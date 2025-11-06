累計6万部突破の異世界グルメ奮闘記『天空の異世界ビストロ店 ～看板娘ソラノが美味しい幸せ届けます～』第2巻が11月8日(土)発売！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）は、『天空の異世界ビストロ店 ～看板娘ソラノが美味しい幸せ届けます～』第3巻が11月８日(土)に発売することをご案内致します。
本作品は累計6万部突破(電子含む)の注目作品となっており、ただいま「コミックグロウル」にて好評連載中です。
「天空の異世界ビストロ店 ～看板娘ソラノが美味しい幸せ届けます～」3巻
漫画：島田ハチ | 原作：佐倉涼 | キャラクター原案：すざく
≪レストラン閉店確定!? 起死回生の一手は、○○にこだわった新メニュー!≫
空港の商業部門長・エアノーラへの直談判の結果、
十日間で改装計画を提出し、ダメなら空港から即時退去ということに……！
敵情視察として他のレストランを巡る中で、ソラノが見つけた「勝機」とは――！？
“美味しく稼ぐ”異世界グルメ奮闘記 第3巻！
発売日：2025年11月8日(土)
価格：792円(税込)
発行：株式会社ブシロードワークス
発売：株式会社KADOKAWA
作品ページ：https://comic-growl.com/series/02674f27ad178
■購入特典
【応援店】イラストペーパー
電子書籍フェア開催！
発売を記念して対象作品の割引や無料試読等を実施中！
『天空の異世界ビストロ店 』『えむえむおー！ 自由にゲームを攻略したら人間離れしてました』 新刊配信記念フェア
開催期間：2025年11月8日(土)～21日(金)
特設URL：https://bushiroad-works.com/ebookfair_251108-21/
※実施期間・対象作品やフェア内容については電子書店によって異なる場合がございます。
「コミックグロウル」とは
出版社ブシロードワークスが贈る、WEBマンガ配信サイト！
「魔法使いの嫁」を始めとした、ここでしか読めないオリジナル作品/コミカライズコミックが続々更新！
コミックグロウル：https://comic-growl.com/
公式X：https://x.com/comic_growl
※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。
(C)Hachi Shimada / BUSHIROAD WORKS (C)Ryo Sakura