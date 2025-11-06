「たびらいレンタカー WINTER SALE 2025」開催

　株式会社パム（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：長嶺 由成）では、2025年11月13日(木)から2025年12月16日(火)の期間中、「たびらいレンタカーWINTER SALE」を、たびらいレンタカーWEBサイトにて開催いたします。


　2025年11月13日(木)～2026年3月31日(火)までの旅行をお得に楽しめるセールとして、全国のレンタカー会社が対象のため、行き先や目的に合わせて旅行に最適なプランをお選びいただけます。



1台当たり最大で1万円OFFの限定価格

「たびらいレンタカーWINTER SALE」の開催期間中のご予約で、最大1万円OFFになります。各レンタカー会社から、人気のコンパクトカーや、これからの季節に最適なスタッドレスタイヤ付きレンタカーがお得になるプランなどがセール価格でご予約いただけます。



たびらいレンタカーWEBサイト：https://www.tabirai.net/car/


たびらいWINTER SALEイベントページ：https://www.tabirai.net/car/service/winter_sale/


※リンクは11/13(木)12時～閲覧可能。



【同時開催中】アプリからのご予約で抽選で最大1万円分のPayPayポイントプレゼント




2025年11月13日(木)から2026年1月13日(火)の期間中、「たびらいレンタカーアプリ」にてキャンペーンを実施いたします。対象期間中に会員登録の上、アプリからレンタカーを予約・応募した方を対象に、抽選で300名様に最大1万円分のPayPayポイントをプレゼントいたします。


「たびらいレンタカーWINTER SALE」のプランも対象商品となりますので、この機会に、たびらいレンタカーアプリからのご予約とキャンペーン応募をぜひご利用ください。


キャンペーンの詳細はキャンペーンページをご確認ください。



アプリ限定キャンペーンページ：https://www.tabirai.net/car/service/paypay_present/


※リンクは11/13(木)12時～閲覧可能。



たびらいレンタカーのご予約はアプリからが便利

厳選した大手レンタカー会社の豊富なプランを一括検索


■アプリの機能


・レンタカー予約：かんたん検索／こだわり検索／ワンタップ予約など様々な条件で手軽に検索・予約ができます。


・キャンペーン：おトクな特典・キャンペーンを配信いたします。


・たび情報：たびらいレンタカーとっておきの旅行プランをご紹介いたします。


ダウンロードページ：https://yappli.plus/tabirai







たびらいレンタカーは全プラン【免責補償】込み価格

たびらいレンタカー最大の特徴は、商品価格に【免責補償】※が含まれていることです。


一般的に1,000円～3,000円程度の免責補償料金は別途請求となる場合が多いですが、当サービスでは商品価格に免責補償が含まれております。


レンタカーを予約する際、「安いと思ったら免責保証追加で3,000円かかった・・・」「予約ページまでいかないと免責保証価格がわからず、結局どのプランがいくらなのか比較しづらい・・・」などのお悩みはありませんか？


たびらいレンタカーなら最初から商品価格に【免責補償】が含まれているので、価格の比較もしやすく、免責保証をつけ忘れてしまうこともなく安心です。


価格比較や免責補償料金の確認など、面倒なことは気にせずに、旅行プランの計画に時間を使えます。



また、あなただけの“ローカル旅行”をお届けするために、心から楽しめる旅行を提案しています。


日本各地で旬な、「もの」「こと」に向き合っている現地編集部が、その地域に暮らし、その地域を愛する人ならではの視点で“ローカル旅行”の楽しみ方をお届けしていますので、ぜひご利用ください。


たびらいレンタカーWEBサイト：https://www.tabirai.net/car/



※免責補償制度(CDW)とは、レンタカーご利用中に万が一事故が発生した際、お客様が必ず負担しなくてはならない費用（免責額）を免除することができる制度です。


詳しくはこちらのページ(https://www.tabirai.net/car/insurance/)でご確認ください。



本件に関するお問い合わせ先
- 株式会社パム　RC広報担当：原
- TEL：080-6494-1555（9:00 ～ 18:00）
- MAIL：pam_car@pam.co.jp


