【11月21日(金)開催】プロジェクト管理でお困りの方必見｜ClickUpで実現する組織DXセミナー

株式会社Cozies

株式会社Cozies（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：大野真由美）は、2025年11月21日（金）14:00～15:10に、タスク管理ツール「ClickUp」の活用法を学べる無料オンラインセミナーを開催いたします。「タスクが埋もれてしまう」「チーム全体の状況が見えにくい」といったプロジェクト管理の課題を抱える方に向けて、日々の進捗をスムーズに共有し、チーム全体の生産性を高めるための具体的手法を解説します。

開催背景

様々なツールを使ったプロジェクト管理が行われていますが、複数人での利用やプロジェクトの複雑化に伴い、バージョン管理の混乱、全体像の把握困難、期日管理の煩雑さといった課題が顕在化しています。

株式会社Coziesでは、企業価値観「Cozies Style」の中で「仕組み化の徹底」を重要な指針としています。徹底した仕組み化は属人化を解消し、創造性の高い仕事を可能にします。本セミナーでは、タスク管理ツール「ClickUp」を活用した組織DX推進の実践手法をお伝えします。

ClickUpは、世界中で1,000万人以上が利用し、300万チーム以上、15万社以上の企業に導入されているタスク管理に特化したツールです。

開催情報

タイトル： ClickUpで実現する組織DX

日時： 2025年11月21日（金）14:00～15:10（70分間）

形式： オンライン（Zoom）※インターネット環境があればどこからでも参加可能

参加費： 無料

定員： 少人数制（先着順）

申込締切： 2025年11月17日（月）

プログラム：

- 14:00～14:05 オープニング- 14:05～14:55 講義- - 現場でよくある課題と解決策- - ClickUpの基本機能と活用方法- - 株式会社Cozies導入事例（Before/After）- - 現状のタスク管理ツールからの移行方法とその実践- 14:55～15:05 質疑応答- 15:10 終了

対象者：

- 現在使用しているツールでの管理に限界を感じている方- 業務効率化・DX推進を検討している経営者・マネージャー- タスク管理の属人化を解消したい方【登壇者プロフィール】

大野 真由美（株式会社Cozies 代表取締役社長）

株式会社Cozies 代表取締役社長／ClickUp Verified Power User

「AI時代に選ばれるマーケティングのスタンダードを創る」を掲げ、マーケティング×DX領域で企業の成長を支援。ブランディング戦略設計から広告運用、SEO、データ分析、組織設計までを一貫して手がけ、戦略から実行までを伴走する。タスク管理ツール「ClickUp」を活用し、マーケティング組織のDX推進、情報の可視化、チーム生産性の向上を実現。ClickUp上位10％のユーザーに認定されるClickUp Verified Power Userとして、マーケティング支援の実践知と組織設計のノウハウをもとに、AI・DX時代におけるチームマネジメントを実践している。

【お申し込み方法】

セミナーへのお申し込みは、以下のURLより必要事項をご入力の上、お申し込みください。

▼お申し込みURL

https://forms.clickup.com/3717482/f/3heba-36378/ZMFCJUHITJF2V2VF7D

※申込締切： 2025年11月17日（月）

※定員に達し次第、受付を終了させていただきます

※お申し込み後、開催前日までにZoomの参加URLをメールにてお送りいたします

【株式会社Coziesについて】

株式会社Cozies（本社：東京都文京区、代表取締役社長：大野真由美、設立：2020年9月）は、ブランド・仕組み・チームをつくる「マーケティングファーム」です。

広告代理店でもコンサルティングでもなく、部分最適ではなく全体最適で新しい価値を創造します。「One Brain × Be Design × Borderless Team」の強みで、ブランド価値と売上の両立を支援しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名： 株式会社Cozies

お問い合わせ： https://cozies.jp/contact

URL： https://cozies.jp/

以上