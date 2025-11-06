『メンテナンスカロリー計算ツール』をメドノア無料ヘルスケアツールで公開
Hospitality Marketing Limitedは、1日に必要なメンテナンスカロリー（TDEE/維持カロリー）を簡単に計算できる無料ツール『メンテナンスカロリー計算ツール（ https://mednoa.com/tools/mentenansu-karori-keisan ）』を日常の健康管理に役立つ無料ツール集『メドノア無料ヘルスケアツール（ https://mednoa.com/tools ）』にて、2025年11月6日に公開いたしました。
本ツール『メンテナンスカロリー計算ツール』では、性別・年齢・身長（cm）・体重（kg）・日々の活動量の目安（5段階）を入力するだけで、日本人向けの基礎代謝量推定式（Ganpule式）に基づく基礎代謝量（BMR）、活動消費エネルギー（AEE）、食事誘発性熱産生（DIT）を合算した、1日に必要なメンテナンスカロリー（TDEE/維持カロリー）を算出し、国際的に用いられるハリス・ベネディクト式（改良版）に基づく基礎代謝量で計算したメンテナンスカロリーとも横棒グラフで一目で比較できる無料ツールです。
さらに、BMIと肥満度も同時に表示し、また、入力した性別・年齢・身長（cm）・体重（kg）に基づいた、日々の活動量の目安（5段階）別の日本人向けの基礎代謝量推定式（Ganpule式）とハリス・ベネディクト式（改良版）のメンテナンスカロリーも参考情報として、表で一覧表示します。
なお、本ツールにおけるデータ参照元の利用妥当性やツールページ内の文章について、医学的記述や表現に不自然な点がないか、医学誌の編集経験がある看護師が確認済みです。
日々の健康管理やダイエットの目標設定などにご活用いただけましたら幸いです。
今後も、皆さまの健康管理に役立つツールを無料で公開していく予定ですので、どうぞご期待ください。
【公開中のツール一覧】
・BMI計算 - 男女平均体重比較：https://mednoa.com/tools/bmi-keisan
・基礎代謝量 計算（BMR 計算）ツール：https://mednoa.com/tools/kisotaisya-keisan
・体脂肪率 計算ツール【平均とも比較】：https://mednoa.com/tools/taisibouritu-keisan
・標準体重（適正体重）計算 - BMI・男女平均体重比較：https://mednoa.com/tools/hyouzyun-taizyuu-keisan
・美容体重計算 - 男女平均体重比較：https://mednoa.com/tools/biyou-taizyuu-keisan
・シンデレラ体重計算 - BMI・男女平均体重比較：https://mednoa.com/tools/sinderera-taizyuu-keisan
・スペ110・スペ120計算ツール：https://mednoa.com/tools/supe-110-120-keisan
・ペニス偏差値チェックツール：https://mednoa.com/tools/hensachi
・ウォーキング消費カロリー計算：https://mednoa.com/tools/uxo-kingu-syouhi-karori-keisan
・メンテナンスカロリー計算ツール：https://mednoa.com/tools/mentenansu-karori-keisan
【お問い合わせ先】
Hospitality Marketing Limited
メドノア無料ヘルスケアツール 担当
URL：https://hospitality-marketing.net/
Mail：information@hospitality-marketing.net
配信元企業：Hospitality Marketing Limited
