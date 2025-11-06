【Mrs. GREEN APPLE×スニダン】NEW ERA(R)とのコラボレーション、ベースボールキャップ・バケットハットを抽選限定で発売！

株式会社SODA

「SNKRDUNK（スニーカーダンク）」（以下、スニダン）を運営する株式会社SODA（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：内山 雄太、以下SODA）は、Mrs. GREEN APPLEとコラボレーションしたオリジナルデザインのNEW ERA(R)ベースボールキャップとバケットハットを、2025年11月18日（火）20時より、スニダンアプリ内特設サイトにて抽選限定販売で発売します。（※1）

※1：各商品お一人様一回限り応募可能。複数商品の事前抽選にご応募いただけます。

Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を記念したスニダンとのコラボレーションとして、3種のオリジナルロゴによる刺繍が施されたNEW ERA(R)のベースボールキャップとバケットハットが登場。

ベージュ・ブラック・ネイビーの3色展開で、コーディネートに取り入れやすく、デイリー使いしやすいアイテムです。

「Mrs. GREEN APPLE × SNKRDUNK」NEW ERA(R)コラボキャップ・バケットハット概要

「Mrs. GREEN APPLE × SNKRDUNK」特設ページ

https://snkrdunk.com/lp/mrs-green-apple(https://snkrdunk.com/lp/mrs-green-apple)

<販売概要>

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43703/table/129_1_6e66779d5faf683b0a9ff13eb2aad776.jpg?v=202511060228 ]

<商品詳細>

商品名：NEW ERA(R) 9THIRTY(TM) MGA LOGO CAP（ニューエラ 9THIRTY(TM) MGA ロゴキャップ）

価格 ：各6,050円（税込）

カラー：3色展開（ベージュ、ブラック、ネイビー）

サイズ：FREE

商品名：NEW ERA(R) BUCKET-01 MGA LOGO HAT（ニューエラ バケット01 MGAロゴハット）

価格 ：各6,050円（税込）

カラー：3色展開（ベージュ、ブラック、ネイビー）

サイズ：FREE

■購入特典として、ベースボールキャップ・バケットハットと同デザインロゴのピンズをプレゼント！

お買い上げいただいた方全員に、購入した商品ロゴと同デザインのピンズをプレゼントいたします。

■Mrs. GREEN APPLE PROFILE

大森元貴 (Vo/Gt)、若井滉斗 (Gt)、藤澤涼架 (Key)による3人組バンド。

2013年結成。デビュー10周年を迎えた2025年には、“MGA MAGICAL 10 YEARS”と称して、7月8日(火)にベストアルバム『10』のリリース、7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭にて2日間で10万人を動員したライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ 』を開催、全国の商業施設とコラボレーション、11月28日(金)より、日本人アーティストとして史上初となるライブフィルムとドキュメンタリー映画の2作同時公開、およびライブフィルムの"IMAX(R)全国同時公開を予定。さらに展覧会「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」を12月から2026年3月にかけて東京・福岡・大阪で開催と様々なプロジェクトを展開中。また、全楽曲の国内累計ストリーミング数が100億回を突破し、史上初の快挙を達成。先日、2025年12月31日で「フェーズ２」を完結し、2026年1月1日に「フェーズ３」を開幕することを発表。さらに2026年秋頃には約3年ぶりとなるオリジナルアルバムをリリース予定。現在は10月から12月にかけて、全国5大ドームを巡る自身最大規模のドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』を開催中（全12公演で約55万人を動員予定）。

■NEW ERA(R) ニューエラについて

New Era(R)は米国で1920年に設立された100年を超える歴史を持つスポーツ・ライフスタイルブランドです。MLB（メジャーリーグベースボール）唯一の公式選手用キャップサプライヤーであり、そのルーツはスポーツにありますが、数多くのブランド、アーティストとのコラボレーションや、新しいスタイル、カテゴリーの商品を生み続けることで、ファッション・カルチャーの領域でも高い支持を受けています。代表的なモデルの59FIFTY(R)をはじめ、多彩なシルエットのヘッドウェアから、アパレル、バッグ、アクセサリーまで豊富なラインナップを展開しています。

■ファッション&コレクティブル マーケットプレイス「スニーカーダンク」について

「スニーカーダンク(スニダン)」は、月間600万人以上が利用する国内最大級スニーカー&トレカフリマアプリです。スニーカー、アパレル、トレーディングカードを中心に取り扱っています。全ての取引商品にて、鑑定を行うことで偽造品の流通を防ぎ、安心・安全に取引をおこなっていただくことができます。

SODAは、より多くのお客さまに「スニダン」を楽しんでご利用いただけるよう引き続きサービス開発に取り組んでまいります。