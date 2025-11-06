Broad WiMAX、Wi-Fi 7対応最新ルーター「HYBRID Wi-Fi 5G NC03」11月6日より提供開始。





株式会社ALL CONNECT（代表取締役社長：岩井 宏太、本社：福井県福井市）のグループ会社、株式会社Link Life（代表取締役：織田 晃宏、本社：東京都品川区）は、Broad WiMAX（https://wimax-broad.jp/lp/5g-v2）において、新端末「HYBRID Wi-Fi 5G NC03」（メーカー：markLink）の提供を開始しました。



本製品は、「1台で完結する通信環境」をテーマに、株式会社ネットワークコンサルティングが開発。

5G（Sub6）／4G LTE／WiMAX 2+に対応。最大受信速度3.5Gbpsの高速通信を実現し、Wi-Fi 7（IEEE802.11be）対応で、最大64台の同時接続が可能です。





■ 製品の特長



(左)HYBRID Wi-Fi 5G NC03（右）クレードル※別売り





・Wi-Fi 7対応・最大3.5Gbpsの超高速通信

2.4GHz／5GHz／6GHzのトリプルバンドを活用し、快適な通信を実現。

複数デバイス同時接続時の安定性を重視。

・クラウドSIM・eSIM・物理SIM対応の“トリプルSIM”設計

国内外で最適なキャリア回線を自動選択。エリアに左右されず安定した通信を提供。

※Broad WiMAXでの提供は現時点で未定となります。

・5,000mAhバッテリー搭載・連続通信13時間

外出時も安心の長時間駆動。停電や災害時にも通信を維持するよう設計。

・“1台完結”のハイブリッド構造

自宅ではクレードル（別売り）に挿して据え置きルーターとして、外出時はモバイルルーターとして活用可能。「家庭の通信を支えること」と「外出時の自由なネット利用」を両立。

・UI/UXへの徹底したこだわり

2.8インチTFTタッチLCDにより、誰でも直感的に操作可能。









■製品仕様



モバイルルーター



クレードル（※別売り）











Broad WiMAXの「ギガ放題スタートプラン」で新端末も端末代が実質無料に！

端末代\35,640(税込)に対し、

「ギガ放題スタートプラン」スタート長期割（-990円(税込)×36回）が適用！

Broad WiMAXで新端末もお得にスタートできます！







【Broad Wimaxのポイント】









Broad WiMAXはインターネット通信業界の中でも最安級の月額（※1）でご好評いただいております！

他インターネットサービスでは使い過ぎた場合の追加料金や、通信制限解除のため追加データパックの購入費が発生する場合がありますが、WiMAXなら安心の定額プランなので月額の追加請求もございません！

WiMAXは家でも外でもインターネットが1契約で利用可能！端末がコンパクトなので持ち運びもらくらく！



また全国実人口カバーは1億人、屋外基地局 40,000局(※2)を達成！実人口カバー率も、全国政令指定都市で99% 以上に！地下鉄・地下街・空港などでもどんどんエリア拡大中で快適にネットがご利用できます！

(※1) 各通信事業者のHPで公表されているWiMAX+5Gサービス15社の月額基本料の比較において。自社調べ（2025年1月時点）

(※2)2020年7月30日時点

Broad WiMAX：https://wimax-broad.jp/lp/5g-v2











■会社概要

株式会社Link Life

株式会社ALL CONNECT