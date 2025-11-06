【訂正とお詫び】プレスリリース記事に関する記載内容の誤りについて
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、2025年11月5日 13:00に配信いたしました弊社プレスリリース記事『幼少期を熊本で過ごした異色の監督マリオ・パトロシニオが語る日本愛と作品の舞台裏を語る。父の呪縛から未来へ踏み出すヒロインの物語『マリア・ヴィトリア』家族の葛藤と愛の力を描く』におきまして、映画の出品部門に誤りがございました。
読者の皆様、および関係各位に多大なご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
つきましては、下記の通り訂正させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333696&id=bodyimage1】
1. 該当記事
記事タイトル: 幼少期を熊本で過ごした異色の監督マリオ・パトロシニオが語る日本愛と作品の舞台裏を語る。父の呪縛から未来へ踏み出すヒロインの物語『マリア・ヴィトリア』家族の葛藤と愛の力を描く
配信日時: 2025年11月05日 13:00
掲載URL: https://www.dreamnews.jp/press/0000333546/
2. 訂正内容
項目 出品部門
誤り 第38回東京国際映画祭（TIFF）「アジアの未来」部門に出品された
訂正 第38回東京国際映画祭（TIFF）「コンペティション」部門に出品された
今後は再発防止のため、細心の注意を払い、情報発信における確認体制を一層強化してまいる所存です。
改めて、ご迷惑をおかけしましたことを重ねてお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
一般社団法人 モナコウィークインターナショナル
CEO樽谷大助
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
