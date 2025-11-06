『Chacott COSMETICS』大ヒットアイテム「コンプレクションクリエイター」から待望のミニサイズが11月21日(金)数量限定で発売

株式会社オンワードホールディングス

チャコット株式会社(本社：東京都港区 代表取締役社長：馬場 昭典)は、コスメティクスブランド『Chacott COSMETICS（チャコット・コスメティクス）』 において、プレストタイプのフェイスパウダー「コンプレクションクリエイター」のミニサイズを11月21 日(金)に全国の直営店、オンラインショップおよび各取扱店舗にて数量限定で発売します。

■コンプレクションクリエイターから約1/2サイズのミニタイプが登場！

「コンプレクションクリエイター」は、“メイク直しの時間が楽しくなる”をコンセプトに、『Chacott COSMETICS』の人気アイテムであるパウダーにフォーカスして開発されたアイテムです。 重ねるたびに磨いたような肌へ導く※仕上がりで、2024年8月の発売からわずか1ヵ月で半年間の販売目標を達成した大ヒットアイテムとなりました。

※メイクアップ効果による

この度、「重ね塗りしても厚塗り感がなく、きれいに仕上がる」「コンパクトでお直しにぴったり」と、SNSでも反響を呼んだ人気の「パウダー」が、より持ち運びやすいミニサイズになって数量限定で登場します。

■今回のミニタイプは、通常サイズの約1/2。

近年、ライフスタイルの多様化や、ミニマルスタイルの広がりを背景に、“ミニサイズコスメ”への関心が高まっています。

バッグの小型化が進む今のライフスタイルに合わせた手のひらサイズで、外出先でも手軽にメイク直しができるよう、専用パフも付属しています。

本商品は、コンパクトで持ち運びやすく、気分やシーンに合わせて楽しめるアイテムとして注目されています。そうしたニーズに応えるため、手に取りやすい価格でブランドを気軽に体験できる限定仕様として展開します。

■「コンプレクションクリエイター ミニサイズ」商品概要

効果はそのままに使いやすさにもこだわった

限定ミニサイズが数量限定で登場。

価格：1,760円（税込） ※パフ付き

カラー：003クリア

～重ねるたび、磨いたような肌へ～

テカり・くずれを防ぐ効果に加えて、肌の仕上がりの美しさも追及したパウダー。 重ねてつけても厚塗り感が出ず、毛穴や皮脂によるファンデーションのくすみを カバーした仕上がりに。※1 重ねるほど美しさが増し、何度もつけたくなるような使用感を追求。磨けば磨くほど、なめらかな肌へ導きます。※1

※1メイクアップ効果による

【商品ポイント】

Point１．重ねるたび磨いたような肌へ軽やかでさらさらとしたテクスチャー

成型が難しい超微粒子「シリカ」を高配合。

「シリカ」が肌の凹凸に密着し、光を均一に反射して美しい肌を演出※。

※メイクアップ効果による

Point２．ソフトフォーカス効果 ※２

シリコーンゲル※1がシワや毛穴をぼかして、ふんわり自然で

美しい肌を演出するソフトフォーカス効果※２を発揮します。

※1（ジメチコン／ビニルジメチコン）クロスポリマー、ジメチコン

※2 メイクアップ効果による

Point３．メイクくずれを防ぐ成分配合

ヒドロキシアパタイトがメイクくずれの原因である皮脂を吸着。

【カラー：003クリア】

透明感のあるナチュラルな仕上がり。

陶器のように滑らかなふんわりマット肌を叶えます

※メイクアップ効果による

