エンコーダIC市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月30に「エンコーダIC市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。エンコーダICに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
エンコーダIC市場の概要
エンコーダIC市場に関する当社の調査レポートによると、エンコーダIC市場規模は 2035 年に約 148億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の エンコーダIC市場規模は約 57億米ドルとなっています。エンコーダICに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 8.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、エンコーダIC市場における主要な成長ドライバーの一つは、産業用途における広範な利用であると考えられます。デジタル化と急速な工業化の進展に伴い、企業は徐々にコネクテッドかつデータ駆動型の製造環境へと移行し、先進国および新興国全体でスマートファクトリーの構築が進んでいます。これはエンコーダIC市場に大きな影響を与えており、エンコーダICは、様々なモーター、アクチュエータ、ロボットシステムにおける精度、速度、モーションフィードバックに関する効率的な機能により、こうしたシステムに広く組み込まれており、市場の成長を牽引しています。
エンコーダICに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/encoder-ic-market/590641782
エンコーダICの市場調査では、世界的な電動車や自動運転車の普及に伴い、市場シェアが拡大することが明らかになりました。化石燃料自動車による二酸化炭素排出への懸念が高まる中、世界的にEVやハイブリッド車へのシフトが徐々に進んでおり、電動モーターやその他のバッテリー関連ソリューション、特に回生ブレーキに重点が置かれるなど、様々なアプリケーションでエンコーダICの活用が求められています。そのため、ステアリング、ホイールスピード、位置センシングの最適化といった新たな機能の搭載が市場を牽引し、市場は大幅な成長を見せています。
しかしながら、今後数年間は、高コストと統合の複雑さが市場の成長を制限すると予想されています。
エンコーダIC市場セグメンテーションの傾向分析
エンコーダIC市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、エンコーダICの市場調査は、エンコーダICタイプ別、アプリケーション分野別、技術タイプ別、機能別、包装タイプ別と地域別に分割されています。
エンコーダIC市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590641782
アプリケーション分野別に基づいて、エンコーダIC市場は産業オートメーション、コンシューマーエレクトロニクス、ヘルスケアに分割されています。これらのうち、産業オートメーション関連セグメントは、今後数年間で43.2%の収益シェアを獲得し、最大の市場シェアを占めると予想されます。エンコーダICは、ADAS、センサー、モーションコントロールソリューションなど、様々なシステムに高度なエンコーダICが統合され、様々な車載アプリケーションで活用されています。これが市場の発展を加速させる要因となっています。
