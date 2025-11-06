【国内家具・インテリア業界、初の試み】独自開発したアプリ×「Vision Pro」を用いて最先端の没入型コーナーを設置した体験型ストア「LOWYA渋谷宮益坂店」を12月19日（金）OPEN！

株式会社ベガコーポレーション

この度、株式会社ベガコーポレーション（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長：浮城 智和、証券コード：3542、URL：https://www.vega-c.com/）が運営する、家具・インテリアブランド「LOWYA」（呼称：ロウヤ、URL：https://www.low-ya.com/）は、2025年12月19日（金）に、ブランド史上初となる体験型ストア「LOWYA渋谷宮益坂店」を、期間限定でオープンすることが決定いたしました。

つきましては、関東で初めての路面店である「LOWYA渋谷宮益坂店」にて、12月11日（木）メディア先行内覧会を実施いたします。当日は約1時間、株式会社ベガコーポレーション 代表取締役社長 浮城 智和または取締役 吉田 裕紀、そして総フォロワー220万人を超える公式SNSを運用するLOWYAの社員や、「おくROOM(R)︎」開発社員とともに、話題のアイテムのみならず、本店舗だけに用意されたコンテンツの数々をご体感いただきます。

報道関係者の皆様におかれましては、PRTIMESにて資料ダウンロード後PR事務局までお問い合わせの上、ご取材を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

1分でわかる！「LOWYA渋谷宮益坂店」の見どころ

2004年に九州で産声をあげ、ECサイトを中心に事業を拡大してきたLOWYAは、国内トップクラスのインテリアブランドとして成長を遂げてきました。2023年には記念すべき1号店「LOWYA九大伊都店」を開業し、現在では全国11箇所に実店舗（※）を展開しています。

※2025年10月末時点

そして今回誕生する13店舗目の「LOWYA渋谷宮益坂店」は、創業時から大切にしてきた“インテリアを、自由気ままに。”というビジョンを体感できる“ブランド史上初の体験型ストア”として、約400点のアイテムを展示・販売するだけではなく、見どころを3つご用意しました。

■「LOWYA渋谷宮益坂店」の見どころ

1.【本店舗限定】

国内家具・インテリア業界で、初の試み（※）！独自開発したアプリ× 「Vision Pro」を用いて、最先端の没入型3D家具配置シミュレーションコーナー「おくROOM(R) LAB」を設置。

※：国内家具・インテリア業界における、独自開発したアプリ×Vision Proを用いた家具配置シミュレーション体験サービスについて（2025年11月6日時点）

2. 【本店舗限定】

年間のSNS総再生回数、6億回！公式SNSの総フォロワー220万人を誇るLOWYAが、店舗初の「ライブ配信スタジオ」のみならず、SNSチームとファンが交流できる「オフ会」など、イベントを開催できるスペースを2Fに完備。

3. “最新コーデ”にご注目！

約300コーデのラインナップを手がけてきた専属スタイリストによる、トレンド感溢れる“お部屋づくり”提案。特に1Fに展示される5つのコーディネートには、SNS累計再生回数1,100万回突破！入荷待ちが続くヒット商品の、わがままを叶える「3WAYソファ」や最旬のインテリア「ネオレトロ」な家具を使ったコーデなど、話題の新商品や季節商品が目白押し。

見どころ1「LOWYA渋谷宮益坂店」限定

国内家具・インテリア業界で、初の試み！累計ダウンロード数60万を突破した自社開発の3D家具配置シミュレーションアプリ「おくROOM(R)」×「Vision Pro」を用いて“新しい購買体験”を実現。

LOWYAでは、“新しい部屋に家具が合うか心配...。””模様替えしたいけど、イメージができない...！“そんなユーザーの声にお応えして、購入前に、引越し前に、模様替え前に、 理想のお部屋をスマホの中でシミュレーションできる3D家具配置アプリ「おくROOM(R)︎」を、構想から12年をかけて開発。2024年11月にローンチし、2025年11月時点で、累計60万ダウンロードを突破しています。

そして今回、インテリアの知識がなくても、お部屋のサイズや予算を入力するだけで、自動でお好みの部屋にあったコーディネートを無限に生成することができ、気に入ったアイテムは即購入も可能できる本アプリが、 「LOWYA渋谷宮益坂店」限定で、 ゴーグル型空間コンピューティングデバイス「Apple Vision Pro」を用いた、最先端の没入型3D家具配置シミュレーションコーナー「おくROOM(R) LAB」として、登場いたします。

体験希望のお客様は、事前にアプリを使ってご自宅の間取りに合わせた理想の部屋を自由にデザインし、体験前にアプリ内の「みんなの投稿」にアップロード。その後、店頭で「Vision Pro」を装着すると、自分がデザインしたルームコーデがバーチャル空間に3Dで再現され、実際のサイズ感や、空間の雰囲気をリアルに体感できます。

この試みは国内家具・インテリア業界では初となっており、 ECサイトを中心に事業を拡大し、国内トップクラスのインテリアブランドとして成長したLOWYAならではの挑戦として、今後も「家具を選ぶ」だけにとどまらない、新しい購買体験の創出を目指してまいります。

見どころ2「LOWYA渋谷宮益坂店」限定

年間のSNS総再生回数、6億回！公式SNSの総フォロワー220万人を誇る「LOWYA」が、店舗初の「ライブ配信スタジオ」を完備。

SNSチームとファンが交流できる「オフ会」など、イベントを開催できるスペースも！

コロナ禍を機に本格的に強化した公式SNS。福岡本社には、20代のスタッフ8名で構成された専属チームが在籍し、“消費者の悩み“に徹底的に寄り添う視点で、年間3,000件以上のコンテンツを発信しています。

特にユーザーから寄せられるコメントには、各担当者がすべて目を通し、一つひとつ丁寧に返信。“インテリアへの専門性と親近感の二刀流“を武器に、総フォロワー数は220万人を突破し、現在も着実に増加を続けています。 その規模は、国内の家具業界でもトップクラスに位置します。

今回、ネットとリアルをシームレスに行き来する購買体験が求められるいまの時代に合わせ、そしてトレンド発信地・渋谷ならではの取り組みとして、2階の一部にライブ配信スタジオ「LOWYA SNS Studio」を新設。 これまで年に一度、「ファン感謝祭」で実施していたライブ配信型の「商品開発会議」をはじめ、今後はこのスタジオを活用し、より高い頻度での配信を予定しています。

さらに同フロアには、LOWYAの家具を実際に体験しながら、SNSチームと直接交流できる「オフ会」をはじめとしたイベントを開催できるスペースも設置。関東初の路面店という強みを活かし、オンラインと オフラインを横断した、双方向のコミュニケーションをさらに強化していきます。

見どころ3“最新コーデ”にご注目！

約300コーデのラインナップを手がけてきた専属スタイリストによる、トレンド感溢れる「お部屋づくり」提案

ブランドの人気を支える大きな魅力のひとつが、専属のインテリアスタイリストによる、お気に入りの世界観を見つけられるルームコーデの数々。自分らしいインテリアコーデと出会えるようにと、 “ホテルライク”や “ネオレトロ”など...なんと、ECサイト上では約300コーデのラインナップを展開しています。

そして今回、渋谷宮益坂店では、一人暮らしにぴったりのワンルームコーデから、家族で過ごすリビング・ダイニングまで全Xコーデのうち、1階に展示される5つのコーディネートを、話題の新商品や季節に合わせて入れ替えていきます。

“いまの時代にあった暮らしに寄り添う、トレンド家具が知りたい...！”そんな問いに、「LOWYA渋谷宮益坂店」がお応えします。

▼1Fのコーデにも使用している、いま話題のアイテムをピックアップ！

SNS累計再生回数1,100万回突破（※）！入荷待ちが続くヒット商品！わがままを叶える、「3WAYソファ」。

座る、くつろぐ、眠る。あなたの気分に合わせてソファ、カウチ、ベッドに瞬時に変わる、まさに夢のようなアイテム。頭からつま先まで、心地よくくつろげる快適さを大切にした本商品は、沈み込みすぎない座り心地に、背もたれの角度カスタマイズまで。ベスポジ叶うくつろぎのスタイルを、あなたの気分のままに叶えられる逸品です。

カラーは全3色、SNSや店舗でのアンケートを通じて10,000件以上集まったお客様の声にお応えして商品開発しました。

https://www.low-ya.com/goods/733Z3

SNS累計再生回数948万（※）！5畳の省スペースでもおける、ドレッサーとワゴンが一体となった1つで2役にもなる優れもの。

※2025年11月5日時点

ごちゃつきがちな化粧品やメイク道具もこれ一台でスッキリ収納！シンプルでスマートな印象のお部屋を叶えてくれる多機能一体型の商品です。天板の内側にミラーがついているため、天板を開くだけでドレッサーに早変わり！手前の板を倒すと、物が取り出しやすくなるため、メイクなどの作業も快適に行えます。

https://www.low-ya.com/goods/GSW52

ミッドセンチュリーの美しさを現代に。最旬のインテリア「ネオレトロ」な家具を使ったコーデにご注目！

LOWYAが新たに開発した「ネオレトロ」シリーズは、ミッドセンチュリーのレトロな魅力をモダンに再構築した新テイスト。現代の暮らしに寄り添うサイズ感と、洗練されたシルバーカラーで、機能性と懐かしさを両立しました。

また、“おしゃれだけどコーディネートが難しそう…”というお客様の悩みにお応えし、1Fでは「モダンナチュラル」をテーマにした上品な空間に全5アイテムを展示。上質でありながら、日常に取り入れやすい新しいインテリアのかたちをご体感いただけます。

https://www.low-ya.com/features/neoretro-furniture

4人掛けセットで、\93,970（税込）！新商品人気No.1の空間を格上げする、円形ダイニングシリーズ。

LOWYAスタッフも太鼓判を押すほどに、空間を格上げする「デザイン」が光る、ダイニングシリーズ。視線を惹きつける、和モダンな格子台座には、オークの天然木を使用するだけでなく、チェアには、LOWYAで人気のデザイン「ラタン調」を採用。最近では、お客さまのリクエストにお応えし、つくりたいお部屋のスタイルに合わせてブラックカラーも登場。チェアも4種のなかから、お好みで選べるようにパワーアップ！

https://www.low-ya.com/goods/7WFN9

「LOWYA渋谷宮益坂店」～オープン記念イベント～

行列必至...！12月19日（金）～21日（日）までの3日間限定で「オープニング記念イベント」を開催。いましかGETできない、 LOWYAオリジナルアイテムが続々！

全店舗において、嬉しいことにオープンをきっかけに足を運んでくださるお客様が多く、行列が絶えないLOWYA。今回もSNSチームを筆頭に、本社のある九州からスタッフが上京しオープニングイベントを盛り上げていきます。なかでも、「LOWYAオリジナルのめじるしチャーム」がもらえるガチャイベントや、購入者限定で、冬に嬉しい！耐熱性の「LOWYAオリジナルマグ」が先着でもらえるイベントなど、12月19日（金）から3日間にかけて、全4つの催しを行います。詳細は、公式サイト（https://www.low-ya.com/stores/13）を要チェック！

EVENT01【来店者限定】LOWYAオリジナルデザインのめじるしチャームプレゼント

「LOWYA渋谷宮益坂店」へ来店して、オリジナルガチャでゲット！

店頭でアプリのマイページを掲示して、オリジナルめじるしチャームガチャに参加しよう。

EVENT02【購入者限定】LOWYAオリジナルロゴ入りのマグカップをプレゼント

「LOWYA渋谷宮益坂店」または「LOWYA公式サイト」で、税込5,000円以上商品をご購入いただくと、先着でLOWYAロゴ入りマグカップをプレゼントいたします。

EVENT03【参加者限定】LOWYAオリジナルロゴ入りの缶ミラーをプレゼント

店頭でSNS投稿キャンペーンにご参加いただくと、先着でLOWYAロゴ入り缶ミラーを

プレゼントいたします。カラーは、ホワイト/グレー/ブラックの全3種をご用意。

EVENT04【来店者限定】LOWYAオリジナルミニステッカープレゼント

「LOWYA渋谷宮益坂店」内にある「フォトスポット」には、1人1デザインあたり1枚までご自由にお持ち帰りいただける、LOWYAオリジナルミニステッカーを設置。

NEW SHOP DATE

店舗名：LOWYA渋谷宮益坂店

営業期間：2026年12月19日（金）～2028年9月末（予定）

住所： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目20-11 渋谷協和ビル1階・2階

営業時間：10:00-21:00

※年末年始（予定）：12月31日 18時閉店、元旦休み、1月2日 10時開店

店舗面積（予定）約660平方メートル （約200坪）