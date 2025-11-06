株式会社NTTドコモ

「ドコモ MAX」、「ドコモ ポイ活 MAX」のご契約者の方へ

ルヴァンカップ決勝戦でプレミアムな体験をご提供！

～国立競技場のプレミアムシートで試合を観戦！JリーグOBが試合を生解説！！～

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、「ドコモ MAX」および「ドコモ ポイ活 MAX」の契約者の方のなかから抽選で、2025年11月1日（土）に国立競技場で開催の「2025ＪリーグYBCルヴァンカップ 決勝」のプレミアムシートでの観戦や試合前のウォームアップ見学などの特典が当たる「【ドコモMAX契約者限定】2025ＪリーグYBCルヴァンカップ決勝戦 特別観戦チケット プレゼント キャンペーン！」を実施しておりました。

本日は、当選されたお客さまが2025年11月1日（土）に国立競技場で体験したプレミアムな体験の模様をお届けします！

当日は8,754名の応募のなかから当選した29組/58名のお客さまが参加しました。

まずは、国立競技場内にある、Jリーグの監督や選手が普段から記者会見を行う会場の見学から始まりました。自分たちがまるでＪリーグの監督や選手になったかのような気持ちで、監督や選手の席に座って写真を撮ったり、Jリーグ選手OBによる座談会を楽しまれていました！















試合開始が近付いてきたころ、「サンフレッチェ広島」の選手と「柏レイソル」の選手がピッチサイドでウォームアップを開始。

今回の特典では、お客さまも実際にピッチサイドへと足を踏み入れ、試合前のウォームアップの様子を間近で見ることができる体験をご提供しました。お客さまはウォームアップ見学を楽しみ、そしてスタンド席に座るファン・サポーターたちの視線を選手と同じ目線で感じながら、試合開始までの時間を過ごすとても貴重な機会となりました。















そしていよいよ、ルヴァンカップ決勝戦がキックオフ！全国のJリーグファン・サポーターが注目する試合の幕があがりました。

その頃、お客さまは個室観戦プレミアムシートとピッチサイドプレミアムシートへと移動し普段味わうことができない特別な空間での試合観戦を楽しまれていました。ピッチサイドプレミアムシートは、選手たちのフィジカルコンタクトや選手間のリアルなコミュニケーションを間近に感じながら、まさにJリーグの選手の目線で試合をお楽しみいただきました。また、個室観戦プレミアムシートでは、室内でリラックスしながら試合を観戦したり、テラス席で会場の熱気を感じながらの観戦などプレミアムな試合観戦を体験いただきました。

























そしてなんと、個室観戦のお客さまは、Jリーグ選手OBの坪井慶介さん・安田理大さん・森粼浩司さん・鈴木啓太さんの生解説つきで試合をお楽しみいただきました！！

お客さまは試合だけでなくJリーグ選手OBの生解説にも釘付けで試合を楽しんでいました。















今回、「ドコモ MAX」、「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約のお客さまにJリーグのプレミアムな体験をお楽しみいただきました！また、ドコモは「チームになろう。」というビジョンのもと、Jリーグとともに、地域とサポーターとクラブをつなぎ、感動を共有する仲間を増やす共同プロジェクトを行っています。

ドコモは今後も、共同プロジェクトを通じてJリーグを盛り上げていくとともに、「ドコモ MAX」、「ドコモ ポイ活 MAX」を通してスポーツをはじめとするさまざまなプレミアム体験をお客さまへお届けしていきます。





＊本リリースに使用されている写真の著作権は、Ｊリーグに帰属します。









参考





「チームになろう。」ドコモがＪリーグと新しい挑戦

～仲間と感動を共有する喜びをもっと多様に、楽しく、新しく～

ドコモは、Ｊリーグと2017年6月に締結したトップパートナー契約における協業をさらに発展させ、2025年4月24日（木）にドコモが掲げるＪリーグとの新しい協業ビジョン「チームになろう。」のもと、共同プロジェクトを発足しました。 本プロジェクトでは、ドコモグループが掲げるブランドスローガン「つなごう。驚きを。幸せを。」および、Ｊリーグにおける成長戦略の一つである「60クラブが、それぞれの地域で輝く」という想いのもと、サッカーの魅力を通じて「『地域』と『サポーター』と『クラブ』のつながり方を、より多様に、楽しく、新しく」進化させ、サッカーの感動を共有できる「仲間」の輪を広げてまいります。





■報道発表文：

https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/info/news_release/topics_250424_g1.pdf( https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/info/news_release/topics_250424_g1.pdf )





















