【期間限定・20％OFF】2025年秋に誕生。愛犬と泊まれる全棟ドッグラン付きヴィラが「ドッグヴィラ広島」が冬の旅行支援キャンペーンを開催

株式会社ブッキングリゾート

公式URL：https://www.hiroshima-glampingresort.com/

【20％OFF】愛犬との贅沢な冬の旅を、今だけの特別価格でご提供

「ドッグヴィラ広島」が誇る最大400平方メートル 超の専用ドッグラン付きプライベートヴィラでの滞在が、この冬は特別価格でご利用いただけます。愛犬と暖かく快適なヴィラで過ごす至福の時間を、早めのご予約でお得にお楽しみください。

「ドッグヴィラ広島」の魅力

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/596_1_b6f29bf8d0dc751f618c1820a909c41c.jpg?v=202511060157 ]プライベートドッグラン[スイートヴィラ]POINT１.：最大400平方メートル 超！広々としたプライベートドッグラン

全棟に専用のプライベートドッグランを完備しており、その広さは最大で400平方メートル 超。大型犬や多頭飼いでも、ノーリードで愛犬が思い切り走り回れるストレスフリーな空間です。ドッグランにはクッション性の高い天然芝を採用しており、足腰に優しい環境を整えています。

※画像はイメージですPOINT２.：犬種や頭数の制限なし、愛犬の宿泊料も無料

ペット同伴可能な宿泊施設でも、大型犬の受け入れができなかったり、頭数に制限が設けられていることは珍しくありません。ドッグヴィラ広島では、こうした制限を一切撤廃。愛犬の宿泊料金も無料で、大型犬や多頭飼いの飼い主の方も気軽に旅行を楽しむことができます。愛犬家の方々が抱える「制限の悩み」を解消し、自由で贅沢な滞在体験を提供する、当施設ならではの特長です。

室内[ガーデンヴィラ]寝室[ガーデンヴィラ]屋外食事スペース[ガーデンヴィラ]POINT３.：立ち入り禁止スペースなし！ベッドの上もOK

施設内にペットの「立ち入り禁止スペース」は一切なく、リビングやダイニングはもちろん、ペット同伴可能な宿泊施設の中でも数少ない、ベッドの上での添い寝も可能です。お食事中も就寝時も、飼い主様と愛犬が常に同じ空間で過ごせます。さらに、室内では愛犬をケージに入れる必要もないため、愛犬も飼い主もまるで自宅のような快適さと安心感を享受できます。

室内[プレミアムヴィラ]室内[スイートヴィラ]外観[プレミアムヴィラ]POINT４.：防音対策や床材にも配慮。快適に過ごせるドッグファースト設計

建物は、防音性・断熱性に優れたコンクリートブロック造りを採用。無駄吠えが気になるワンちゃんや、音に敏感な飼い主様も安心の静かな環境です。また、室内には滑りにくい床を採用し、愛犬の足腰への負担を軽減。シニア犬も安心して過ごせるような設計となっています。

愛犬用アメニティ[共通]愛犬用のバスタブ[共通]足洗い場[共通]POINT５.：愛犬用アメニティ・設備も充実。ペット旅行をより快適に

わんちゃんとの滞在を安心して楽しめるよう、基本的なアメニティは室内に完備。さらに、ドッグランそばには温水対応の足洗い場や、愛犬用のバスタブも用意しており、滞在中のケアも快適です。愛犬と飼い主様がストレスなく過ごせる設備を整えています。

愛犬と快適に過ごせる「全4タイプ」のヴィラ

外観[ラグジュアリーヴィラ]

ドッグヴィラ広島では、愛犬と一緒に過ごせる4タイプのヴィラをご用意。定員や専用ドッグランの広さが異なるため、ご家族構成や愛犬のサイズに合わせて理想の滞在スタイルをお選びいただけます。

■ガーデンヴィラ＜Garden＞～専用ドッグラン付(77平方メートル 以上)～

ダイニング[ガーデンヴィラ]プライベートドッグラン[ガーデンヴィラ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/596_2_1f0341655b102bbdb2c1398c51dffd2e.jpg?v=202511060157 ]

■プレミアムヴィラ＜Premium＞～専用ドッグラン付(90平方メートル 以上)～

屋外食事スペース[プレミアムヴィラ]寝室[プレミアムヴィラ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/596_3_95af5a23410d146c5728d85dac02f787.jpg?v=202511060157 ]

■ラグジュアリーヴィラ＜Luxury＞～専用ドッグラン付(160平方メートル 以上)～

ダイニング[ラグジュアリーヴィラ]屋外食事スペース[ラグジュアリーヴィラ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/596_4_74081195ba5e95ea29c4e21f84aaa5c7.jpg?v=202511060157 ]

■スイートヴィラ＜Suite＞～専用ドッグラン付(400平方メートル 以上)～

【冬だけの特別価格】愛犬と楽しむ、贅沢な冬旅

屋外食事スペース[スイートヴィラ]プライベートドッグラン[スイートヴィラ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/596_5_cb027ebfeb2c7221ca0abb5136253098.jpg?v=202511060157 ]外観

愛犬と過ごす冬の特別な休日を、今だけの20％OFFでご提供。緑豊かな自然に囲まれた完全プライベートヴィラで、愛犬との至福のひとときをぜひお楽しみください。ご予約はお早めに！

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/596_6_f1e362a4220f32f6b1b945fe836d1b80.jpg?v=202511060157 ]

※料金は改定する可能性がございますので、予約サイトにて最新の情報をご確認ください

▹施設概要

施設名：ドッグヴィラ広島

所在地： 〒731-3272 広島県広島市安佐南区沼田町吉山９２０

プレオープン：2025年9月1日(月)

客室数：6棟

▹アクセス

お車でお越しの方

山陽自動車道 経由

五日市ICから約15分

広島自動車道 経由

広島西風新都ICから約10分

公共交通機関でお越しの方

JR広島駅からタクシーで約30分

公式サイトを見る :https://www.hiroshima-glampingresort.com/

Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）とは

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

リゾートグランピングドットコム公式サイト：https://www.resort-glamping.com

株式会社ブッキングリゾートについて

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

【会社概要】

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田15階

設立：2013年5月27日

資本金：1億円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

HP：https://www.booking-resort.jp