9月26日(金)から11月24日(月･休)まで、岡山市の中心部で3年に1度 開催している、街歩きとともに最先端の現代アートに出会える国際現代美術展「岡山芸術交流2025」（主催：岡山芸術交流実行委員会〈会長：大森雅夫 岡山市長、事務局所在地：岡山市北区〉）では、来る11月14日(金)から11月24日(月･休)まで開催される岡山後楽園夜間特別開園「秋の幻想庭園」・岡山城夜間特別開館「秋の烏城灯源郷」に合わせ、旧内山下小学校で展示している２作品の鑑賞時間を同期間延長することを決定しましたので、お知らせします。

夜間延長するのは、アーティスティック・ディレクターを務めるフィリップ・パレーノの作品《メンブレン》と、サウンドウォーク・コレクティヴwith Awich & フィリップ・パレーノの《レナンシエーション・オブ・タイム》で、期間中は20時まで鑑賞することができます。

＊なお、旧内山下小学校のその他の作品鑑賞時間は従来どおり17時まで。11月17日(月)は休館です。

〇フィリップ・パレーノ《メンブレン》

4回目となる3年に1度の国際現代美術展「岡山芸術交流2025」のシンボルでもある高さ13.6ｍの光を放ち、声を発する巨大立体作品。学習型AIと複数のセンサーを搭載し、機械の体と人間の心を持つ存在として制作。温度、湿度、風、地殻振動などの環境データを収集し、期間中変化していきます。声は俳優・石田ゆり子が担当。





フィリップ・パレーノ《メンブレン》2024年

Courtesy of the artist

©2025 岡山芸術交流実行委員会

撮影：市川靖史

〇サウンドウォーク・コレクティヴwith Awich & フィリップ・パレーノ

《レナンシエーション・オブ・タイム》

日本のヒップホップアーティスト・Awich とフィリップ・パレーノ2人の声が生成的なモジュラードローンの変化する音の上で交錯しながら展開する作品。2人が読み上げるテキストは、シモーヌ・ヴェイユ『脱創造』からパレーノが選んだものです。土俵を照らす光と変化する音をお楽しみください。



サウンドウォーク・コレクティヴwith Awich & フィリップ・パレーノ《レナンシエーション・オブ・タイム》2025年

Courtesy of the artist

©2025 岡山芸術交流実行委員会

撮影：市川靖史

■ご参考

〇岡山後楽園夜間特別開園「秋の幻想庭園」

日本本三名園のひとつ「岡山後楽園」で行われている期間限定の夜間ライトアップイベント。暖色系の光が日々色づく紅葉を幻想的に演出し、ライトアップされた美しい和傘が芝生を彩るほか、影絵や音楽イベント、日本酒ＢＡＲ、西外園フードコートなど様々な企画が盛りだくさん。岡山後楽園や岡山城周辺の文化施設が集まる岡山カルチャーゾーンの40周年を記念した岡山フィル弦楽四重奏のコンサートも開催されます。

開催期間：2025年11月14日(金) ～24日(月･休)

開催時間：17:00～20:30（入園は20:00まで）

開催場所：岡山後楽園（岡山市北区後楽園1-5）

休業日 ：なし

料 金：大人500円、65歳以上200円、高校生以下無料 ※団体（20名以上）2割引

主 催：岡山県、後楽園魅力向上委員会

お問い合わせ先：086-272-1148（岡山後楽園）





岡山後楽園夜間特別開園「秋の幻想庭園」

写真提供：岡山県観光連盟/イメージ

〇岡山城夜間特別開館「秋の烏城灯源郷」

岡山城一帯で行われている期間限定のライトアップイベント。天守前広場では、紅葉と雲海をイメージしたライトアップを実施します。期間中、夜間特別開館を行うとともに、天守前広場にて茶屋や兜着用体験、書道体験など和文化体験イベントを行います。

開催期間：2025年11月14日（金）～24日（月･休）

開催時間：17:00～20:30（入館は20:00まで）

開催場所：烏城公園（岡山市北区丸の内2-3-1）

休業日 ：なし

天守入場料：大人（15歳以上）400円、小中学生100円

※未就学児の入場料は無料 ※団体（20名以上）2割引

主 催：おかやま城下町物語実行委員会

お問い合わせ先：086-225-2096（岡山城管理事務所）



岡山城夜間特別開館「秋の烏城灯源郷」 ※画像は合成

■岡山芸術交流2025基本データ

名 称：岡山芸術交流2025 （英）Okayama Art Summit 2025

タイトル：The Parks of Aomame 青豆の公園

会 期：2025年9月26日（金）～ 同11月24日（月・休）［52日間］

休館日 ：月曜日（ただし、10/13（月・祝）、11/3（月・祝）、11/24（月・休）開館、

10/14（火）、11/4（火）休館）

開催時間：9:00～17:00（一部除く）

ゲスト ：11ヵ国30組

＊岡山芸術交流2025では、多様な分野からの参加者をその専門性によって区別

したくないという、アーティスティック・ディレクターのポリシーにより、

今回の岡山芸術交流に参加いただくすべての人々を”ゲスト”と呼称しています。

鑑賞料 ：無料

展示会場：旧内山下小学校/岡山県天神山文化プラザ/表町商店街/岡山市内各所

運営組織：主催：岡山芸術交流実行委員会（岡山市・公益財団法人石川文化振興財団・岡山県）

会長：大森雅夫（岡山市長）

副会長：笠原和男（岡山県副知事）松田久（岡山商工会議所会頭）

総合プロデューサー：石川康晴（公益財団法人石川文化振興財団理事長）

総合ディレクター：那須太郎（TARO NASU 代表/ギャラリスト）

アーティスティック・ディレクター：フィリップ・パレーノ（アーティスト）

パブリックプログラム・ディレクター：木ノ下智恵子（大阪大学21世紀懐徳堂准教授）

アーティスティック・トランスレーター：島袋道浩（アーティスト）

With Thanks to ProdCo, Official Film Partner of Okayama Art Summit 2025



