「2025国際ロボット展」で次世代搬送ソリューションを提案～「運ぶ」と「運ぶ」の掛け合わせで、効率的なスマートファクトリーの実現を～

リニアコンベアモジュールリニアモーターを用いて様々な工程間搬送で高スループットを実現する高速搬送システム「リニアコンベアモジュール」を展示します。モジュラー構造により自由度の高いライン設計ができ、設備の省スペース化にも貢献します。今回は、新開発の「オーバル型リニア搬送システム」や標準可搬質量を超えた高可搬対応の紹介、マウンターとの組み合わせ動作デモ、設備全体のコスト低減に寄与する「フリーモジュール」を用いてスライダリターンを実現するデモ等を実施します。単軸ロボット組立や検査など多様な用途で活躍する単軸ロボットを、新製品を含めバリエーション豊かに多数展示します。設備のダウンサイジングに貢献する低床タイプ7モデルと、高精度3モデル、また最大4,000mmのロングストロークが可能なロング単軸2タイプ（ベルト駆動タイプ、ボールネジ駆動タイプ）を動作展示します。スカラロボット高速・高剛性・高精度なスカラロボット（水平多関節ロボット）の豊富なラインアップを、ヤマハ発動機社内での活用・改善事例を交えて紹介します。50kgまでの重量物搬送が低コストで実現できる「YK1200XG」の迫力ある動作展示、汎用フィーダー×2Dピッキング×速度監視ユニットを組み合わせたデモ、開発中のAIによる最新テクノロジーの紹介も行います。協働ロボットしなやかな動きを実現する新製品の7軸協働ロボット「Yamaha Motor Cobot」を紹介します。6軸では難しい狭小スペースでの作業や、障害物を避けて回り込んでの目標物へのアプローチ、さらにAGV（自動搬送機）やAMR（自立走行搬送ロボット）への搭載も可能です。会場では、単体でのアプリケーション動作展示を複数行うほか、3DカメラとAI識別を組み合わせたピッキング実演を行います。工場搬送工場搬送関連の展示では、自動搬送車両(FG-01)とAGVの組み合わせ事例、また協働ロボットとAGVの組み合わせ事例を紹介します。「FG-01」は、風雨や傾斜・段差のある屋外環境でも走行可能な自立型自動搬送車です。約半世紀の歴史を持つヤマハゴルフカーの車両技術を活かして、高い走破性と技術的信頼性を有します。当社がティアフォー社と設立した株式会社eve autonomyでは、「FG-01」にティアフォー社の自動運転技術を搭載した自動搬送サービス「eve auto」を提供しています。工場敷地内での自動運転を実現し、人手不足や安全確保などの課題解決に貢献しています。