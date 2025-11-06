小木博明、「渋谷女性社員殺害事件」に衝撃の初告白「事件があったアパートの管理に携わっていた」/原田龍二＆ゆうちゃみが心霊体験を語る『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』#3

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年11月4日（火）夜11時より都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』#3を放送いたしました。

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショーです。

11月4日（火）放送の#3では、“あの事件の裏側で囁かれる都市伝説SP”と題し、「津山三十人殺し」「渋谷女性社員殺害事件」など、語り継がれる歴史的事件から現在進行形の未解決事件まで、そこに潜む“裏の真相”をトーク。ゲストに小木博明(おぎやはぎ)、ゆうちゃみ、原田龍二が出演し、数々の実体験や都市伝説を語りました。

■原田龍二が語る戦慄の実録心霊体験「犯人の霊が僕に取り憑こうと…」

まずは自身のYouTubeチャンネルで数々の心霊スポットまわる俳優・原田龍二が、その取材で訪れたという「津山三十人殺し」の現場での衝撃の心霊体験を告白。昭和初期に岡山県の小さな集落で発生、一晩で30人の命が奪われた戦前最大級の殺戮劇と言われる「津山三十人殺し」。原田は、その後犯人が自決した荒坂峠を訪れたと言います。

取材には、悪霊を退けるという力を持つ“降魔師”・阿部吉宏氏が同行しており、荒坂峠に到着した直後、阿部氏が「ここに犯人がいます」と霊的な気配を察知し、別の霊感を持つ若手スタッフも顔面蒼白で「僕も見ました」と証言。さらに、阿部氏から「背後から（犯人が）原田さんに取り憑こうとしている」と警告され、急いで車中に避難したと、その緊迫した現場を語った原田。その後、撮影した映像を地元関係者に見せたところ「犯人が自決した場所はまさにその地点」と指摘されたと語り、スタジオは「うわぁぁ」「まだいるんですね……」と騒然となりました。

■「いきなり車が前に進まなくなって」ゆうちゃみが告白した“六甲山の心霊体験”から見えた闇とは？

また続けて、モデルでタレントのゆうちゃみも自身の心霊体験を告白。霊感を持つ妹と体験した“六甲山ドライブ中の異変”を語りました。「5年前、友人と妹と神戸の六甲山へドライブに行ったとき、いきなり車が前に進まなくなって、どんなにアクセルを踏んでも時速20kmくらいしか出なくて。そしたら妹が突然泣き始めて『とりあえずこの山を降りて！』って訴えたんです。山を下りてから聞いたら、『車の前にずっと女の子が走ってたよ』って……」と語るゆうちゃみに、スタジオは凍りつきます。

この話に対し、ルポライターの村田らむは「六甲山には“若い女性が捨てられる”という都市伝説がある」と補足。自身のYouTubeに「下着姿で置き去りにされた」「所持金を取られた」など、実際に多数の証言が寄せられていることが語られ、ラランド・サーヤは「すごい話。らむさんがいなかったら、ただの怖い話で終わってたと思うんですけど、背景を聞くと、“そういう事情があったんだ…”ってなりますね」と深刻な表情でコメント。ゾッとする心霊体験と“実在の闇”との繋がりに、一同が思わず言葉を詰まらせる展開となりました。

■小木博明、「渋谷女性社員殺害事件」に衝撃の初告白「事件があったアパートの管理に携わっていた」

平成最大級の未解決事件とされる「渋谷女性社員殺害事件」。この事件について、おぎやはぎ・小木博明が「実は、事件があったアパートの管理に携わっていた」と衝撃の事実を初告白。「当時、僕が滞納された家賃の回収に行っていて、そのなかにあの（事件の）女性もいた」「警察の方が調べた後は、僕が部屋の掃除までしました」と語り、さらに「その後、アンジャッシュのスタイリストのアシスタントがその部屋に住みました」と漏らすとスタジオは「えぇぇ！？」「マジすか！？」と驚愕します。

このやり取りに国際ジャーナリスト・山田敏弘も「あの部屋を取材したことがある」「冤罪を訴える人物が、証拠を守るためにわざわざ借り続けていた」と証言し、室内に“謎の簡易トイレ”があったことにも言及。小木は、「こういう話をする場がなかった。だから初めてここで話せませした」と感慨深げな様子を見せていました。

番組ではほかにも、「プチエンジェル事件」やその“顧客リスト”の存在、「小池百合子 学歴詐称疑惑」、さらには「北朝鮮による拉致事件」といった国家レベルの未解明テーマについてトーク。番組の終盤、小木は「初めて、まだ終わってほしくないと思った」と語り、「俺ってお笑いがやりたいんじゃなくて、この番組に出たかったのかも。俺の最終目標ってこれだったんだって今日思った」と真顔でコメント。スタジオからは「えぇぇ！？」「ここが目標！？」とツッコミと驚きの声が飛び交い、笑いに包まれながらこの日の放送は幕を閉じました。

数々の事件に都市伝説的視点で迫った本放送。『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』#3は「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

■ABEMA新番組 『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』 放送概要

放送日時：2025年11月4日（火）よる11時～ （毎週火曜日よる11時放送）

出演者：

Naokiman、サーヤ、笹崎里菜

＜#3ゲスト＞

小木博明(おぎやはぎ)、ゆうちゃみ、原田龍二

＜闇の解説員＞

山田敏弘、村田らむ、久田将義、川奈まり子、みのる(千年ぶり)、宮嶋茂樹