナー企業を募集しております。急拡大するAI×HR市場における成長プロダクトを、単体でも、求人媒体・採用コンサルティングとのセット販売などの形でも販売していただけます。

実際に、販売単価が1.5倍になったなどの実績も出始めています。

2025年中ご契約の企業様には、初月稼働支援金（※）のご支給や1ヶ月分の無償提供などの特別プログラムをご提供いたします。

ご興味をお持ちいただけた方は、以下のフォームにご登録ください。

クローズドなウェビナーや個別MTGにも対応させていただきます。

申し込みはこちら

コーポレートサイトもリニューアル

資金調達による事業拡大・採用強化に伴い、コーポレートサイトもリニューアルいたしました。新たにCulture Deckやメンバー情報などのコンテンツを追加し、デザインも一新しております。

新コーポレートサイトはこちら

【4週連続！】資金調達記念ウェビナーも実施

資金調達の完了を記念し、4週連続でウェビナーを開催いたします。

各回、豪華なゲストをお招きし、生成AI×採用の未来や、本資金調達の背景など、広いテーマで議論していきます。

詳細はこちらよりご覧いただき、ぜひお申し込みください！

詳細はこちらよりご覧いただき、ぜひお申し込みください！

代表コメント

弊社は2023年3月1日の創業で、奇しくもこれはChatGPTのAPIの公開日と同日です。これをまたとない機会と捉え、HR領域のアプリケーションレイヤーにおける生成AIの利活用にフルベットしプロダクト開発をして参りました。

その過程では紆余曲折ありながらも、前回に引き続きJAFCOさま、今回新たにニッセイキャピタルさま、りそなキャピタルさまという力強い投資家の方々をお迎えでき、新たな歩みを進めることができること、とても心強く、嬉しく思っているところでございます。

生成AIの利活用という文脈においては、主に業務の効率化という話で語られがちです。しかし当社のソリューションは「実際に採用決定という成果を出す」というところまで実現できるようになったことが、今回のご出資に繋がったと理解しています。

あらゆる業務フローや思考プロセスを、誰よりも深く掘り下げたこと。そして泥臭いことを厭わず、人の全面的なサポートも組み込むことができたこと。これらの要素が組み合わさり、人の心を動かすAIソリューションとして昇華させることができているのだろうと捉えています。

今、課題山積、そして伸び盛りの技術・市場において事業を展開できているというありがたみを噛み締めながら、2031年に100億円という売上を実現させるため、これからもチームで前進して参ります。

代表のnoteはこちら

JAFCO様取材記事はこちら

会社概要

社名：株式会社フォワード

所在地：東京都新宿区西新宿3-9-7 フロンティア新宿タワー 322号室

代表取締役：名古屋考平

事業内容：HR Tech（AI SaaS）事業 / 有料職業紹介事業

設立： 2023年3月1日

HP：https://forward-career.jp

有料職業紹介業免許番号：13-ユ-315438

資本金（資本準備金も含む）：4億2,024万500円

職業安定法に基づく特定募集情等提供（2号）届出済

※記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。