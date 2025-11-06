「口コミで広がる安心感」TECROWDが選ばれる理由

TECRA株式会社







「高利回り＝怪しい？そんな不安を抱えていたが、TECROWDと出会って変わった。スマホひとつで始められ、面倒な手続きなし。問い合わせ対応も的確で、疑問がすぐに解消できた。」





――これは、実際の投資家の声です。





不動産クラウドファンディング『TECROWD（テクラウド）』は、高利回りや海外案件も取り扱うという特徴から、時に「怪しいのでは？」「本当に大丈夫なのか？」といった声が聞かれることもあります。





しかし当社では、国土交通省が所管する不動産特定共同事業法に基づき、神奈川県の許可を受け、法令を遵守した健全な運営を徹底しています。

本記事では、TECROWDがどのようにして信頼を築き、不安を安心に変えてきたのかについて、当社の実績や運営の透明性を通じてご説明します。





数字で見る信頼：確かな成長実績と安定した財務基盤

TECROWDが多くの投資家に選ばれる理由は、圧倒的な実績と安定した企業基盤にあります。





圧倒的な運用実績・ 累計調達額500億円超、償還額200億円超を達成（2025年10月時点）。・ サービス開始（2021年4月）以来、配当遅延・元本割れは一度も発生していません。・ 償還済みファンドの平均実績利回りは年10.0％と高い水準を誇ります。





企業としての安定性

TECRA株式会社は、長年の建設業・不動産業界の経験を活かし、2021年にクラウドファンディング事業に参入しました。2025年4月期決算では、売上約77億円、経常利益約4.7億円を計上しています。金融機関からの借入金も少なく、財務内容が安定していることも信頼を頂戴している理由の一つです。





高利回りの根拠：収益性を追求した戦略的ファンド設計

TECROWDが実現する年利8～11％前後のリターンは、決してハイリスクによるものではありません。独自のビジネスモデルと市場選定に基づいています。

成長市場への集中投資

TECROWDは、高い収益性が見込まれる特定の成長市場にターゲットを絞っています。

・ 海外案件： モンゴルやカザフスタンなど、著しい経済成長と人口増加を背景に、高品質な住宅やオフィス需要が非常に高い中央アジア都市圏を中心に案件を組成しています。・ 国内案件： 障がい者向けグループホームやデータセンターなど、社会的ニーズが高く、専門的なノウハウが求められるオペレーションを付加した物件を中心に取り扱っています。一気通貫体制によるコスト最適化

土地の仕入れから建築、販売、運営管理までを、自社およびパートナー企業で一貫して実施しています。この一気通貫事業により、中間コストを削減し、高い収益性を確保しています。





徹底したリスク対策と安心の仕組み

元本保証はありませんが、TECROWDでは投資家のリスクを低減するための多角的な対策を講じています。

リスク対策の3つの柱1. 優先劣後構造の採用 投資家の行う優先出資に加え、当社または当社の指定する者が劣後出資を行い、万一損失が発生した場合には劣後出資が先に損失を負担する仕組みです（劣後出資額を上回る損失が出た場合は、優先出資が棄損する可能性があります）。劣後出資の割合は平均約5～10％です。2. 為替変動リスクの回避 海外案件でも、金銭の授受はすべて円建てで行います。投資家は為替変動の影響を直接受けることがありません（予測を大きく上回る為替変動が生じた場合等は影響を受ける可能性があります）。3. 安定収入の確保 インカムゲイン型ファンドでは原則、マスターリース方式（一括借り上げ）を導入しています。これにより、空室が発生しても安定した賃料収入が確保されます。





投資家の声：透明性と利便性が生む「安心感」

高利回りだけでなく、「安心して任せられる」という運営体制が、多くの投資家に選ばれる理由です。

・ 丁寧な情報開示： 募集前の詳細な情報開示に加え、運用開始後も定期的に財産管理報告書やファンドレポートを公表していますので、いつでも運用状況を確認することができます。・ 手間なく投資完了： 会員登録からファンド申込、配当金受取まで、手続きはすべてインターネットで完結し、スマホで簡単に投資をすることが可能です。・ 迅速な対応： 投資家からのメールでのお問い合わせには原則3営業日以内に回答しています。「問い合わせへの回答が早く、対応も的確で、疑問がすぐに解消できた」という声が寄せられています。





実際にTECROWDを利用しているお客様は、以下のような点でメリットを感じていただいています。





・ 煩雑な手続きが一切不要。適宜、進捗レポートが届くなど、堅実な運用体制に信頼を寄せている。50代 医師（600万円投資）





・ 1口10万円から始められ、操作が直感的で初心者でも「放置できる安心感」がある。社会貢献性にも満足。40代 主婦（40万円投資）





・ 値動きを気にせず、予定通りに配当金が受け取れるため、精神的な負担がない。他の小口投資サービスに比べて利回りが高い点も魅力。20代 会社員（100万円投資）





TECROWDが追求するのは、単なる高利回りだけではありません。「お客様の資産形成を支援する」という強い使命感と、「投資を通じて社会に貢献する」という二つの価値の両立です。





先行きの見えにくい時代において、皆様の資産運用における欠かせない選択肢となるべく、TECROWDは今後も誠実な運営を徹底し、不動産クラウドファンディングの新たなスタンダードを目指してまいります。