韮崎市（山梨県）は、穂坂自然公園を舞台にした早朝トレイルランニング体験イベント「韮崎サンライズトレーニング」を2025年11月16日（日）に開催いたします。

日の出前の静かな森を駆け抜け、朝日が差し込む瞬間を全身で感じながら走る特別な体験。

初心者の方でも気軽に参加できる内容で、自然と一体になれる時間をお楽しみいただけます。

事前申込は不要、参加費も無料。どなたでもご参加いただけます。

ぜひ早朝の空気の中で、心と体をリフレッシュしてください。









【イベント概要】

イベント名：韮崎サンライズトレーニング

開催日時：2025年11月16日（日） 5:45～7:30

※日の出は6:24頃の予定です。

集合場所：穂坂自然公園（山梨県韮崎市）

参加費：無料

事前申込：不要

【内容】

穂坂自然公園のトレイルコースを利用したランニング体験イベントです。

暗い森の中をヘッドライトで進み、夜明けとともに差し込む朝日を感じながら、爽快な一日の始まりを体験できます。

【持ち物】

・飲み物

・手袋

・ヘッドライトまたは懐中電灯

（動きやすい服装でご参加ください）

【お問い合わせ】

韮崎市スポーツコミッション

電話番号：0551-22-0498

韮崎市の魅力を紹介｜穂坂自然公園♪









穂坂自然公園は、約1700平米メートルと広大な森林を整備してつくった公園で、園内には大きいクワガタのオブジェがお出迎えしてくれます。

園内には、トレイルランニング用コース（5km）、マウンテンバイク用コース(ロングコース2.7km、ショートコース0.6km)などが整備されており、気軽に自然を楽しむことができます。

約4kmの遊歩道もあり、ウォーキングやちょっとしたハイキング気分を味わうことができます。

公園内にある穂坂自然公園ふれあいセンターでは、木工教室など森林資源を活用した体験型交流イベントも行われています！

※イベントの詳細は、穂坂自然公園ふれあいセンターのInstagramをご確認ください。

また、毎年山の日にはトレイルランニングのレース・『サンライズヒル穂坂・ヤマケンカップ』も開催！ぜひチャレンジしてみてくださいね！

所在地： 〒407-0172山梨県穂坂町三ツ澤3507-1

駐車場：あり（約20台）

トイレ：あり

利用時間：開館時間 8時30分～17時

休館日：月曜日(祝日の場合は翌火曜日)

※休館日は変更となる場合があります。

※休業中も公園内の散策路やトイレはご利用可。

※冬季閉鎖：12月～3月

アクセス：

【電車】

JR中央線韮崎駅からタクシーで約15分

【自動車】

中央自動車道韮崎ICから約10分

【バス】

JR中央線韮崎駅から韮崎市民バス穂坂線に乗車、

バス停穂坂自然公園前で下車、徒歩約5分

問い合わせ：

穂坂自然公園ふれあいセンター

電話番号：0551-37-4362

韮崎市農政課 農林振興担当

電話番号：0551-22-1111

穂坂自然公園について

https://www.nirasaki-kankou.jp/kankou_spot/kouen_bijyutsukan_shiryokan/kouen_teien/4333.html