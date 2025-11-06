日本人初の快挙！メディカルブロー田畑彩音がアートメイク世界大会で世界一に

一般社団法人山崎記念

日本発医療アートメイク専門ブランド「メディカルブロー」（運営：一般社団法人 山崎記念 表参道メディカルクリニックグループ、理事長：山崎哲之）所属の田畑彩音が、2025年11月3日、トルコ・アンタルヤで開催された世界大会「WULOP WORLD FINAL 2025」ヘアストローク・ラテックス部門で世界1位（ワールドグランプリ）を獲得しました。

日本人および東アジア圏からの優勝は史上初の快挙です。

本リリースのポイント

・ 日本人初・東アジア初の世界大会グランプリ

・約80ヵ国が参加する世界最大規模のアートメイク大会

・医療×美の融合 ― 理論に基づく“再現可能な美”が世界で評価

・累計23万症例・国内最大級の医療アートメイクブランド

・2025年だけで14冠・6部門制覇の圧倒的実績

世界を震わせた、一本の毛流れ

「Japan, World Champion!!」

その瞬間、会場は歓声に包まれました。

壇上に立ったメディカルブロー表参道院所属の田畑彩音は、繊細でありながら理論的な毛流れアートで世界の審査員を魅了。

“美と科学の融合”として高く評価され、見事グランプリを受賞しました。

世界が評価した「理論的アートメイク」

田畑の描く一本一本の線には、「感性」と「理論」が息づいています。

メディカルブローが長年研究を重ねてきた黄金比・骨格構造・顔面解剖学の理論をもとに、

“感覚ではなく科学で美を再現する”新時代のアートメイクを確立しました。

Founder & CEO 山崎哲之 コメント

「23万症例の、その先へ。」

田畑彩音の勝利は、偶然ではなく“信念”の結果です。

私たちは2016年の創業以来、「アートメイク＝医療」という理念のもと、累計23万件を超える症例データをもとに感覚ではなく理論で美を追求してきました。

今回の世界制覇は、私たちの独自の「メディカルブローメソッド」が世界に認められた証です。

これからも“日本No.1”ではなく、“世界No.1”の技術で、日本の医療文化を世界へ発信していきます。

- 山崎 哲之 Founder & CEO, Team Medicalbrow Japan

受賞者プロフィール

・氏名：田畑 彩音（たばた あやね）

・所属：メディカルブロー表参道院

・専門：ヘアストローク技法（ワールドグランプリ初め、グランプリ多数受賞）7Dストローク、リップ

・主な実績：

WULOP WORLD FINAL 2025 ヘアストローク・ラテックス部門 ワールドグランプリ（世界1位）

WULOP JAPAN2025 グランプリ

GBHC アートメイク国際大会 グランプリ

BROWISTA FINAL2025 ヘアストローク部門 世界TOP5

・SNS：https://www.instagram.com/medicalbrows_tabata/

WULOP WORLD FINAL 2025 概要

大会名： WULOP WORLD FINAL 2025（World Universal League of Permanent Makeup）

開催地： トルコ・アンタルヤ

開催日程： 2025年10月29日～11月3日

参加国： 80ヵ国以上

出場資格： 各国予選でグランプリを受賞した代表のみ

メディカルブローについて

2016年、日本初のアートメイク専門クリニックとして表参道に開院。

「塗りつぶす」技法から脱却し、1本1本の毛並みを再現する4Dストローク技法を開発。

以降、6D・7Dへと進化し、医療理論に基づく“再現可能な美”を追求しています。

■主な特徴

・医療従事者による安全な施術

・黄金比・顔面解剖学を基盤とした科学的デザイン

・国内8拠点展開・累計23万症例

・アーティスト育成機関「Medicalbrow Academy」運営

会社概要

・会社名：一般社団法人 山崎記念 表参道メディカルクリニック（運営ブランド：メディカルブロー）

・代表者：山崎哲之（表参道メディカルクリニック 理事長／メディカルブロー Founder & CEO）

・拠点：表参道・銀座・新宿・横浜・名古屋・大阪・広島・福岡

・事業内容：美容クリニック運営（アートメイク/美容皮膚科）、アートメイクアーティスト育成（Medicalbrow Academy）

・公式サイト：https://medicalbrows.jp