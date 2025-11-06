ゾンビ特化型防災訓練バラエティゲーム『ZOMBIE防災訓練』11月20日発売！ローンチセール価格で本日より予約受付開始のお知らせ

株式会社MAGES.

　株式会社MAGES.（東京都渋谷区　代表取締役社長：浅田誠）は、Nintendo Switch(TM) ダウンロード専用ゲーム「ZOMBIE防災訓練」が2025年11月20日に発売することをお知らせいたします。またあわせて、ローンチセールの30%オフで購入できるダウンロード予約受付を開始しました。



もし突然、ゾンビに遭遇してしまったら、あなたはどうする？ゾンビ災害に特化した、防災シミュレーションゲームが登場！







いつか起きるかもしれない(!?)「ゾンビ災害」に備えて、防災知識を楽しく学べるゾンビ特化型防災訓練バラエティゲーム『ZOMBIE防災訓練』が、Nintendo Switch(TM)のダウンロード専用ソフトとして、11月20日に発売いたします。


本作では、プレイヤーは様々なシチュエーションを想定した防災訓練に参加し、ゾンビから身を守るための防災スキルをゲーム感覚で身につけることができます。


ゲームシステムはシンプルなポイント＆クリック方式を採用しており、どなたでも気軽にプレイをお楽しみいただけます。


「ゾンビから身を守る」という一見シリアスな防災シミュレーションに、ポップなグラフィックが合わさり、リアルさと遊び心が絶妙に融合した世界で、まるで実際に防災訓練に参加しているような臨場感を体験できます。



本日11月6日より、ニンテンドーeショップにて、ダウンロード予約受付を開始しました。


12月1日まで、ローンチセール価格の30%オフ 770円でご購入いただけます。


ぜひセール中にお得にお買い求めください。



「ZOMBIE防災訓練」公式サイト https://game.mages.co.jp/zombiebousai/


ニンテンドーeショップ https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000099399


プロモーションムービー https://youtu.be/wlwgVIb3_BE



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wlwgVIb3_BE ]


【ゲームシステム】

様々なシチュエーションでゾンビと遭遇！


その場にあるものを使って、どうやって切り抜けられるかを選択しよう！


CASE1


ゾンビに遭遇！　幸い、まだ見つかっていないようなので隠れてやり過ごしたいところ。さて、どこに隠れるのが最適でしょうか？





各ステージでは、複数の選択肢があります。状況に応じて、最適と思うものを選択しましょう。


例えば上記のステージでは、以下の5つの場所から選択できます


１.ロッカー　２.観賞植物　３.オフィスチェア　４.カーテン　５.机の下



▲１.ロッカーに隠れようとしたら、ロッカー中にはゾンビが！失敗です！

▲４.カーテンに隠れました。カーテンは透けていますが、ゾンビは視力が弱いため、乗り切れるかも…？

その場に落ちているアイテムを拾い集めゾンビを攻撃するために使うか、


自分を守るために使うかを選択しよう！


CASE2


ゾンビに遭遇！触れると感染してしまうため、出来れば接触を避けたい。


なんとかやりきる方法はないでしょうか？





1つのアイテムで、複数の使用方法がある場合も。


周回プレイでいろいろ試してみましょう！



▲ゾンビにバケツを使用！かぶせようとしたら接触して感染してしまいました。失敗です！

▲今度はバケツを自分に装着！防御力はいかほど…？

ステージをクリアすると、クリア時に選択したアイテムのTIPSがアンロック！


ゾンビ対策はもちろん、ゾンビ以外の災害時にも役立つ知識が得られます。





基本操作はポイント＆クリックADVですが、ちょっとしたアクションなどさまざまな遊び方でお楽しみ頂けます。



▲まど一面にゾンビが！モノをガンガン投げて落下させましょう。

▲勿論ペットにも危険が及びます！ゾンビをよけて主のもとへ！

ステージは全33種類！街中で、学校で、ショッピングモールで…


様々な場面での遭遇を想定した訓練に参加しましょう！


目指せ、ゾンビ防災マスター！









【商品情報】

タイトル　ZOMBIE防災訓練


機種　Nintendo Switch(TM)


ジャンル　防災訓練バラエティ


発売日　2025年11月20日発売（ダウンロード専売）　


価格　1,100円（税込） ローンチセールで30%OFF 770円（税込）（11月6日～12月1日まで）


レーティング　IARC16+（16歳以上）ESRB M（17歳以上）


対応言語　日本語、英語


公式サイト　https://game.mages.co.jp/zombiebousai/


著作権表記　(C)MAGES.



【会社概要】


会社名： 株式会社MAGES.（メージス）


所在地：〒150-6014　東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー14階


代表取締役社長：浅田誠


設立　2006年7月


URL https://mages.co.jp