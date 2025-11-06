¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤ÈÁ¥°æÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¢Çä¾å100²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¾ì´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤Ë¸þ¤±¶ÈÌ³Ï¢·È¤ò³«»Ï
¡¡¸øÇ§²ñ·×»Î¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥×¥í¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò(https://bridge-group.co.jp/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§µÜºêÎÉ°ì¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§¾Ú·ô¥³ー¥É9225¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ø¤Î·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÁ¥°æÁí¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¥°¥ëー¥× CEO¡§ÃæÃ«µ®Ç·¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§¾Ú·ô¥³ー¥É9757¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÁ¥°æÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¿³Âç²ð¡¢°Ê²¼ ¡ÖÁ¥°æÁí¹ç¸¦µæ½ê¡×¡Ë¤È¡¢Çä¾å100²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¾ì´ë¶È¤Î·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶ÈÌ³Ï¢·È¤ò11·î1Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬¶¯¤ß¤ò¤â¤Ä¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ÎÎ°è¡Ê·ÐÍý¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ»Ù±ç¡Ë¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÁ¥°æÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¥Õ¥í¥ó¥ÈÎÎ°è¡Ê·Ð±ÄÀïÎ¬Î©°Æ¡¦»ö¶ÈÀ®Ä¹»Ù±ç¡Ë¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÎ¾ÎØ¤òÍµ¡Åª¤ËÏ¢·È¤µ¤»¡¢Çä¾å¹â100²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¾ì´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¶¯²½¤È»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÁí¹ç»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³Ï¢·È¤ÎÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¡¢¾å¾ì´ë¶È¤ÎÌó£³³ä¤¬Çä¾å100²¯±ß°Ê²¼¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¾ì¸å¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ä·Ð±Ä´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¹âÅÙ²½¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢·Ð±Ä´ÉÍý¡¦¿Íºà¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¡¢»ñËÜ»Ô¾ì¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÃæ´ü·Ð±ÄÀïÎ¬¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î¡Ö¾å¾ì´ë¶È¸þ¤±·Ð±Ä´ÉÍý»Ù±ç¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¹½ÃÛÎÏ¡×¤È¡¢Á¥°æÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Î¡Ö·Ð±ÄÀïÎ¬Î©°Æ¡¦»ö¶ÈÀ®Ä¹»Ù±ç¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¾å¾ì¸å¤ÎÇä¾å100²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·¤¿¤Ê·Ð±Ä»Ù±çÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ£±. ¡Ö¾å¾ì´ë¶È¸þ¤±·Ð±Ä´ÉÍý»Ù±ç¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¹½ÃÛÎÏ¡×¤È¡Ö·Ð±ÄÀïÎ¬Î©°Æ¡¦»ö¶ÈÀ®Ä¹»Ù±ç¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤ÎÍ»¹ç
¡¡Åö¼Ò¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÆâÉô´Æºº¤äÆâÉôÅýÀ©¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç¡¢·è»»³«¼¨¤äIFRSÆ³Æþ¤Ê¤É¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢M&A¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¤Ê¤É¤Î¸øÇ§²ñ·×»Î¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÁ¥°æÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ø100²¯´ë¶È²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê¢¨¡Ë¡Ù¤ÈÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î¡Ö¾å¾ì´ë¶È¸þ¤±·Ð±Ä´ÉÍý»Ù±ç¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¹½ÃÛÎÏ¡×¤È¡¢Á¥°æÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Î¡Ö·Ð±ÄÀïÎ¬Î©°Æ¡¦»ö¶ÈÀ®Ä¹»Ù±ç¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤ò°ìÂÎ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´û¤ËÎ¾¼Ò¤¬»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ø¤Î³Æ¥µー¥Ó¥¹¤Î½¼¼Â¤ä¿·µ¬¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ø¤Î¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¶¦Æ±Äó°Æ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£².¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×¼çºÅ¤Î¾å¾ì´ë¶È¸þ¤±¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤ÎÁ¥°æÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ë±¿±Ä¥µ¥Ýー¥È
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç200¤òÄ¶¤¨¤ë·Ð±Ä¼Ô¸þ¤±²ñ°÷À©ÊÙ¶¯²ñ¡Ê·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¿Á¥°æÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬Í¤¹¤ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢Åö¼Ò¤Î¾å¾ì´ë¶È¸þ¤±¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÀ²½¤È»²²Ã¼Ô¤Ø¤Î¤è¤ê°ìÁØ¤Î²ÁÃÍÄó¶¡¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë100²¯´ë¶È²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï
Á¥°æÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö100²¯´ë¶È²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÇ¯´ÖÇä¾å¹â¤ò100²¯±ßµ¬ÌÏ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢2020Ç¯¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÈôÌö¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê°Õ¼±¤Î¤â¤È¡¢ÀïÎ¬ºöÄê¤«¤é¼Â¹Ô»Ù±ç¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÈ¼Áö¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç¡¢²áµî5Ç¯¤Ç300¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤¬100²¯±ß¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö100²¯´ë¶È²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿´ë¶È¤Î85%°Ê¾å¤¬Çä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¹â¤¤¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡2026Ç¯Ãæ¤Ë300¼Ò°Ê¾å¤Î¾å¾ì´ë¶È»Ù±ç¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¾å¾ì¸å¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹»Ù±ç¡×¤òÆüËÜ¤Î»ñËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍèIPO½àÈ÷»Ù±ç¤òÃæ¿´¤Ë¾å¾ì´ë¶È¤Î·Ð±Ä´ÉÍýÂÎÀ©¶¯²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¾ìÁ°¸å¤Î´ë¶È¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Á¥°æÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Î·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÎÏ¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶ÈÀ®Ä¹¤òÈ¼Áö»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¼«¿È¤âÇä¾å100²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¾ì´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¶¦Æ±Äó°Æ¤¹¤ë¡Ø100²¯´ë¶È²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë»ö¶È¥·¥Ê¥¸ー¤òÁÀ¤¦ÌÜÅª¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²æ¤¬¹ñ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¼çÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Èæ³ÓÅªÄ¹´ü´Ö¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÎ¾¼Ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³Î¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½Ð¸þÀ©ÅÙ¤Î³èÍÑÅù¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢º£¸å£²¼Ò´Ö¤Ç¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼ÒÁ¥°æÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿¿³Âç²ð
¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤Þ¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬º£¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾å¾ì¸å¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ä·è»»³«¼¨Åù¤ÎÊ¬Ìî¤Î²ÁÃÍÄó¶¡¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÅö¼Ò¤¬¶¯¤ß¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¡ÊÇä¾å¡ËÀ®Ä¹¤äÁÈ¿¥À®Ä¹¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ÈÆ±Åù¤Ë¡¢¾å¾ì¤·¤¿¸å¤Î´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£Î¾¼Ò¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤¢¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î¾å¾ì´ë¶È¤ÎÇä¾å100²¯±ßÄ¶¤¨¤È»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡µÜºêÎÉ°ì
¤³¤ÎÅÙ¡¢Á¥°æÁí¹ç¸¦µæ½ê¤µ¤Þ¤È¾å¾ì´ë¶È¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò¤´»Ù±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºòº£¤Î¿·µ¬¾å¾ì¼Ò¿ô¸º¾¯¤ÎÍ×°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢¾å¾ì¸å¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢²ÝÂê²ò·è¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¤¤¿¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¼«¿È¤âÇä¾å100²¯±ß°Ê²¼¤Î¾å¾ì´ë¶È¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«¤é¤¬»öÎã¤È¤Ê¤ê¡¢Çä¾å100²¯±ß¤ÎÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÁ¥°æÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÀìÌç¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤òÍÊ¤¹¤ë·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡£¶È¼ï¡¦¥Æー¥ÞÊÌ¤Ë¡Ö·î¼¡»Ù±ç¡×¡Ö·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¡×¤òÎ¾ÎØ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î»Ù±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤È¤ê¡¢¡ÖÀ®Ä¹¼Â¹Ô»Ù±ç¡×¡ÖºÎÍÑ¡¦¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±ÄÈ¯»Ù±ç¡×¡Ö´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å»Ù±ç¡×¡ÖDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë»Ù±ç¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¡Ö¥°¥ìー¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤òÂ¿¤¯ÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸½¾ì¤ËÌ©Ãå¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¼ÂÁ©Åª¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¡¦¶È³¦·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥×¥í¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö¸øÇ§²ñ·×»Î¤Î·Ð¸³¡¦ÃÎ¸«¡¦ÁÛ¤¤¤ò½¸Ìó¤·¡¢ºÇÅ¬ÇÛÊ¬¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¹¬¤»¤Î·ü¤±¶¶¤Ë～¿Í¤È´ë¶È¤òÀ®Ä¹¤ØÆ³¤¯Â¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë～¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ë¡¢IPO»Ù±ç¡¢ÆâÉô´Æºº¤äÆâÉôÅýÀ©¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç¡¢·è»»³«¼¨¤äIFRSÆ³Æþ¤Ê¤É¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢M&A¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡¢CxO¿Íºà¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿ÍºàºÎÍÑ»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¡¢¾å¾ì´ë¶È¡¢¾å¾ìÍ½È÷·²¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¸øÇ§²ñ·×»ÎÅù¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ïー¥¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø²ñ·×»Î.job¡Ù¤Î±¿±Ä¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤¬Åö¼Ò¤Î2026Ç¯£¹·î´ü¤ÎÄÌ´üÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤Ç¤¹¡£ÄÌ´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï2025Ç¯11·î14Æü¸øÉ½Í½Äê¤Î¡Ö2025Ç¯£¹·î´ü·è»»Ã»¿®¡×¤Ë¤Æ³«¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£