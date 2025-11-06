今季FREAK′S STOREのイチ押しニットを一挙ご紹介！トレンドの配色デザインから柄ものまで幅広く展開。

株式会社デイトナ・インターナショナル詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/996484

アーガイルVネックニット \6,996(税込)

深みのあるカラーリングで仕上げた、トラッドなムードを楽しめるアーガイル柄ニット。

一枚ではもちろん、シャツやカットソーとのレイヤードも楽しめる一品。

ウォッシャブル 配色 レイヤードシアーニット \4,400(税込)

シアートップスをレイヤードしているかのようなデザインが魅力のリブニット。

伸縮性のあるリブ編みで、フィット感のあるサイジング。

また自宅で洗濯できるイージーケアが嬉しいポイント。

別注 ポロスキッパーニット \18,700(税込)

今季初となる、J.J.MERCERとFREAK'S STOREの別注アイテム。

スウェットのようなこなれたラフさが魅力のコットンポロ。

配色のワンポイント刺繍とバックプリントがアクセントのオーバーサイズシルエット。

パッチワーク ケーブル 配色ニットカーディガン \7,997(税込)

編地の切り替えでパッチワーク風に仕上げたケーブルニットに、配色デザインをプラス。

シーズンムード高まる、ぬくもりのあるカラーリング。

ジャガード ビッグロゴ ニットパーカー \7,480(税込)

ロゴをあしらいカジュアルな雰囲気に仕上げたニットフーディー。

ふんわり柔らかく、肌触りの良い素材感。

ウォッシャブル コンパクト スキッパー ポロニット \5,500(税込)

程よい女性らしさを演出し、着回し力抜群のスキッパーポロニット。

身幅はゆったりと、着丈はコンパクトに設定することで、トレンド感とスタイルアップを一緒に叶えます。

シルク入り 配色ニットカーディガン \6,380(税込)

配色が映える、上品さとキャッチーさを両立したシルク入りカーディガン。

形自体はシンプルなクルーネックで、羽織りだけでなく前を閉めてもさまになるデザイン。

形自体はシンプルなクルーネックで、羽織りだけでなく前を閉めてトップスとしても着用可能。

花刺繍 カーディガン \9,999(税込)

古着ライクなディティールが可愛らしい刺繍カーディガン。

ヴィンテージのチロリアンカーディガンを再現した、こだわりの1着

パフスリーブデザインと袖口をしぼったデザインで、アクセントになる袖のボリュームがポイント。

FREAK'S STORE/フリークス ストア

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。