「100&メダル GINGAAAN!!」オンラインゲームセンター『GAPOLI』に登場！

株式会社サミーネットワークス

　 株式会社サミーネットワークスが運営するオンラインゲームセンター『GAPOLI（ガポリ）』は、2025年11月6日（木）より、株式会社セガが販売した「100&メダル GINGAAAN!!」を配信いたします。




　大人気メダルゲーム「100&メダル GINGAAAN!!」が遂にスマホでプレイが可能！



　「100&メダル GINGAAAN!!」は、「100&メダル KAZAAAN!!」の一撃の破壊力と「100&メダル HYOZAAAN!!」の継続性をあわせもつシリーズの集大成のメダルゲーム。


物理抽選や過去シリーズのシンプルさはそのままに、シリーズ最高の激アツジャックポットを搭載！ジャックポットのプラネットラッシュの継続率は約90%！破壊力銀河級！



　「100&メダル GINGAAAN!!」がスマホで遊べるのはGAPOLIだけ！



　この機会にぜひオンラインゲームセンターGAPOLIでお楽しみください。






▼『100＆メダル GINGAAAN!!』プレイ方法▼




　『100＆メダル GINGAAAN!!』をお楽しみいただくには、「GAPOLI」アプリと『100＆メダル GINGAAAN!!』アプリの両方をダウンロードしていただく必要がございます。
　また、本ゲームをプレイする際には「100＆メダルGINGAAAN!! 1プレイ券」が必要となりますが、サブスクリプションにご登録いただくことで、「100＆メダルGINGAAAN!! 1プレイ券」を消費せずに遊ぶことが可能になります。




【『100＆メダル GINGAAAN!!』はこちら】


　https://app.adjust.com/1tfrjogr




■オンラインゲームセンター『GAPOLI（ガポリ）』サービス概要




▽サービス概要


・サービス名：GAPOLI（ガポリ）


・サービス開始：2023年3月28日（火）


・対応デバイス：iOS、Android、PC（Windows/Mac）


・配信サイト


∟App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6502326978


∟Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.next.gapoli.a0001


∟ブラウザ版：https://portal.gapoli.net/


・価格：無料（サブスクリプション+アイテム課金制）


・サブスクプラン詳細：https://portal.gapoli.net/plan/　　　　　




【サービス紹介】


新時代のオンラインゲームセンター


　累計ユーザー数100万人突破！『GAPOLI』は、PC、スマートフォン、タブレットと様々なデバイスでプレイ可能なオンラインゲームセンターサービスです。90種類以上のゲームで遊びながら共通のコインを貯め、貯めたコインはさらにゲームで遊ぶことはもちろん、リアルな商品の割引に使用できます。



●様々なゲームが遊び放題！


　『GAPOLI』にはゲームセンターで人気のSEGAのメダルゲームや新旧多数のパチンコパチスロ、お馴染みのカジノゲームやビデオスロットまで90種類以上のゲームが遊べます。ゲームはさらに続々新機種が登場します！



●GAPOLIモールでリアルな商品をチェック！


　『GAPOLI』のゲームでコインを貯めたあとはショッピングモール「GAPOLIモール」をチェックしてみましょう。多種多様なリアル商品の割引にコインが使用できます。



●コース


　『GAPOLI』には気楽に楽しめる無料のフリープランから大満足のロイヤルプランまで利用される皆様に応じた複数の利用コースを準備、あなたに合ったコースを選んで楽しもう！






■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。