【ANAYI】11月POPUPイベント開催のお知らせ

Holiday Collection 2025 "Bianco Brillante"

株式会社ファーイーストカンパニー（本社：東京都渋谷区広尾、代表取締役社長：澤井昭仁）が展開するANAYI（アナイ）は、2025年11月12日（水）～18（火）まで、essence of ANAYI 松屋銀座店にて、POPUPイベントを開催いたします。



10月31日（金）よりオンラインストアにて先行予約がスタートしている


“Bianco Brillante”コレクションのアイテムを展開いたします。





期間：11/12(水) - 11/18(火)


場所：essence of ANAYI 松屋銀座　1F スペース・オブ・ギンザ



深みのあるワインレッドと鮮やかなオレンジが織りなす、温かくも華やかな空間で、
ANAYIが描く新たなエレガンスをお楽しみください。




POPUP情報はこちら :
https://www.anayi.com/news/19204
LOOK BOOKページはこちら :
https://www.anayi.com/feature/topics_biancobrillante



ANAYI（アナイ）


"For More Beautiful Elegance"


より美しくより華やかに


ANAYIは、ファッションを通して新たなエレガンスを提案します。



【OFFICIAL ONLINE STORE】


https://www.anayi.com



【SNS】


公式Instagram : @anayi_official(https://www.instagram.com/anayi_official/)


公式LINE：@ANAYI(https://page.line.me/569cnbsh)