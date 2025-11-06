日本人初の快挙！メディカルブロー田畑彩音がアートメイク世界大会で世界一に
日本発医療アートメイク専門ブランド「メディカルブロー」（運営：一般社団法人 山崎記念 表参道メディカルクリニックグループ、理事長：山崎哲之）所属の田畑彩音が、2025年11月3日、トルコ・アンタルヤで開催された世界大会「WULOP WORLD FINAL 2025」ヘアストローク・ラテックス部門で世界1位（ワールドグランプリ）を獲得しました。
日本人および東アジア圏からの優勝は史上初の快挙です。
本リリースのポイント
・ 日本人初・東アジア初の世界大会グランプリ
・約80ヵ国が参加する世界最大規模のアートメイク大会
・医療×美の融合 ― 理論に基づく“再現可能な美”が世界で評価
・累計23万症例・国内最大級の医療アートメイクブランド
・2025年だけで14冠・6部門制覇の圧倒的実績
世界を震わせた、一本の毛流れ
「Japan, World Champion!!」
その瞬間、会場は歓声に包まれました。
壇上に立ったメディカルブロー表参道院所属の田畑彩音は、繊細でありながら理論的な毛流れアートで世界の審査員を魅了。
“美と科学の融合”として高く評価され、見事グランプリを受賞しました。
世界が評価した「理論的アートメイク」
田畑の描く一本一本の線には、「感性」と「理論」が息づいています。
メディカルブローが長年研究を重ねてきた黄金比・骨格構造・顔面解剖学の理論をもとに、
“感覚ではなく科学で美を再現する”新時代のアートメイクを確立しました。
Founder & CEO 山崎哲之 コメント
「23万症例の、その先へ。」
田畑彩音の勝利は、偶然ではなく“信念”の結果です。
私たちは2016年の創業以来、「アートメイク＝医療」という理念のもと、累計23万件を超える症例データをもとに感覚ではなく理論で美を追求してきました。
今回の世界制覇は、私たちの独自の「メディカルブローメソッド」が世界に認められた証です。
これからも“日本No.1”ではなく、“世界No.1”の技術で、日本の医療文化を世界へ発信していきます。
- 山崎 哲之 Founder & CEO, Team Medicalbrow Japan
受賞者プロフィール
・氏名：田畑 彩音（たばた あやね）
・所属：メディカルブロー表参道院
・専門：ヘアストローク技法（ワールドグランプリ初め、グランプリ多数受賞）7Dストローク、リップ
・主な実績：
WULOP WORLD FINAL 2025 ヘアストローク・ラテックス部門 ワールドグランプリ（世界1位）
WULOP JAPAN2025 グランプリ
GBHC アートメイク国際大会 グランプリ
BROWISTA FINAL2025 ヘアストローク部門 世界TOP5
・SNS：https://www.instagram.com/medicalbrows_tabata/
WULOP WORLD FINAL 2025 概要
大会名： WULOP WORLD FINAL 2025（World Universal League of Permanent Makeup）
開催地： トルコ・アンタルヤ
開催日程： 2025年10月29日～11月3日
参加国： 80ヵ国以上
出場資格： 各国予選でグランプリを受賞した代表のみ
メディカルブローについて
2016年、日本初のアートメイク専門クリニックとして表参道に開院。
「塗りつぶす」技法から脱却し、1本1本の毛並みを再現する4Dストローク技法を開発。
以降、6D・7Dへと進化し、医療理論に基づく“再現可能な美”を追求しています。
■主な特徴
・医療従事者による安全な施術
・黄金比・顔面解剖学を基盤とした科学的デザイン
・国内8拠点展開・累計23万症例
・アーティスト育成機関「Medicalbrow Academy」運営
会社概要
・会社名：一般社団法人 山崎記念 表参道メディカルクリニック（運営ブランド：メディカルブロー）
・代表者：山崎哲之（表参道メディカルクリニック 理事長／メディカルブロー Founder & CEO）
・拠点：表参道・銀座・新宿・横浜・名古屋・大阪・広島・福岡
・事業内容：美容クリニック運営（アートメイク/美容皮膚科）、アートメイクアーティスト育成（Medicalbrow Academy）
・公式サイト：https://medicalbrows.jp