【羽田国際高等学校】いよいよ入試説明会を11月15日(土)に開催！

羽田国際高等学校（東京都大田区 校長：簡野裕一郎）では、10月25日(土)、11月1日(土)と2週連続「秋の学校説明会」を開催し、500名以上の受験生・保護者の皆様にご参加いただきました。この場をお借りして、改めて御礼を申し上げます。

さて羽田国際高校では、いよいよ11月15日(土)に入試説明会を開催します。この入試説明会では、受験生・保護者の皆様が安心して出願・受験ができるように、入試問題や面接の傾向、今年度から推薦入試の選抜方法に加わった作文、また出願方法について重点的にご説明します。

また会終了後には学校説明会と同様に、ご質問の時間を設けており、ご不明なこと、ご不安なことも1日で解決できるプログラムとなっています。羽田国際への受験を少しでも検討されている方は、ぜひ入試説明会にご参加ください！生徒・教職員一同、お待ちしております！

こちらは最終回！「秋の学校説明会」へご参加ください！

■入試説明会[表1: https://prtimes.jp/data/corp/115210/table/32_1_b2ae47da584fdd5245b9586443613031.jpg?v=202511060258 ]

そして「秋の学校説明会」は11月22日(土)に最終回を迎えます。校長より教育コンセプト・教育方針に加えて、本校独自のグローカルキャリア教育であるWINGSプログラムをご説明するほか、教員陣より、HANEDA留学※を中心とした「国際教育」、羽田国際が誇る探究授業「WINGS探究」や、「コース紹介」「学校生活」などをご説明します。また希望者向けに校舎見学やご質問コーナーもご用意しております。羽田国際の教育内容を知りたい方は、ぜひご参加ください！

※「HANEDA留学」とは、本校が、日本と世界の入口である羽田空港に隣接しているメリットを活かし、本校にいながら「世界との繋がり」を体感できる独自のプログラムです。

併願校を探している受験生の皆様へ、「ミニ説明会」を開催決定！

ご予約はこちら！ :https://www.kanno.ac.jp/haneda/今年最後の「秋の学校説明会」■秋の学校説明会[表2: https://prtimes.jp/data/corp/115210/table/32_2_c4448c2ec4b7e86bafa904aa39e2e7df.jpg?v=202511060258 ]

また、今年もご好評により、平日にミニ説明会を開催します！特に併願校を検討している多忙な受験生や保護者様に、短時間で羽田国際を知っていただく会となっております。説明会終了後には、ご質問の時間も設けております。羽田国際高校を気になっているが土曜日が忙しい方、併願先を検討している方は、ぜひお越しください！※初めて本校に来校される方限定の説明会となっております。

ご予約はこちら！ :https://mirai-compass.net/usr/hndkksih/event/evtIndex.jsfミニ説明会を開催■ミニ説明会[表3: https://prtimes.jp/data/corp/115210/table/32_3_1e4d46f8172b04d623593666c39872c3.jpg?v=202511060258 ]新南校舎K-Hall/K-Step学校生活学校法人 簡野学園

羽田国際中学校・高等学校（中学校2026年4月開校予定）

アドミッションオフィス



〒144-8544 東京都大田区本羽田1-4-1

TEL：03-3742-1511 FAX：03-3742-1534

京浜急行空港線 「糀谷駅」下車 徒歩7分