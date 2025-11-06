【ANAYI】11月POPUPイベント開催のお知らせ
株式会社ファーイーストカンパニー
Holiday Collection 2025 "Bianco Brillante"
株式会社ファーイーストカンパニー（本社：東京都渋谷区広尾、代表取締役社長：澤井昭仁）が展開するANAYI（アナイ）は、2025年11月12日（水）～18（火）まで、essence of ANAYI 松屋銀座店にて、POPUPイベントを開催いたします。
10月31日（金）よりオンラインストアにて先行予約がスタートしている
“Bianco Brillante”コレクションのアイテムを展開いたします。
期間：11/12(水) - 11/18(火)
場所：essence of ANAYI 松屋銀座 1F スペース・オブ・ギンザ
深みのあるワインレッドと鮮やかなオレンジが織りなす、温かくも華やかな空間で、
ANAYIが描く新たなエレガンスをお楽しみください。
POPUP情報はこちら :
https://www.anayi.com/news/19204
LOOK BOOKページはこちら :
https://www.anayi.com/feature/topics_biancobrillante
ANAYI（アナイ）
"For More Beautiful Elegance"
より美しくより華やかに
ANAYIは、ファッションを通して新たなエレガンスを提案します。
【OFFICIAL ONLINE STORE】
https://www.anayi.com
【SNS】
公式Instagram : @anayi_official(https://www.instagram.com/anayi_official/)
公式LINE：@ANAYI(https://page.line.me/569cnbsh)