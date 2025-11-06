【関西発】山口県・下関名物「ふく」をご賞味！「下関フクふくドライブ４日間」販売開始！

写真拡大 (全7枚)

株式会社ＳＨＫライン


毎年ご好評をいただいております、


2026年1月～3月のご出発で、兵庫・神戸六甲アイランド港もしくは大阪・泉大津港から出港し、


下関グランドホテルで、ふく料理をお楽しみいただける「下関フクふくドライブ」を販売いたしました。



今年は食事内容を「ふく福会席」にリニューアルし、品数も増やしてご準備いたしました。


皆様のご参加を心よりお待ちしております。




阪九フェリー船内のご案内


阪九フェリー・デラックス和洋室

阪九フェリーでは２～３名様でご利用いただけるデラックス和洋室をご用意。


完全個室でプライベート空間を確保でき、ゆったりとおくつろぎいただけます。


尚、神戸便ご利用の場合は船室にお手洗いがついております。




阪九フェリー・スイート

さらに、おふたり様で往復14,000円をご追加いただきますと、スイート個室へ変更も可能です。


デラックス和洋室よりも広く、高級感溢れるお部屋です。


また、全船スイート個室にはバストイレがついており、ご安心してお休みいただけます。




阪九フェリー・露天風呂

船内には大浴場のほかに、露天風呂も完備。


瀬戸内の満点の星空やライトアップされた橋・街並みの夜景と海上の風を感じる露天風呂もお楽しみいただけます。



宿泊ホテル『下関グランドホテル』のご案内

夕食は下関名物「ふく」をたっぷりお召し上がり頂ける「ふく福会席」をご用意



ふく福会席

お品書き


【前菜】


季節の盛り合わせ


【お造り】


とらふくの薄造り８寸皿　自家製橙酢


【焼き物】


ふくの柚子香焼き　花蓮根　丸十甘露煮


【蒸し物】


ふく焼売・とらふく白子の生姜餡かけ


【鍋物】


とらふく荒・さばふくブツ切りちり鍋
（薬味　赤卸し・安岡葱）


【揚げ物】


とらふく荒・さばふくぶつ切り唐揚げ
青唐、レモン


【お食事】


とらふく身入り雑炊　香の物


【デザート】


ホテル特製デザート





下関グランドホテル・街側ツイン

唐戸市場

下関市中心市街地に位置し、関門海峡に沿って徒歩圏内の観光スポットも充実した最高のロケーションです。壮大なランドスケープを眺めながらリラックスしたひとときをお過ごしください。


下関はもちろん、北九州の食のプロも通う卸市場「唐戸市場」はホテルから徒歩５分で行くことができます。小売りも行っており、一般の方も新鮮な食材を安く手に入れることができます。




詳細は以下の通りです。



〇商品名　『本場下関ふくをご賞味！下関フクふくドライブ４日間』



〇設定期間・旅行代金
　２０２６年１月７日出発～２０２６年３月２０日帰着まで


　※1/10～12、2/21～23は乗船・宿泊できません



おふたり様で


　デラックス個室利用：８８，０００円


ホテル休前日にご宿泊の場合、おふたり様で６，０００円の追加となります。



〇旅行代金に含まれるもの
　・阪九フェリー往復乗船代（デラックス和洋室またはスイート個室利用）
　・阪九フェリー往復乗用車航送代（４～６ｍ未満の普通乗用車１台）
　・下関グランドホテル1泊夕食付き
〇添乗員は同行しません。
○最少催行人員は２名様です。３名様以上でも追加料金でご参加可能です。
〇お申込みは、お電話はご出発日１４日前まで。
　ホームページからはご出発の７日前まで承っております。
〇詳細についてはヴィーナストラベル・ホームページにてご確認いただけます。
〇同ホームページから「阪九フェリー」にも移動し閲覧可能です。



商品パンフレット


https://www.venus-t.jp/lacne/travel/upload/2026.1fuku.pdf



ホームページ


https://www.venus-t.jp/select_company/hqf_plan.php?code=1