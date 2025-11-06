¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÊõÄÍ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¡Âè11´üÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
ÊõÄÍ¾¦¹©²ñµÄ½ê
ÊõÄÍ»Ô±ÉÄ®£²-£±-£²¡¡¥½¥ê¥ª2¡¡¡Ê£¶F¡Ë
ÊõÄÍ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ï¡¢Âè11²óÎ×»þµÄ°÷Áí²ñ¤ò³«ºÅ¡£ ²ñÆ¬¤ËÀÐ´Ý´²Æó»á(68)¡Ê°åÎÅË¡¿Í¾°ÏÂ²ñ¡Ë¤Û¤«¡¢ Éû²ñÆ¬4Ì¾¡¢ÀìÌ³Íý»ö1Ì¾¡¢´Æ»ö3Ì¾¡¢¾ïµÄ°÷26Ì¾ ¤òÁªÇ¤¤·¤¿¡£Ç¤´ü¤Ï11·î1Æü¤«¤é3Ç¯´Ö ÀÐ´Ý»á¤ÏÁ°´ü¤ËÂ³¤¤¤Æ2´üÏ¢Â³¤Ç²ñÆ¬¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ô²ñ¡¡Æ¬¡ÕÀÐ´Ý¡¡´²Æó¡¡¡¡°åÎÅË¡¿Í¾°ÏÂ²ñ
¡ÔÉû²ñÆ¬¡ÕÂ¼¾å¡¡¹À¼¤¡¡¡¡ºåµÞÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÔÉû²ñÆ¬¡Õ±üÅÄ¡¡¶³»°¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥³¥à¥¦¥¨¥¹¥È
¡ÔÉû²ñÆ¬¡ÕÅÄÃæ¡¡¹îÉ×¡¡¡¡¿·ÌÀÏÂ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÔÉû²ñÆ¬¡ÕÃ«¸ý¡¡Êý·¼¡¡¡¡£Ô£Ï£Á³ô¼°²ñ¼Ò
ÊõÄÍ»Ô±ÉÄ®£²-£±-£²¡¡¥½¥ê¥ª2¡¡¡Ê£¶F¡Ë
TEL 0797-83-2211
https://www.takarazuka-cci.or.jp/