TVアニメ『ポーション、わが身を助ける』第6話あらすじ、先行カット、Web予告動画を公開！

株式会社イマジカインフォス

株式会社イマジカインフォス（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：前田起也、以下イマジカインフォス）は、大日本印刷株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：北島義⻫、以下、DNP）との共同事業「AnimationID」の第５弾作品、ヒーロー文庫の大人気ファンタジー『ポーション、わが身を助ける』（著・岩船 晶 イラスト・戸部 淑）について、第6話あらすじ、先行カット、WEB予告動画を公開したことをお知らせいたします。

第6話「雷晶石」あらすじ・先行カット

アスルとの約束まで時間があるカエデは

レシピ本に新しく追加された「晶石」に興味を持つ。

材料を買うために立ち寄った魔法石屋で龍族の女性に出会うが――？

第6話「雷晶石」Web予告動画

▶️YouTube:https://youtube.com/shorts/elaMMi-rQkc

▶️TikTok：https://www.tiktok.com/@animationidpr/video/7569139692839390482

第6話「雷晶石」放送・配信情報

▼地上波情報

11月6日（木）木曜25時～ TOKYO MXにて放送開始

▼ストリーミング情報

・最速配信：ｄアニメストア・アニメタイムズ

10月2日(木)より 毎週木曜25:15～

・Tver、他各種プラットフォーム：10月3日(金) より 毎週金曜12:00～

■作品あらすじ

普通の女子高生・カエデは、

見覚えのない路地裏で目を覚ました。

そこは獣人やエルフ、ドラゴンのいる不思議な異世界。

カエデは持っていたリュックサックに

見覚えのない本があることに気がつく。

それは「生成」と唱えるだけで

ポーションが出来てしまう不思議な本だった！

異世界に放り出されたカエデにとって、

生成されたポーションは生活を支える糧になった。

いつか日本へ帰ることを望みながら

女子高生の異世界での奮闘は続いていく―

■原作情報

2014年4月「小説家になろう」に投稿開始。

投稿直後から人気を集め、2015年4月にはヒーロー文庫から書籍化。

ほのぼの、ワクワクが両方楽しめる作風が人気となり、現在11巻まで刊行中。

2023年からはイラストを担当する戸部淑によるコミカライズ連載も始まり、現在、17話まで公開中。

■新刊情報

【ライトノベル】 【コミック版】

『ポーション、わが身を助ける 11』 『ポーション、わが身を助ける 17話』

著者：岩船晶 漫画：戸部 淑

イラストレーター：戸部 淑 原作：岩船 晶

発売日 ‏ : ‎2025/09/29 発売日 ‏ : ‎2025/10/31

ISBN: ‎ 9784074624799

■ヒーロー文庫公式HP

https://herobunko.com/

■ヒーロー文庫公式Twitter

https://twitter.com/herobunko

■ヒーロー文庫公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCqu82bCZGR2IUuqicxxOZcA

■ヒーローコミックス

https://www.infos.inc/fandom/comic/hero04/

■「Animation ID」プロジェクト

公式サイト：https://animationid.com/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@AnimationID.project

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/AnimationID_PJ

■公式HP https://animationid.com/potion/

＊画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C)岩船晶・戸部淑・イマジカインフォス／「ポーション、わが身を助ける」製作委員会

■「ライトアニメ(R)」とは

大日本印刷株式会社（DNP）は従来のアニメーション制作手法と比較して、アニメーション制作にかかる時間やコストを大幅に抑制できる新しいフローを開発し、主に漫画原作などを持つ出版社様、キャラクターなどのコンテンツをお持ちの企業様向けに2022年8月に提供を開始いたしました。

より気軽に・早く・多様なアニメ作品を楽しみたいという生活者のニーズに応えて、より低コストかつタイムリーにアニメを提供したいという思いから、本事業の総称としております。

2023年12月に弊社とMOUを締結し、ライトアニメ事業の推進を行っております。