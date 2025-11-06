【ABC-MART】冬の定番 VANSブーツスニーカーの新作登場！全天候型フットウェア VANS「Gasley」「Tyson」

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは、全天候型フットウェアVANSのブーツスニーカー「Gasley（ガスリー）」「Tyson（タイソン）」その他シリーズの新作を11月上旬より全国のABC-MARTおよび公式オンラインストアにて順次発売いたします。

高い撥水性や防滑機能などで定評がある商品の機能性はそのままに、デザインやカラーにバリエーションを持たせたラインアップが登場いたします。

■高い機能性で冬の足元をサポート! コーデの差し色になるデザインにも注目

防滑、撥水、軽量、クッション性などの多様な機能を兼ね備え、どんな環境下でも快適に着用できるVANSの冬の定番「VANSブーツスニーカー」より、新デザインが登場いたします。カジュアルなデザインで日常でも活躍しながら、悪天候の中でも足元を快適にサポートする、一足持っておきたいアイテムです。

「Gasley」は5cm・7時間の防水に対応した機能性モデルです。新作ではパープルのカラーが登場し、暗くなりがちな冬の足元にバリエーションを持たせてくれます。防滑性・撥水性に優れた軽量スニーカー「Tyson」は、落ち着いたデザインの中にもアクセントを効かせ、タフな環境でも存在感を放つ仕上がりとなっています。

VANSブーツスニーカーは、カジュアルながらも表面撥水加工を施したアッパーや、雨の侵入を防ぐガゼット仕様のシュータンなど、日常からアウトドアまで活躍する高い防水性能を備えています。今回のビジュアルでは、悪天候の大自然を背景にした力強い世界観で、機能性とデザイン性の両立を表現しています。

■商品概要

▼Gasley

商品名 ：V2580（Gasley LO）

カラー（左から）：PURPLE/BLACK、BLACK/GRAY、BROWN/BLACK

サイズ ：22.5cm～29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm、31.0cm

価格 ：15,400円（税込）

商品名 ：V2578（Gasley） ※11月中旬発売予定

カラー（左から）：BROWN/BLACK、BLACK/GRAY、OLIVE/BLACK

サイズ ：22.5cm～29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm、31.0cm

価格 ：16,500円（税込）

▼Tyson

商品名 ：V8610 LN（Tyson）

カラー（左から）：BLACK/LEAF、WHEAT/BLACK

サイズ ：22.5cm～29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm

価格 ：11,000円（税込）

商品名 ：V8615 LN（Tyson HI）

カラー（左から）：BLACK/BLACK、BROWN/BLACK

サイズ ：22.5cm～29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm

価格 ：12,100円（税込）

商品名 ：V8610（Tyson）

カラー（左から）：M.GLD/WHISPER、BLACK/WHISPER

サイズ ：22.5cm～29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm

価格 ：10,450円（税込）

商品名 ：V8615 （Tyson HI）

カラー（左から）：MUSTARD GOLD、BLACK/WHITE

サイズ ：22.5cm～29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm

価格 ：11,550円（税込）

▼Fulton

商品名 ：V2810（FULTON）

カラー（左から）：WHEAT/WHISPER、L.WHITE/WHITE、L.BLACK/BLACK

サイズ ：22.5cm～29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm

価格 ：13,200円（税込）

商品名 ：V2810 STC（FULTON）

カラー（左から）：WHEAT/GOLD、BLACK/SILVER

サイズ ：22.5cm～29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm

価格 ：14,300円（税込）

商品名 ：V2810 DNM（FULTON） ※11月中旬発売予定

カラー（左から）：BLACK/BLACK、NAVY/WHISPER

サイズ ：22.5cm～29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm、31.0cm

価格 ：12,100円（税込）

