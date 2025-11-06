江戸時代に現代の百貨店がタイムトリップ？！新たなビジュアルで楽しむ、三越伊勢丹のクリスマスキャンペーンは11月5日(水)から

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス三越伊勢丹クリスマス・メインビジュアル

株式会社三越伊勢丹では、2025年11月5日（水）より全国の三越伊勢丹グループでクリスマスキャンペーンをスタートいたしました。「ふしぎのふゆげしき」をテーマに、架空の百貨店が登場。アーティストの武藤文昭さんが描き下ろした、江戸時代に現代の百貨店が現れた空想の世界をお届けします。

三越伊勢丹グループは、時代を紡ぎ、皆さまからご愛顧頂ける百貨店としてこれからも進化してまいります。

ストーリー

異国の文化と、伝統的なぬくもり。

すべてがとけあう、特別な季節へようこそ。

時代も国も越え、そこにある豊かさと

あそびごころでつながれば、

あたらしいよろこびと出会えます。

まばゆいひらめきを、それぞれに灯して。

ふしぎのふゆげしきで会いましょう。

詳しくはこちら :https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f2/christmas_wonderous_sp

アーティスト・武藤文昭（Muto Fumiaki）

イラストレーター、画家。岐阜県出身。

名古屋芸術大学美術学部を卒業後、掛け軸制作やテキスタイルデザインを経てフリーランスとなる。日本画のさまざまな技法を用いて現代と昔が入り混じる世界を描く。鳥瞰図での表現も多い。大河ドラマ「いだてん」劇中地図（2019年）、「ポケモン GO」浅草ルート絵巻（2023年）など、広告・雑誌・書籍の装画を手がける。オンラインストアでは作品の販売も行っている。

クリスマスオリジナルラッピング

三越伊勢丹オリジナルラッピング

クリスマスキャンペーンの期間中、「ふしぎのゆきげしき」をあしらった三越伊勢丹だけのオリジナルラッピングが登場します。もみの木やキャンドル、雪などクリスマスらしいモチーフを日本の伝統模様をヒントに表現したオリジナル包装紙や「ふしぎのふゆげしき」に登場するキャラクター等をちりばめたオリジナルペーパーバッグなど。大切な贈り物を華やかに彩ります。

※対象店舗・対象ショップが限られております。詳しくは各店舗にお問い合わせください。

三越伊勢丹のクリスマス・グループ各店

■伊勢丹新宿店

https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/christmas_10

■日本橋三越本店

https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/christmas_50

■銀座三越

https://www.mistore.jp/store/ginza/shops/other/event/christmas_01-01.html

■伊勢丹浦和店

https://www.mistore.jp/store/urawa/event_calendar/urawa_christmas.html

■仙台三越

https://www.mitsukoshi.mistore.jp/sendai/shops/other/other_shopnews/christmas2025-sendai.html

■名古屋栄三越

https://www.mitsukoshi.mistore.jp/nagoya/event_calendar/christmas.html

■静岡伊勢丹

https://www.isetan.mistore.jp/shizuoka/event_calendar/2025christmascp.html

■ルクア大阪内 イセタン各ショップ

https://www.mistore.jp/store/kyoto/lucua1100/event_calendar/christmas.html

三越のあゆみ

伊勢丹のあゆみ

キーピジュアル詳細を見る :https://www.imhds.co.jp/corporate/business/history/history-mitsukoshi.html詳細を見る :https://www.imhds.co.jp/corporate/business/history/history-isetan.html