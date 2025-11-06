「マンション建替え法」による建替え事業「多摩川シーズンズ」分譲マンションモデルルーム開設のお知らせ

積水ハウス株式会社（本社：大阪市北区/代表取締役兼CEO 社長執行役員：仲井 嘉浩、以下「積水ハウス」）、小田急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区/取締役社長：五十嵐 秀、以下「小田急不動産」）および株式会社長谷工不動産（本社：東京都港区/代表取締役社長：松本 健、以下「長谷工不動産」）、株式会社長谷工コーポレーション（本社：東京都港区/代表取締役社長：熊野 聡、以下「長谷工コーポレーション」）が参加組合員として事業に参画し、多摩川住宅ニ棟団地マンション建替組合（理事長：大谷 啓史）、コンサルタントの株式会社ユーディ都市建築研究所（東京都港区/代表取締役：柴田 恒秀）と共に推進する「多摩川住宅ニ棟団地マンション建替え事業」において、新たに誕生する新築分譲マンション「多摩川シーズンズ」（以下「本物件」）のモデルルームを11月8日に開設することをお知らせいたします。





シーズンズゲート完成予想CG

本物件は、長期優良住宅認定を取得予定で、耐震性・省エネ性・維持管理の容易さを備えた“安心して長く住み続けられる住まい”を目指しています。さらに、CASBEE（建築環境総合性能評価システム）Aランクを取得し、住棟でのZEH-M Oriented（ゼッチ・マンション・オリエンテッド）認証も取得予定です。環境性能に優れた住宅として、持続可能なまちづくりに貢献し、将来的な価値にも寄与する取り組みを行います。根川さくら通りに接する住棟からは春の桜並木を間近に楽しむことができ、季節の彩りを日常に取り込めます。敷地内には、春を象徴する「サクラノソノ」「サクラリング」（次項完成予想CG参照）をはじめ、イチョウゲート（秋）やフォレストプロムナード（夏）などを配置し、四季を通じて自然を感じられる街づくりを推進します。敷地の約1haを公園や遊歩道として整備し、地域に開かれた潤いある環境を形成します。

■充実の設備・サービス（共用部・専有部）

1. 暮らしを便利にし、交流を促す先進サービス

敷地内には、AIカメラとセンサーを活用したスマート決済対応のミニショップを設け、焼きたてパンやコーヒーなどのサービスを提供し、日々の暮らしに彩りを添えます。ミニショップに隣接する緑豊かなカフェラウンジでは、入居者やゲストが自由にくつろげる空間を創出。ミニショップで購入したパンやコーヒーをラウンジで楽しむこともでき、住まう方同士の自然な交流を育みます。さらに、共用施設としてIoT対応ランドリーを導入し、スマートフォンで稼働状況確認や終了通知、キャッシュレス決済にも対応することで、効率的で快適な利用を実現しました。駐車場内には、電気自動車充電専用スペースを設け、居住者が自家用の電気自動車を安心して充電できる環境を整えています。また、自動車・自転車を所有せず必要な時だけ利用したい方のニーズにも対応するため、居住者専用カーシェアリングサービスやシェアサイクリングサービス「ダイチャリ」を導入しました。

2.子育て世代と多世代交流を促す共用施設

子育て世代を支援するため、おもちゃのサブスクリプションサービス「トイサブ！」を導入したキッズルームや、青山ブックセンターが選書する新刊書籍の定期配送サービスを備えたキッズ専用ライブラリーとライブラリー、さらにシアタールーム兼カラオケルーム、ゲームルーム、パーティールームなど、幅広い世代が自然に交流できる場を設けます。

3. ハイブリッドワーク時代を支える快適な専有部

在宅勤務やリモート学習など、多様な働き方に対応できる住まいを追求しました。専有部には1Gbpsの高速インターネット環境を標準装備し、5Gbps・10Gbpsへのアップグレード（有償）も可能です。また、居室の一部にはType-C／Type-A対応コンセントを採用し、PCやタブレット、スマートフォンなどを同時に充電する際もアダプター同士が干渉しにくく、デスクまわりをすっきり保てるよう配慮しています。さらに、コードレス掃除機を充電しながら収納できる物入、電動自転車のバッテリー充電に対応した玄関収納、ワンタッチで全室（玄関と廊下は除く）の照明を消灯できるオール照明オフスイッチなど、忙しい毎日をスマートに支え、暮らしの質を高める工夫を随所に取り入れています。





共用施設外観完成予想CG /敷地配置概念図





サクラリング完成予想CG/サクラノソノ完成予想CG

※掲載の完成予想CGは、全て2025年10月時点のものであり、今後変更となる場合があります。

■公式サイト: https://www.sekisuihouse.co.jp/gm/tyo/tamagawa-seasons/

■現地位置図





■ 事業の経緯

■ 物件概要

■販売概要

※掲載の内容につきましては、2025年10月27日時点のものです。※掲載の完成予想CGは、計画段階の図面を基に描き起こしたイメージ図で、形状・質感・色味等は実際とは異なります。外観の細部・設備機器・配管・照明機器等および周辺建物・電柱・架線・標識等は一部省略又は簡略化しております。植栽は計画段階のものであり、変更になる場合があります。竣工からの生育期間を経た枝ぶりや樹形を想定して描いております。なお、特定の季節の状況を表現したものではありません。