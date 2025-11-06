「先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本2025」に出展 遠隔操作で避難所の解錠・施錠が可能な鍵収容箱「ココBOXII」をご紹介！ 佐渡市で導入され、能登半島地震では迅速な避難所開設に貢献しました

「先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本2025」に出展 遠隔操作で避難所の解錠・施錠が可能な鍵収容箱「ココBOXII」をご紹介！ 佐渡市で導入され、能登半島地震では迅速な避難所開設に貢献しました