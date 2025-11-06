「ジャパンわんこフェスタ2025 秋 in お台場」11月22日(土)から3日間開催！注目コンテンツをご紹介！

株式会社アドギルド・ジャパン

今年6月に開催し約10万人が来場した「ジャパンわんこフェスタ」を、今年11月に第3回目として開

催。全国各地から厳選された多彩なペット関連ショップやサービスが集結し、ワンちゃんと一緒に食事

やお買い物、オフ会、スタンプラリーなどを楽しめます。

■イベント概要

「ジャパンわんこフェスタ2025 秋 in お台場」は、ペットもヒトも一緒に楽しめるをコンセプトにしたイベント。前回よりもわんちゃんエリアを充実させ、引き続きヒトも楽しめるキッチンカー等も出店予定です。ワンちゃんと一緒に食事やお買い物を楽しめる新しい体験を、前回よりもコンテンツをパワーアップしてご提供いたします。

＜イベント詳細＞

【イベント名】ジャパンわんこフェスタ2025 秋 in お台場

【開催日程】2025年11月22日（土）・23日（日）・24日（月・祝） 10:00～17:00

【開催場所】お台場 潮風公園（東京都品川区東八潮一丁目2番地）

【想定動員人数】3日間の合計：約50,000名～70,000名

【入場料】無料

【公式HP】https://japan-wanko-festa.com/

■会場MAP

わんちゃんのおやつやお洋服のほか、ヘルスケアや美容など多彩なジャンルのペット関連ブランドが、3日間で約180店舗出店予定。キッチンカーエリアも約20店舗が並びます！

過去最大規模の出店数で皆さまをお迎えしますので、ぜひお見逃しなく！

※詳しい出店者情報は公式イベントInstagramでご紹介しています。

■公式フォトスポットもパワーアップ！今回も長蛇の列間違いなし！

今回も、愛犬との思い出を可愛く残せる公式フォトスポットが登場します！

前回「わんこそば」のフォトスポットで長蛇の列となった、災害に強く、安心して長く暮らせる賃貸住宅として知られる「へーベルメゾン」では、今回、愛犬と一緒に「わんこ運動会」をテーマにしたフォトスポットが登場します。また、大正製薬株式会社が販売する「わんビオフェルミンS」では、あなたの“愛犬専用パッケージ写真”が撮れるフォトスポットが今回も登場！

ぜひ愛犬と一緒に立ち寄って、イベントならではの素敵な思い出を作ってください。

■イベント公式キャラクター「フラッフィーくん」が登場！

このたび、FLAFFY初となるイベントキャラクター「フラッフィーくん」が誕生し、本イベントにて初お披露目をいたします。キャラクター就任を記念して、会場内には一緒に写真撮影を楽しめる特設モニュメントを設置。 来場の記念に、ぜひフラッフィーくんとの記念撮影をお楽しみください。

撮影した写真は、ぜひハッシュタグをつけてSNSにも投稿してくださいね！

初登場となるフラッフィーくんが、皆さまのご来場を心よりお待ちしています。

■公式イベントグッズも新たなラインナップで登場！

※おやつポーチの中の写真はイメージとなり、実際の商品には付属しません。

前回に引き続き、イベントオリジナルグッズの販売が決定！ラインナップは全5種。前回好評ですぐに完売となった「わんこぴん」（花（黄色・ラベンダー）どんぐり／各660円(税込)）はバリエーションを増やして登場します。発売前から話題の「わんわん紅白帽」（赤と白のリバーシブル／1,500円(税込)）や「うちの子おやつポーチ」（オレンジ・ブラック／各 2,200円(税込)※イベント特別価格）に加え、今回はなんと特別企画！あのオメカシペットとコラボした「ジャパンわんこフェスタコームピン」（オレンジ・ネイビー／880円(税込)）も発売！吹き出し部分に愛犬のお名前やコメントを書き込んで、世界に一つだけのコームピンに！さらに「オリジナルステッカー」（3種／各200円～300円(税込)）など、ここでしか手に入らない限定アイテムをぜひお見逃しなく！

【販売場所】わんこ受付

【販売時間】10：00～17：00

※各日数量限定で無くなり次第、終了となります。

■前回に引き続き「わんこ証明写真」とエポスペットカードがコラボ！オリジナルの愛犬カードが作れます！

前回のイベントでも大好評だった、わんこ証明写真とエポスカードのコラボ企画！イベント当日、会場でエポスペットカードに新規入会いただくと愛犬の証明写真が撮影できる「わんこ証明写真」の撮影が体験できます！（お1人様1回のみ）当日撮影したわんこ証明写真をカードのデザインにすることもできます。昨年のイベントでは5時間待ちとなった大人気コンテンツですので、この機会をお見逃しなく！撮影データの画像や動画もプレゼント♪（※各日先着80名）

＜整理券配布の方法＞

・整理券の配布時間は各日9:30から

・各日先着80名さま限定

※整理券はなくなり次第終了となります。

・証明写真の撮影開始は10：00から

（整理券をお持ちの方は5分前に証明写真ブースへお越しください◎）

＜留意事項＞

・エポスペットカードはクレジットカードです。

・株式会社エポスカードの規定によりご入会いただけない場合がございます。

・エポスペットカードの発行は18歳以上の方とさせていただいております。

・高校生のお客さまはお申し込みいただけません。

・エポスペットカードは予告なく募集・発行を終了する場合がございますのでご了承ください。

・「わんこ証明写真」の撮影は、当日イベント会場での新規入会者に限らせていただきます。

・お申込みには顔写真付きのご本人確認書類(公的書類）が必要です。(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど）



※エポスペットカードの詳細はエポスペットカード公式ホームページ(https://www.eposcard.co.jp/gecard/onlyone/index.html)をご確認ください。

■今回のテーマは「わんわん運動会」！ステージコンテンツもパワーアップ！

前回大好評だった『わんわんお名前ビンゴ大会』をはじめ、個性豊かな愛犬のバギーが勢ぞろいする『デコバギー選手権』など、人気企画が登場します。

毎回大盛り上がりの人気企画！デコバギー選手権

毎回大盛況の「デコバギー選手権」を今回も開催します！愛犬のために可愛くデコったバギーをみんなで披露しましょう！

『わんわん運動会』『わんわんサッカー部オフ会』など新企画も多数登場！

さらに今回は新たに『わんわん運動会』が目玉コンテンツとして加わりました。当日イベントで購入できる、FLAFFYオリジナルグッズ「わんちゃん用紅白帽」をかぶっていれば、誰でも参加OK。集まったみんなで運動会風の写真撮影を楽しみましょう！赤と白、どちらが多く集まるかは当日のお楽しみ！また、「運動部シリーズ」として、『わんわんサッカー部オフ会』『わんわん野球部オフ会』も新登場します。それぞれ自由なユニフォームを着用しているだけで参加でき、集合写真の撮影を楽しめます。ぜひ愛犬と一緒に、楽しい秋の一日をお楽しみください！

■前回、来場者の注目を集めた「Adoption Park Board」が再び！

前回のイベントで賑わいを見せた、『Do One Good』による「Adoption Park Board」が今回も出店します。本取り組みは、保護犬の譲渡会をポスター展示のみで実施する形式で、会場ではポスターやウェブサイトから保護犬の情報をご確認いただけます。保護犬や保護団体への負担を抑えながら、来場者が情報にアクセスできる新しいスタイルとして、多くの方に共感をいただいています。当日は、ぜひ会場で本取り組みに触れてみてください。

■万が一のときも安心！「わんこ保健室」

イベント開催中は、アニホック動物病院グループの獣医師が「わんこ保健室」に常駐いたします。 万が一、わんちゃんが体調を崩されたり、お怪我をされた場合はもちろん、日頃の健康に関するご相談もお気軽にお立ち寄りください！

■特別体験が楽しめる、有料休憩エリア！

※画像はすべてイメージとなります。

■有料休憩エリア概要

ジャパンわんこフェスタに有料休憩エリアが登場！ご自身だけの特別なお席で、わんちゃんと一緒にご飯や焚き火をゆったり楽しめます。チケットを購入いただいた方には、秋を感じられる焼き芋もプレゼント！

※雨天時は内容に変更がある可能性があります。

【時間】1部：10:00～13:15 / 2部 13:45～17:00 ※二部制

※各部、入場時間および入出場は自由ですが、完全入替制となります。

【入場チケット】3,000円（税込）

※大人1名につき1枚チケットが必要となり、チケット1枚につきお席を1席ご用意します。小学生以下のお子様と愛犬2頭まで同伴可能です。

※中学生以上は大人扱いとさせていただきます。

※3頭以上の同伴は、1頭500円（税込）の追加料金がかかります。

【支払方法】電子決済のみ（クレジットカード/電子マネー/QRコード）※現金不可

【受付場所】有料休憩エリア受付テント（潮風公園BBQ場近く/青色ストライプのテント）

【有料休憩エリアご利用にあたっての注意事項】

・荷物をお預かりする場所はございませんので、貴重品の管理はご自身にてお願いいたします。

・エリア内で発生した紛失・盗難等に関しては、一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

・エリア内のボールやおもちゃの使用は禁止です。

・エリア内では必ず愛犬にリードを着用ください。

・必ずスタッフの注意や指示に従ってください。

・お互い思いやりをもってのご利用をお願いします。

・エリア内の事故には細心の注意を払いますが、責任は負いかねますので、ご利用にあたってはあらかじめご了承ください。

■愛犬と一緒に食事を楽しめる人気フードトラックが勢ぞろい！約20店舗のキッチンカーが出店します！

キッチンカーエリアでは、前回に引き続き、全国から話題のキッチンカーが大集結！

わんちゃんと一緒に楽しめる開放的な屋外空間で、バラエティ豊かなグルメ体験をお届けします。

チキンBOXやもちもちポテト、ジンギスカン丼、チーズステーキサンドなどのボリューム満点メニューから、米粉チュロスやバナナジュース、焼き芋クレームブリュレなどのスイーツまで、約20店舗のキッチンカーが勢ぞろい！さらに、イベント限定フードやオリジナルクラフトビールも登場し、ここでしか味わえない特別な一皿をお楽しみいただけます。

家族や友人、もちろん愛犬とも一緒に、心もお腹も満たされる“おいしいひととき”をお過ごしください！

■豪華スポンサー4社が集結！協賛企業様のご紹介

＜ゴールドスポンサー：旭化成不動産レジデンス株式会社＞

災害に強く、安心して長く暮らせる賃貸住宅として知られる「へーベルメゾン」。

中でも注目を集めているのが、単なる「ペット可」賃貸ではなく、“ペットと共に生きる”をコンセプトとしたペット共生型賃貸住宅です。ペットとの快適な共生生活を実現する専用設備を多数導入し、中・大型犬や多頭飼育にも対応可能な柔軟性と、入居前後のサポート体制の手厚さが入居者から高い満足度を得ています。当社は、「ペットと人をフラットに」というイベントのコンセプト、およびFLAFFYさまの理念に深く共感し、前回に引き続き当イベントに協賛しています。人とペットが共に安心して暮らせる未来を支えるため、より良い住まいと暮らしを応援していきます。

＜シルバースポンサー：ロイヤルカナン・ジャポン合同会社＞

ロイヤルカナン ジャポン合同会社は、「Dog & Cat First（すべては犬と猫のために）」という理念のもと、「犬と猫の“真の健康”とウェルビーイング」の実現のため、日々努力を重ね、事業を展開しています。獣医師、ブリーダー、ペット専門店など犬と猫の専門家と連携し、一頭一頭の犬と猫に目に見える・実感できる「真の健康」を提供することで、『ペットのためのより良い世界』の実現を目指しています。当社は、人とペットが幸せに生きる共生社会を実現するための取り組みの一貫として、当イベントを協賛しています。

＜ブロンズスポンサー：ソフトバンク株式会社＞

ソフトバンクは、「ジャパンわんこフェスタ2025 秋 in お台場」を応援しています。

人とペットが安心して楽しく暮らせる社会を目指し、通信やテクノロジーを活用した新しい価値づくりに取り組んでいます。本イベントを通じて、愛犬との豊かな時間をさらに広げていきましょう。

＜ブロンズスポンサー：大正製薬株式会社＞

大正製薬株式会社は、「“家族”みんなのビオフェルミン」として1917年の誕生から、乳酸菌・ビフィズス菌の効果を追求することで、家族みんなの健康を支えてまいりました。この度「わんちゃんも大事な家族」と考え、わんちゃんのための「わんビオフェルミンＳ」を開発致しました。わんちゃんの毎日の健康を支えることで、家族の一員としていつまでも元気で一緒にいたいという思いに寄り添ってまいります。本イベントを通じて、わんちゃんとの健やかな毎日を一層豊かにしていければと思います。

株式会社FLAFFYについて

【FLAFFY会社概要】

代表：廣田 智沙

本社：東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー12F

設立日：2021年7月15日

WEBサイト：https://flaffy.me/

FLAFFY(フラッフィー)とは、"ペットとヒトの関係をもっとフラットにしたい"そんな想いで生まれたブランドです。フォロワー17.3万人の愛犬との生活を豊かにする情報を配信するメディア「FLAFFY.me」や、人間の服を愛犬の服にリメイクするサービス「FLAFFY TAYLOR」など、「イヌとヒトの関係をフラットに」という理念のもと、さまざまな事業を展開しています。

※2025年10月8日時点のフォロワー数

＜当社の事業内容＞

(1)メディア事業｜『FLAFFY.me』（17万フォロワーのInstagramメディア）

(2) 体験型事業｜『FLAFFY marche』などのイベント企画/運営

(3) プロダクト事業｜全国出張撮影サービス『SNAFFY』や『FLAFFY TAYLOR』/『Maison flaffy』などの犬服ブランドを展開

(4) プロデュース事業｜ペットの飼い主様を対象とした事業開発や企画立案や戦略設計、プロモーションなどの総合支援

＜SNS＞

Instagram：https://www.instagram.com/flaffy.me/

Twitter：https://twitter.com/FLAFFY_me

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCpca-aeI9teYT2bT2BlVLEA



お問い合わせ

株式会社FLAFFY 広報担当

E-mail：customer@flaffy.me

UUUM株式会社について

【UUUM会社概要】

名称：UUUM株式会社

URL：https://www.uuum.co.jp/

設立：2013年6月

代表者：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之

所在地：東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー28階

事業内容：UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」クリエイティブ・エージェンシー。国内最大級のMCN（マルチチャンネルネットワーク）であるとともに、人びとに「新しい体験」をコドモゴコロのある発想で提供する。15,000以上のYouTubeチャンネルのサポートを中心に、インフルエンサーマーケティングや、グッズ・イベント事業、メディア事業などを展開している。