【Poled】Herz skinとのコラボによるホリデー限定ギフトセットを11/6(木)より発売 － ノベルティプレゼントキャンペーンも実施

コマースメディア株式会社（本社：東京都豊島区、Poled日本総代理店）は、赤ちゃん用あったかシート「エアラブウォーム」とHerz skinの人気アイテムを組み合わせた特別ギフトセット「エアラブウォーム × Herz skin フルフィルメント ホリデーコレクション ギフトセット」を2025年11月6日（木）12:00より公式ストアにて販売開始します。

また同日10:00より、税込1万円以上のご購入でHerz skinノベルティを選べるノベルティプレゼントキャンペーンを開始しております。

本コラボレーションは、冬のおでかけを快適にするPoledの「エアラブウォーム」と、肌の土台を整えるHerz skinの「フルフィルメント」ラインを一度に体験できる限定企画。母と子の両方にうれしい“育児・スキンケア”のペアギフトとして、出産祝いにも最適です。

本コラボレーションおよびキャンペーンを通じて、赤ちゃんとご家族の冬のお出かけやホリデーシーズンを温かく安心して過ごせるよう支援してまいります。

■ ホリデーギフトセット概要

・商品名 ：エアラブウォーム × Herz skin フルフィルメント ホリデーコレクション ギフトセット

・発売日 ：2025年11月6日（木）12:00

・商品価格 ：16,500円（税・送料込）

・特設ページ：https://shop.poled.co.jp/pages/poled-herzskin

【セット内容】

・エアラブウォーム モバイルバッテリーセット （ギフトカバー＆ギフトバッグ付き）

・Herz skinフルフィルメント ホリデー コレクション 2025

■ ノベルティキャンペーン概要

Poled Japan 公式ストアで1万円以上お買い上げの方にHerz skinアイテムをプレゼントします。

・開始時期 ：2025年11月6日（木）10:00

・ノベルティ：下記のアイテムのいずれかを選べます。

フルフィルメントバランシングウォーター ミニボトルフルフィルメント セラム ウォーター インテンス 90 サンプルセット

・販促内容 ：税込1万円以上ご購入の方にお好きなノベルティを1点プレゼント

・配布数量 ：各30個／無くなり次第終了

・対象店舗 ：Poled Jpan公式ストア（ https://shop.poled.co.jp/）

■赤ちゃん用防寒シート「エアラブウォーム」

電熱線を内蔵した赤ちゃん用あったかシート。

寒い季節のおでかけでも、ママやパパの腕の中のようなやさしい温もりを実現します。

チャイルドシートやベビーカー、自転車用チャイルドシートにも取り付け可能で、お子さまとのお出かけを快適にサポートします。

シーンや体温に合わせて選べる3段階の温度調節機能を搭載。

さらに1～3時間のタイマー設定と、一定温度を超えると自動的に電源がOFFになる安全機能も備えています。

寒い冬でも、安心して快適にお使いいただける赤ちゃんのためのあったかシートです。

商品ページ：https://shop.poled.co.jp/products/airluv-warm

■ “MY SANCTUARY”をテーマにした煌びやかなボックス

「フルフィルメント ホリデー コレクション 2025」

継続率80%以上*のベストセラー導入美容水「インテンス 90」の現品と、ベスコス受賞の化粧水「グロウ エッセンス」のミニサイズを、煌びやかなボックスとともにお届けする特別セットです。豊富なミネラルを含む導入美容水で肌の土台を整え、化粧水で水分と美肌菌を育みます。整え、そして育む肌育スキンケアをお楽しみいただけます。

[セット内容]

・フルフィルメント セラム ウォーター インテンス 90 30mL(現品サイズ)

・フルフィルメント グロウ エッセンス 25mL(ミニサイズ)

商品ページ：https://www.herz-jp.com/shop/products/hol2025

■ Poled について

Poled（ポレッド）は、"赤ちゃんの安全を守りながら、家族の時間をもっと快適にしたい"という想いから生まれた、韓国発のプレミアム育児ブランドです。airluv.（エアラブ）やHUGBEAR（ハグベアー）など、毎日の育児をやさしく支える革新的なアイテムをお届けしています。

【公式オンラインストア】https://shop.poled.co.jp/

【公式Instagram】https://www.instagram.com/poled_japan/

【公式X】https://x.com/poled_japan

【公式LINE】https://lin.ee/Qun4RXs

■ Herz skin について

ファウンダー舟山久美子自身の肌悩みから生まれたスキンケアブランド。「まるで、肌に塗る温泉」。3年半の開発期間を経て発売したフルボ酸天然原液90%配合の導入美容水は、初回販売開始3分で完売。敏感肌でも使える、肌を整え、肌悩みを寄せつけないスキンケアブランドです。

【公式Instagram】 https://instagram.com/herzskin

【公式オンラインストア】https://www.herz-jp.com/

・Founder’s Profile

舟山久美子 Kumiko Funayama

株式会社LIENA 代表取締役

Herz Founder / Creative Director

17歳の時に渋谷でスカウトされ、ファッション雑誌『Popteen』（角川春樹事務所）のモデルとして活動を開始。以降は「くみっきー」の愛称でモデル活動の他、アパレルやヘアケア商品などのプロデュース業に携わり、テレビのバラエティ番組などでも活躍。2019年9月に結婚、翌年第一子を出産。同世代女性に高い支持を受けており、総フォロワー数は375万を超える。2023年、ライフスタイルエモーショナルブランドHerz、ならびにスキンケアブランドHerz skinを始動。

【Instagram】https://instagram.com/kumikofunayama



【会社概要】

社名 ： コマースメディア株式会社

代表者 ： 代表取締役 井澤 孝宏

設立 ： 2016年5月

本社所在地： 東京都豊島区南大塚3丁目44-11

福岡支店 ： 福岡県福岡市中央区天神4丁目4-11

公式サイト： https://commerce-media.info

