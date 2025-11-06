Kaggle「NeurIPS 2025 - Google Code Golf Championship」で、Rist所属Kaggle Grandmaster 小嵜が参加するチームが金メダル獲得

株式会社Rist

株式会社Rist（本社所在地：京都市下京区 代表取締役社長：長野慶、以下Rist）は、世界最大級のデータ分析プラットフォーム「Kaggle」で開催されたコンペティション「NeurIPS 2025 - Google Code Golf Championship」（以下、本コンペティション）において、Rist Kaggle Teamに所属するKaggle Grandmaster 小嵜 耕平の参加するチームが金メダルを獲得したことをお知らせいたします。

本コンペティションは、「Google DeepMind」の主催で2025年7月31日～2025年10月30日にかけて開催され、与えられた400個の課題を解くできるかぎり小さいバイト数のPythonコードを作成し、その短さを競うコンテストでした。

小嵜 耕平が参加するチームは参加者1,414名、1,142チーム中4位となり、金メダルを獲得いたしました。

・本コンペティションの結果はこちらからご覧いただけます。

https://www.kaggle.com/competitions/google-code-golf-2025/leaderboard

・Solutionはこちらからご覧いただけます。

https://www.kaggle.com/competitions/google-code-golf-2025/writeups/parallel-sampling-rule-based-prompt-generation

Kaggle Grandmaster 小嵜 耕平

小嵜 耕平 コメント

このコンペティションは可能な限り小さなサイズのコードを作成する、いわゆるコードゴルフと呼ばれる課題でした。人力で課題を解いても良いしAIモデルを使っても良いという問題設定であったため、現在のAI Agent 技術がどこまでコードゴルフという特殊なコーディング課題に適応できるのかを見極める非常にチャレンジングなコンテストでした。

私達のチームは、たくさんの試行錯誤のなかでAIモデルに具体的な指示を出すことが成功に繋がることを確認し、中間成果物となるコードの抽象構文木を解析し、経験則に基づくルールベースのプロンプトを作成してLLMに指示を出すというアプローチを取りました。

最終的にはコードゴルフを得意とするいわゆるプロフェッショナルの人力アプリーチをとったチームには敗れましたが、AI Agent 技術を全面的に用いたチームとしては最高の結果を得ることができました。

Kaggleとは

Kaggleとは、登録者数2,700万人(※1)を超える世界最大級のデータ分析プラットフォームです。企業や団体からコンペティション形式で出題された課題に対し、Kagglerと呼ばれるKaggleに登録するユーザーたちが分析モデルの精度を競います。

参加者は成績に応じて、Kaggle Grandmaster、Kaggle Master、Expert、Contributor、Noviceの順にランク分けされます。最上位のKaggle Grandmasterは世界でも382人(※2)という狭き門で、優秀なAIエンジニア・データサイエンティストを表す称号としても知られています。

※1、2 2025年11月時点。

世界最高クラスのAIエンジニア・データサイエンティストが在籍する「Rist Kaggle Team」

Ristは2020年に、優秀な成績を持つKagglerを積極的に採用する「Kaggle枠採用」を開始すると同時に、世界最高クラスのAIエンジニア・データサイエンティストで構成される「Rist Kaggle Team」を創設しました。現在、Rist Kaggle TeamにはKaggle Grandmasterが10名、Kaggle Masterが2名在籍しており、高難度なデータ分析・AI技術を用いたソリューション提供・プロダクト開発などに従事しています。

Ristについて

会社名：株式会社Rist

所在地：京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町830 京都エクセルヒューマンビル 7階

設立日：2016年8月1日

代表取締役社長：長野 慶

URL: https://www.rist.co.jp

