空港で結婚式！？セントレア開港２０周年を記念した「スカイデッキ挙式」開催──空と海に誓うふたりの未来

中部国際空港株式会社

中部国際空港セントレア（所在地：愛知県常滑市）では、セントレアでの挙式を運営する株式会社シアトル・マリアージュが、開港20周年を記念した特別企画として、2025年11月1日（土）・2日（日）の2日間、屋外展望デッキ「スカイデッキ」にて「スカイデッキ挙式」を開催しました。

この挙式は、2015年の開港10周年を機にスタートし、5年に一度だけ開催される特別な挙式です。空港ならではの開放感あふれるロケーションで、空と海、そして飛行機に囲まれながら、2組のカップルが人生の新たな一歩を踏み出しました。

■ 11月1日（土）： 飛行機に恋した新婦が選んだスカイデッキ挙式

愛知県在住のご夫婦は、新婦様の希望でスカイデッキ挙式を選択。学生時代に国際交流を通じて空港に興味を持ち、飛行機に関わる仕事に就いた新婦様にとって、空港は特別な場所でした。

管制塔を背に新婦入場リングガール登場！指輪の交換

管制塔を背景に新郎新婦が入場。可愛いリングガールが登場し、二人のもとに大切な指輪を届けてくれました。指輪の交換をする二人の後ろでは、ちょうど飛行機が離陸。空港ならではの祝福がふたりの門出を彩りました。

滑走路を背景に集合写真

退場後には滑走路を背景に集合写真を撮影。挙式を終えたお二人は「飛行機とたくさん写真が撮れて嬉しかった」と語りました。

■ 11月2日（日）： 国際カップルの和装ウェディングを空港キャラクターが祝福

神奈川県在住のご夫婦は、飛行機好きのおふたり。ベトナムご出身の新婦様が初めて日本に来た際に利用した空港、そして新郎様が新婦様に会いに初めてベトナムへ出発した空港がセントレアであり、この場所での挙式を希望されました。

9月にはベトナムのご実家で挙式を済ませ、日本では和装での挙式を実施。スカイデッキ挙式としては初の和装セレモニーとなり、国際色豊かで温かみのある挙式となりました。

管制塔を背に新郎新婦入場ゲストに向けて誓いの言葉を述べる新郎新婦

管制塔を背景に新郎新婦が入場。誓いの言葉が述べられ、二人のもとに指輪を届けたのは、セントレアのオリジナルキャラクター「なぞの旅人フー」！首から指輪の入ったトランク型のケースを下げて指輪を届ける演出に、会場からは笑顔がこぼれました。

新郎新婦のもとへ指輪を届けるセントレアのオリジナルキャラクター「なぞの旅人フー」首からリングを下げて登場！無事リングを届けて記念撮影

退場後にはゲストとともに記念撮影。空港という“旅の始まりの場所”で、ふたりの未来への第一歩が祝福されました。

挙式を終えたお二人は「大好きな飛行機に囲まれて挙式ができてうれしかった」と語りました。

集合写真を撮る背景には飛行機が！

「スカイデッキ挙式」は、セントレアならではの魅力を最大限に活かした特別な挙式として、多くの方の心に残るものとなりました。

今後も中部国際空港セントレアでは、空港を舞台にした新たな体験価値の創出に取り組んでまいります。

中部国際空港株式会社 会社概要

・会社名：中部国際空港株式会社

CENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY , LIMITED

・所在地：

愛知県常滑市セントレア一丁目1番地

・設立：

1998年5月1日（1998年7月1日 中部国際空港の事業主体として国の指定会社となる）

・代表：

代表取締役社長 籠橋寛典（かごはしひろのり）

・主な事業内容：

1．

中部国際空港及び航空保安施設の設置及び管理

2．

旅客及び貨物の取扱い施設等の機能施設、店舗等の利便施設の建設及び管理

3．上記に付帯する事業

・従業員数：308名 役員（常勤）含む

※2025年4月1日現在

・会社WEB：

https://www.centrair.jp/corporate/